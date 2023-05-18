https://ria.ru/20230518/artemovsk-1872527698.html

Жительница Артемовска рассказала об ударе ВСУ по дому, куда их не впустили

Жительница Артемовска рассказала об ударе ВСУ по дому, куда их не впустили - РИА Новости, 18.05.2023

Жительница Артемовска рассказала об ударе ВСУ по дому, куда их не впустили

Украинские боевики из "Правого сектора"* (признан террористической организацией и запрещен в России) нанесли в Артемовске ракетный удар по жилому дому, в... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T04:39

2023-05-18T04:39

2023-05-18T04:40

артемовск

россия

киев

правый сектор

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ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Украинские боевики из "Правого сектора"* (признан террористической организацией и запрещен в России) нанесли в Артемовске ракетный удар по жилому дому, в который их отказались пускать для размещения жильцы, рассказала РИА Новости свидетельница события, эвакуированная из города Светлана Кулагина. Ранее другие беженцы неоднократно сообщали РИА Новости о том, как украинские военные взрывали или поджигали в Артемовске жилые дома, в которых находились мирные граждане. По их словам, многих людей удалось спасти российским бойцам из группы "Вагнер" после таких взрывов и пожаров или благодаря разминированию. Боец "Вагнера" накануне рассказал агентству, что украинские войска пытаются уничтожать все высотные здания в Артемовске, чтобы исключить их попадание под российский контроль. По словам Кулагиной, она с семей, в том числе с отцом-инвалидом, перебралась из многоквартирного дома в частную гостиницу, где был подвал. Владельцы, знакомые Светланы, уехали в Киев, оставив ей ключи. "В июне прошлого года приехали бойцы одного из батальонов "Правого сектора"*, перелезли через забор и очень настойчиво заявили, что они будут заселяться в гостиницу. Моя мама испугалась, объяснила: "Мы не хозяева, вот вам телефон, решайте этот вопрос с хозяевами". Хозяин, естественно, им отказал под предлогом, что газа и света в здании нет. Это частная территория. В ответ боевики предъявили нам: "Раз вы нас не пускаете, значит, вы ждете русских". И спустя несколько дней по нашему дому и гостинице прилетела ракета", - рассказала женщина. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. С российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20230517/artemovsk-1872501545.html

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артемовск, россия, киев, правый сектор