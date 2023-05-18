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Ситуация на флангах в Артемовске улучшается, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 18.05.2023 (обновлено: 12:56 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/artemovsk-1872603969.html
Ситуация на флангах в Артемовске улучшается, заявил Пушилин
Ситуация на флангах в Артемовске улучшается, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.05.2023
Ситуация на флангах в Артемовске улучшается, заявил Пушилин
Ситуация на флангах в Артемовске улучшается, их усиление дало эффект, заявил РИА Новости в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:41
2023-05-18T12:56
специальная военная операция на украине
артемовск
денис пушилин
донецкая народная республика
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КАЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. Ситуация на флангах в Артемовске улучшается, их усиление дало эффект, заявил РИА Новости в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин."По моей последней информации, это (усиление флангов Артемовска) дало и продолжает давать эффект. Ситуация там улучшается", - сказал Пушилин.По его словам, обстановка становится лучше благодаря, в том числе, бойцам Первого армейского корпуса.
артемовск
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артемовск, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
Ситуация на флангах в Артемовске улучшается, заявил Пушилин

Пушилин: ситуация на флангах в Артемовске улучшается, их усиление дало эффект

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" у разрушенного здания горсовета в центре Артемовска
Боец ЧВК Вагнер у разрушенного здания горсовета в центре Артемовска - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боец ЧВК "Вагнер" у разрушенного здания горсовета в центре Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. Ситуация на флангах в Артемовске улучшается, их усиление дало эффект, заявил РИА Новости в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин.
"По моей последней информации, это (усиление флангов Артемовска) дало и продолжает давать эффект. Ситуация там улучшается", - сказал Пушилин.
По его словам, обстановка становится лучше благодаря, в том числе, бойцам Первого армейского корпуса.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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