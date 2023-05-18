https://ria.ru/20230518/artemovsk-1872611375.html

В Артемовск в ближайшее время введут гражданские службы, заявил Пушилин

В Артемовск в ближайшее время введут гражданские службы, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.05.2023

В Артемовск в ближайшее время введут гражданские службы, заявил Пушилин

В ближайшее время в Артемовск будут введены гражданские службы, в том числе МЧС, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:01

2023-05-18T13:01

2023-05-18T13:01

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

денис пушилин

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КАЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. В ближайшее время в Артемовск будут введены гражданские службы, в том числе МЧС, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. "Я вижу уже в ближайшей перспективе необходимость выстраивать в Артемовске работу гражданских служб, спасателей", - сказал Пушилин. По его словам, в ближайшей перспективе город будет взят под контроль, и дальнейшая работа там будет выстроена по примеру других освобожденных населенных пунктов республики. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач выполняет группа "Вагнер".

артемовск

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин