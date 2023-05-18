https://ria.ru/20230518/artemovsk-1872603969.html

Ситуация на флангах в Артемовске улучшается, заявил Пушилин

Ситуация на флангах в Артемовске улучшается, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.05.2023

Ситуация на флангах в Артемовске улучшается, заявил Пушилин

Ситуация на флангах в Артемовске улучшается, их усиление дало эффект, заявил РИА Новости в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:41

2023-05-18T12:41

2023-05-18T12:56

специальная военная операция на украине

артемовск

денис пушилин

донецкая народная республика

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КАЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. Ситуация на флангах в Артемовске улучшается, их усиление дало эффект, заявил РИА Новости в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин."По моей последней информации, это (усиление флангов Артемовска) дало и продолжает давать эффект. Ситуация там улучшается", - сказал Пушилин.По его словам, обстановка становится лучше благодаря, в том числе, бойцам Первого армейского корпуса.

артемовск

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

артемовск, денис пушилин, донецкая народная республика