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В Артемовск в ближайшее время введут гражданские службы, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/artemovsk-1872611375.html
В Артемовск в ближайшее время введут гражданские службы, заявил Пушилин
В Артемовск в ближайшее время введут гражданские службы, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.05.2023
В Артемовск в ближайшее время введут гражданские службы, заявил Пушилин
В ближайшее время в Артемовск будут введены гражданские службы, в том числе МЧС, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:01
2023-05-18T13:01
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
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КАЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. В ближайшее время в Артемовск будут введены гражданские службы, в том числе МЧС, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. "Я вижу уже в ближайшей перспективе необходимость выстраивать в Артемовске работу гражданских служб, спасателей", - сказал Пушилин. По его словам, в ближайшей перспективе город будет взят под контроль, и дальнейшая работа там будет выстроена по примеру других освобожденных населенных пунктов республики. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач выполняет группа "Вагнер".
артемовск
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артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
В Артемовск в ближайшее время введут гражданские службы, заявил Пушилин

Пушилин: в Артемовск в ближайшее время введут гражданские службы, в том числе МЧС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в Артемовске
Разрушенные дома в Артемовске - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Разрушенные дома в Артемовске. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. В ближайшее время в Артемовск будут введены гражданские службы, в том числе МЧС, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Я вижу уже в ближайшей перспективе необходимость выстраивать в Артемовске работу гражданских служб, спасателей", - сказал Пушилин.
По его словам, в ближайшей перспективе город будет взят под контроль, и дальнейшая работа там будет выстроена по примеру других освобожденных населенных пунктов республики.
Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач выполняет группа "Вагнер".
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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