https://ria.ru/20230518/agroproduktsiya-1872633583.html

Более 60 компаний представят агропродукцию Made in Russia на Sial в Китае

Масштабная национальная экспозиция под брендом Made in Russia открылась 18 мая на международной продовольственной выставке Sial в Шанхае, в этом году под эгидой

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Масштабная национальная экспозиция под брендом Made in Russia открылась 18 мая на международной продовольственной выставке Sial в Шанхае, в этом году под эгидой Российского экспортного центра в выставке участвуют 64 компании, сообщает РЭЦ (входит в группу ВЭБ.РФ)."Российский экспортный центр с 2018 года принимает участие в выставке SIAL, организует для российских компаний из сферы АПК национальную экспозицию под брендом Made in Russia и оказывает поддержку в режиме одного окна. Для наших компаний, как крупных, так и сегмента МСП, выставка уже стала традиционной площадкой для расширения международных связей и поиска новых возможностей для бизнеса", — отметила управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ Татьяна Ан.На стенде Made in Russia российские компании представят посетителям кондитерские изделия, печенье, мороженое, крупу, каши быстрого приготовления, муку, полуфабрикаты, мясо, птицу, рыбную продукцию, овощные консервы, мед, соусы и специи, растительное масло, минеральную воду и сок, молоко, чай, кофе и другую продукцию.Участники коллективной экспозиции проведут более 400 деловых переговоров с потенциальными партнерами из-за рубежа.Также 18 мая на полях выставки Sial China 2023 стартовала деловая миссия рыбной промышленности в КНР. В ней участвуют порядка 10 ведущих российских компаний рыбной промышленности. Планируется более 100 деловых встреч с крупнейшими дистрибьюторами Китая.

