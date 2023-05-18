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В Артемовск в ближайшее время введут гражданские службы, заявил Пушилин
В Артемовск в ближайшее время введут гражданские службы, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.05.2023
В Артемовск в ближайшее время введут гражданские службы, заявил Пушилин
В ближайшее время в Артемовск будут введены гражданские службы, в том числе МЧС, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:01
2023-05-18T13:01
2023-05-18T13:01
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
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КАЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. В ближайшее время в Артемовск будут введены гражданские службы, в том числе МЧС, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. "Я вижу уже в ближайшей перспективе необходимость выстраивать в Артемовске работу гражданских служб, спасателей", - сказал Пушилин. По его словам, в ближайшей перспективе город будет взят под контроль, и дальнейшая работа там будет выстроена по примеру других освобожденных населенных пунктов республики. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач выполняет группа "Вагнер".
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
В Артемовск в ближайшее время введут гражданские службы, заявил Пушилин
Пушилин: в Артемовск в ближайшее время введут гражданские службы, в том числе МЧС