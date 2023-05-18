Рейтинг@Mail.ru
Жительница Артемовска рассказала об ударе ВСУ по дому, куда их не впустили - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:39 18.05.2023 (обновлено: 04:40 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/artemovsk-1872527698.html
Жительница Артемовска рассказала об ударе ВСУ по дому, куда их не впустили
Жительница Артемовска рассказала об ударе ВСУ по дому, куда их не впустили - РИА Новости, 18.05.2023
Жительница Артемовска рассказала об ударе ВСУ по дому, куда их не впустили
Украинские боевики из "Правого сектора"* (признан террористической организацией и запрещен в России) нанесли в Артемовске ракетный удар по жилому дому, в... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T04:39
2023-05-18T04:40
артемовск
россия
киев
правый сектор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867509520_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_aeac47cfdab016024c6e5f21bd8cecab.jpg
ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Украинские боевики из "Правого сектора"* (признан террористической организацией и запрещен в России) нанесли в Артемовске ракетный удар по жилому дому, в который их отказались пускать для размещения жильцы, рассказала РИА Новости свидетельница события, эвакуированная из города Светлана Кулагина. Ранее другие беженцы неоднократно сообщали РИА Новости о том, как украинские военные взрывали или поджигали в Артемовске жилые дома, в которых находились мирные граждане. По их словам, многих людей удалось спасти российским бойцам из группы "Вагнер" после таких взрывов и пожаров или благодаря разминированию. Боец "Вагнера" накануне рассказал агентству, что украинские войска пытаются уничтожать все высотные здания в Артемовске, чтобы исключить их попадание под российский контроль. По словам Кулагиной, она с семей, в том числе с отцом-инвалидом, перебралась из многоквартирного дома в частную гостиницу, где был подвал. Владельцы, знакомые Светланы, уехали в Киев, оставив ей ключи. "В июне прошлого года приехали бойцы одного из батальонов "Правого сектора"*, перелезли через забор и очень настойчиво заявили, что они будут заселяться в гостиницу. Моя мама испугалась, объяснила: "Мы не хозяева, вот вам телефон, решайте этот вопрос с хозяевами". Хозяин, естественно, им отказал под предлогом, что газа и света в здании нет. Это частная территория. В ответ боевики предъявили нам: "Раз вы нас не пускаете, значит, вы ждете русских". И спустя несколько дней по нашему дому и гостинице прилетела ракета", - рассказала женщина. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. С российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20230517/artemovsk-1872501545.html
артемовск
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867509520_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_7ff0c477fb987d452517c75d553101c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артемовск, россия, киев, правый сектор
Артемовск, Россия, Киев, Правый сектор
Жительница Артемовска рассказала об ударе ВСУ по дому, куда их не впустили

Жительница Артемовска рассказала об ударе ВСУ по дому, в который их отказались впускать

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска
Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Украинские боевики из "Правого сектора"* (признан террористической организацией и запрещен в России) нанесли в Артемовске ракетный удар по жилому дому, в который их отказались пускать для размещения жильцы, рассказала РИА Новости свидетельница события, эвакуированная из города Светлана Кулагина.
Ранее другие беженцы неоднократно сообщали РИА Новости о том, как украинские военные взрывали или поджигали в Артемовске жилые дома, в которых находились мирные граждане. По их словам, многих людей удалось спасти российским бойцам из группы "Вагнер" после таких взрывов и пожаров или благодаря разминированию. Боец "Вагнера" накануне рассказал агентству, что украинские войска пытаются уничтожать все высотные здания в Артемовске, чтобы исключить их попадание под российский контроль.
По словам Кулагиной, она с семей, в том числе с отцом-инвалидом, перебралась из многоквартирного дома в частную гостиницу, где был подвал. Владельцы, знакомые Светланы, уехали в Киев, оставив ей ключи.
"В июне прошлого года приехали бойцы одного из батальонов "Правого сектора"*, перелезли через забор и очень настойчиво заявили, что они будут заселяться в гостиницу. Моя мама испугалась, объяснила: "Мы не хозяева, вот вам телефон, решайте этот вопрос с хозяевами". Хозяин, естественно, им отказал под предлогом, что газа и света в здании нет. Это частная территория. В ответ боевики предъявили нам: "Раз вы нас не пускаете, значит, вы ждете русских". И спустя несколько дней по нашему дому и гостинице прилетела ракета", - рассказала женщина.
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. С российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".

* Террористическая организация, запрещенная в России.
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Советник Пушилина рассказал ситуации в Артемовске
Вчера, 21:55
 
АртемовскРоссияКиевПравый сектор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала