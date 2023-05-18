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РИА Новости отказали в аккредитации на форум IATA в Стамбуле - РИА Новости, 18.05.2023
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Медиавойны
 
12:18 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/akkrelitatsiya-1872596082.html
РИА Новости отказали в аккредитации на форум IATA в Стамбуле
РИА Новости отказали в аккредитации на форум IATA в Стамбуле - РИА Новости, 18.05.2023
РИА Новости отказали в аккредитации на форум IATA в Стамбуле
Корреспонденту РИА Новости в Стамбуле отказали в аккредитации на Саммит воздушного транспорта и ежегодную встречу Международной ассоциации воздушного транспорта РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:18
2023-05-18T12:18
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СТАМБУЛ, 18 мая - РИА Новости. Корреспонденту РИА Новости в Стамбуле отказали в аккредитации на Саммит воздушного транспорта и ежегодную встречу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) на основании того, что агентство находится под санкциями ряда западных стран. 79-я ежегодная встреча ассоциации и Всемирный саммит воздушного транспорта запланированы на 4-6 июня в Стамбуле. Организаторами, согласно сайту IATA, выступают турецкие авиакомпании-лоукостеры Pegasus и AnadoluJet. "Спасибо за проявленный вами интерес к форуму. Боюсь, что МИА "Россия сегодня", к сожалению, присутствует в санкционных списках Канады, ЕС, Швейцарии и Великобритании. В связи с этим IATA не может предоставить вам приглашение", - ответил корреспонденту РИА Новости на запрос об аккредитации глава отдела корпоративных коммуникаций IATA Крис Гоутер (Chris Goater). После подачи заявки на аккредитацию через электронную систему на сайте IATA корреспондент также получил ответ о том, что "заявка не одобрена". При этом Турция, являющаяся хозяйкой форума, не вводила никаких санкций в отношении агентства. Авиакомпании-организаторы пока не ответили на запросы РИА Новости. Пресс-секретарь министерства экономики Швейцарии Эрик Ройманн уточнял в марте, что санкции против медиагруппы "Россия сегодня" введены лишь частично, с запретом на рекламу, а правовые отношения возможны. Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России , в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230414/film-1865452445.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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медиа - общество, россия, риа новости, турция
Медиавойны, Медиа - Общество, Россия, РИА Новости, Турция
РИА Новости отказали в аккредитации на форум IATA в Стамбуле

РИА Новости отказали в аккредитации на форум IATA в Стамбуле из-за санкций Запада

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДевушка около стенда РИА Новости
Девушка около стенда РИА Новости - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Девушка около стенда РИА Новости. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 18 мая - РИА Новости. Корреспонденту РИА Новости в Стамбуле отказали в аккредитации на Саммит воздушного транспорта и ежегодную встречу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) на основании того, что агентство находится под санкциями ряда западных стран.
79-я ежегодная встреча ассоциации и Всемирный саммит воздушного транспорта запланированы на 4-6 июня в Стамбуле. Организаторами, согласно сайту IATA, выступают турецкие авиакомпании-лоукостеры Pegasus и AnadoluJet.
"Спасибо за проявленный вами интерес к форуму. Боюсь, что МИА "Россия сегодня", к сожалению, присутствует в санкционных списках Канады, ЕС, Швейцарии и Великобритании. В связи с этим IATA не может предоставить вам приглашение", - ответил корреспонденту РИА Новости на запрос об аккредитации глава отдела корпоративных коммуникаций IATA Крис Гоутер (Chris Goater).
После подачи заявки на аккредитацию через электронную систему на сайте IATA корреспондент также получил ответ о том, что "заявка не одобрена".
Генеральный директор Международного информационного агентства Россия сегодня Дмитрий Киселев и главный редактор и МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
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При этом Турция, являющаяся хозяйкой форума, не вводила никаких санкций в отношении агентства. Авиакомпании-организаторы пока не ответили на запросы РИА Новости.
Пресс-секретарь министерства экономики Швейцарии Эрик Ройманн уточнял в марте, что санкции против медиагруппы "Россия сегодня" введены лишь частично, с запретом на рекламу, а правовые отношения возможны.
Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России , в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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