https://ria.ru/20230518/artemovsk-1872598125.html
Пушилин назвал перспективу освобождения Артемовска достаточно близкой
Пушилин назвал перспективу освобождения Артемовска достаточно близкой - РИА Новости, 18.05.2023
Пушилин назвал перспективу освобождения Артемовска достаточно близкой
Перспектива полного освобождения Артемовска достаточно близка, сообщил РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:24
2023-05-18T12:24
2023-05-18T14:01
специальная военная операция на украине
артемовск
денис пушилин
донецкая народная республика
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КАЗАНЬ, 18 мая — РИА Новости. Перспектива полного освобождения Артемовска достаточно близка, сообщил РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Он уточнил, что сейчас сложно говорить о том, когда именно российские силы освободят город, так как это зависит и от противника: "Сколько они еще будут настойчиво перемалывать своих людей в этой мясорубке".Кроме того, положительный эффект дало усиление флангов Артемовска, ситуация улучшается, благодаря в том числе бойцам 1-го армейского корпуса, продолжил Пушилин.Он уточнил, что сейчас под контролем украинских сил остаются только район Домино на западе города и небольшая территория в частном секторе.В ближайшее время в город введут гражданские службы, среди которых МЧС, они начнут выстраивать свою работу.Говоря о перспективах возможного украинского контрнаступления, Пушилин отметил, что Запад заставит киевские власти пойти на это независимо от их желания.Артемовск расположен в ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. С российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
Пушилин назвал перспективу освобождения Артемовска достаточно близкой
Пушилин назвал перспективу полного освобождения Артемовска достаточно близкой
КАЗАНЬ, 18 мая — РИА Новости. Перспектива полного освобождения Артемовска достаточно близка, сообщил РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«
"Там (в Артемовске. — Прим. ред.) "Вагнер" реально продвигается, причем и днем, и ночью. По флангам тоже укрепляемся. То есть ситуация непростая, противник перебрасывает резервы, но я думаю, что (есть. — Прим. ред.) все предпосылки <...> привести к полному освобождению города. Перспектива достаточно близкая", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что сейчас сложно говорить о том, когда именно российские силы освободят город, так как это зависит и от противника: "Сколько они еще будут настойчиво перемалывать своих людей в этой мясорубке".
Кроме того, положительный эффект дало усиление флангов Артемовска, ситуация улучшается, благодаря в том числе бойцам 1-го армейского корпуса, продолжил Пушилин.
Он уточнил, что сейчас под контролем украинских сил остаются только район Домино на западе города и небольшая территория в частном секторе.
В ближайшее время в город введут гражданские службы, среди которых МЧС, они начнут выстраивать свою работу.
Говоря о перспективах возможного украинского контрнаступления, Пушилин отметил, что Запад заставит киевские власти пойти на это независимо от их желания.
«
"Слишком серьезные ресурсы вложены в это со стороны стран Запада, поэтому заставят. Трудно говорить, это может произойти в любой момент, но наши Вооруженные силы готовы к любому развитию событий", — заключил Пушилин.
Артемовск расположен в ДНР к северу от Горловки
. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе
, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. С российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".
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