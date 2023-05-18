https://ria.ru/20230518/artemovsk-1872603969.html
Ситуация на флангах в Артемовске улучшается, заявил Пушилин
Ситуация на флангах в Артемовске улучшается, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.05.2023
Ситуация на флангах в Артемовске улучшается, заявил Пушилин
Ситуация на флангах в Артемовске улучшается, их усиление дало эффект, заявил РИА Новости в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:41
2023-05-18T12:41
2023-05-18T12:56
специальная военная операция на украине
артемовск
денис пушилин
донецкая народная республика
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КАЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. Ситуация на флангах в Артемовске улучшается, их усиление дало эффект, заявил РИА Новости в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин."По моей последней информации, это (усиление флангов Артемовска) дало и продолжает давать эффект. Ситуация там улучшается", - сказал Пушилин.По его словам, обстановка становится лучше благодаря, в том числе, бойцам Первого армейского корпуса.
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
Ситуация на флангах в Артемовске улучшается, заявил Пушилин
Пушилин: ситуация на флангах в Артемовске улучшается, их усиление дало эффект
КАЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. Ситуация на флангах в Артемовске улучшается, их усиление дало эффект, заявил РИА Новости в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин.
"По моей последней информации, это (усиление флангов Артемовска) дало и продолжает давать эффект. Ситуация там улучшается", - сказал Пушилин.
По его словам, обстановка становится лучше благодаря, в том числе, бойцам Первого армейского корпуса.