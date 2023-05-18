https://ria.ru/20230518/artemovsk-1872600185.html
Жителям Артемовска приходится прятать детей от украинских военных
Жителям Артемовска приходится прятать детей от украинских военных - РИА Новости, 18.05.2023
Жителям Артемовска приходится прятать детей от украинских военных
Жители Артемовска вынуждены прятать детей от украинских военных и активистов движения "Белый ангел", связанного с украинскими силовыми структурами, чтобы их... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:31
2023-05-18T12:31
2023-05-18T12:31
в мире
артемовск
украина
киев
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Жители Артемовска вынуждены прятать детей от украинских военных и активистов движения "Белый ангел", связанного с украинскими силовыми структурами, чтобы их насильно не вывезли на подконтрольную Киеву территорию, сообщила РИА Новости местная жительница Ирина. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. "К нам приезжали. Я вышла, говорю: "Да-да-да". Там была женщина, и с ней полиция или вояки... Она говорит: "Вы же понимаете, что творится?" Я не стала перечить - сказала, что муж еще работает, сейчас предприятие сворачивается, и мы уедем. Как только они уехали, я малому говорю: "Собираем манаточки". Через дорогу к соседу убежали... у него прятались", - сказала собеседница агентства. По ее словам, знакомые тоже вынуждены были прятать детей от активистов, потому что детей насильно увозили без родителей. "Я знаю, что это не единичный случай. Потом все, кто были с детьми, начали их прятать", - объяснила женщина. По ее словам, она не отдала активистам ребенка, потому что не собиралась эвакуироваться на Украину. "Мы семья, и на Украину мы не собирались. Там делать нечего, это не страна… нет никакого порядка, президент - клоун. <…> Если (в городе) прибьет, так (сразу) всех. А если выживем, то только в Россию", - сказала она. Ранее сообщалось, что бойцы группы "Вагнер" практически зачистили остававшиеся неподконтрольными западные кварталы Артемовска. Опрошенные РИА Новости бойцы штурмовых отрядов ожидают, что на этой неделе Артемовск будет полностью взят под контроль.
https://ria.ru/20230518/dobrovolets-1872583365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, украина, киев
В мире, Артемовск, Украина, Киев, Специальная военная операция на Украине
Жителям Артемовска приходится прятать детей от украинских военных
Жители Артемовска прячутся от ВСУ, чтобы их детей насильно не вывезли на Украину
ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Жители Артемовска вынуждены прятать детей от украинских военных и активистов движения "Белый ангел", связанного с украинскими силовыми структурами, чтобы их насильно не вывезли на подконтрольную Киеву территорию, сообщила РИА Новости местная жительница Ирина.
Артемовск расположен в ДНР
к северу от крупного города Горловка
. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе
, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
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"К нам приезжали. Я вышла, говорю: "Да-да-да". Там была женщина, и с ней полиция или вояки... Она говорит: "Вы же понимаете, что творится?" Я не стала перечить - сказала, что муж еще работает, сейчас предприятие сворачивается, и мы уедем. Как только они уехали, я малому говорю: "Собираем манаточки". Через дорогу к соседу убежали... у него прятались", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, знакомые тоже вынуждены были прятать детей от активистов, потому что детей насильно увозили без родителей. "Я знаю, что это не единичный случай. Потом все, кто были с детьми, начали их прятать", - объяснила женщина. По ее словам, она не отдала активистам ребенка, потому что не собиралась эвакуироваться на Украину. "Мы семья, и на Украину мы не собирались. Там делать нечего, это не страна… нет никакого порядка, президент - клоун. <…> Если (в городе) прибьет, так (сразу) всех. А если выживем, то только в Россию", - сказала она.
Ранее сообщалось, что бойцы группы "Вагнер" практически зачистили остававшиеся неподконтрольными западные кварталы Артемовска. Опрошенные РИА Новости бойцы штурмовых отрядов ожидают, что на этой неделе Артемовск будет полностью взят под контроль.
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