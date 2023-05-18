https://ria.ru/20230518/artemovsk-1872600185.html

Жителям Артемовска приходится прятать детей от украинских военных

Жителям Артемовска приходится прятать детей от украинских военных - РИА Новости, 18.05.2023

Жителям Артемовска приходится прятать детей от украинских военных

Жители Артемовска вынуждены прятать детей от украинских военных и активистов движения "Белый ангел", связанного с украинскими силовыми структурами, чтобы их... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:31

2023-05-18T12:31

2023-05-18T12:31

в мире

артемовск

украина

киев

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Жители Артемовска вынуждены прятать детей от украинских военных и активистов движения "Белый ангел", связанного с украинскими силовыми структурами, чтобы их насильно не вывезли на подконтрольную Киеву территорию, сообщила РИА Новости местная жительница Ирина. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. "К нам приезжали. Я вышла, говорю: "Да-да-да". Там была женщина, и с ней полиция или вояки... Она говорит: "Вы же понимаете, что творится?" Я не стала перечить - сказала, что муж еще работает, сейчас предприятие сворачивается, и мы уедем. Как только они уехали, я малому говорю: "Собираем манаточки". Через дорогу к соседу убежали... у него прятались", - сказала собеседница агентства. По ее словам, знакомые тоже вынуждены были прятать детей от активистов, потому что детей насильно увозили без родителей. "Я знаю, что это не единичный случай. Потом все, кто были с детьми, начали их прятать", - объяснила женщина. По ее словам, она не отдала активистам ребенка, потому что не собиралась эвакуироваться на Украину. "Мы семья, и на Украину мы не собирались. Там делать нечего, это не страна… нет никакого порядка, президент - клоун. <…> Если (в городе) прибьет, так (сразу) всех. А если выживем, то только в Россию", - сказала она. Ранее сообщалось, что бойцы группы "Вагнер" практически зачистили остававшиеся неподконтрольными западные кварталы Артемовска. Опрошенные РИА Новости бойцы штурмовых отрядов ожидают, что на этой неделе Артемовск будет полностью взят под контроль.

https://ria.ru/20230518/dobrovolets-1872583365.html

https://ria.ru/20230518/artemovsk-1872527698.html

артемовск

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, артемовск, украина, киев