https://ria.ru/20230518/artemovsk-1872598125.html

Пушилин назвал перспективу освобождения Артемовска достаточно близкой

Пушилин назвал перспективу освобождения Артемовска достаточно близкой - РИА Новости, 18.05.2023

Пушилин назвал перспективу освобождения Артемовска достаточно близкой

Перспектива полного освобождения Артемовска достаточно близка, сообщил РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:24

2023-05-18T12:24

2023-05-18T14:01

специальная военная операция на украине

артемовск

денис пушилин

донецкая народная республика

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КАЗАНЬ, 18 мая — РИА Новости. Перспектива полного освобождения Артемовска достаточно близка, сообщил РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Он уточнил, что сейчас сложно говорить о том, когда именно российские силы освободят город, так как это зависит и от противника: "Сколько они еще будут настойчиво перемалывать своих людей в этой мясорубке".Кроме того, положительный эффект дало усиление флангов Артемовска, ситуация улучшается, благодаря в том числе бойцам 1-го армейского корпуса, продолжил Пушилин.Он уточнил, что сейчас под контролем украинских сил остаются только район Домино на западе города и небольшая территория в частном секторе.В ближайшее время в город введут гражданские службы, среди которых МЧС, они начнут выстраивать свою работу.Говоря о перспективах возможного украинского контрнаступления, Пушилин отметил, что Запад заставит киевские власти пойти на это независимо от их желания.Артемовск расположен в ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. С российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".

https://ria.ru/20230518/donbass-1872393315.html

артемовск

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

артемовск, денис пушилин, донецкая народная республика