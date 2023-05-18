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Более 60 компаний представят агропродукцию Made in Russia на Sial в Китае - РИА Новости, 18.05.2023
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14:03 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/agroproduktsiya-1872633583.html
Более 60 компаний представят агропродукцию Made in Russia на Sial в Китае
Более 60 компаний представят агропродукцию Made in Russia на Sial в Китае - РИА Новости, 18.05.2023
Более 60 компаний представят агропродукцию Made in Russia на Sial в Китае
Масштабная национальная экспозиция под брендом Made in Russia открылась 18 мая на международной продовольственной выставке Sial в Шанхае, в этом году под эгидой РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:03
2023-05-18T14:03
китай
шанхай
россия
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Масштабная национальная экспозиция под брендом Made in Russia открылась 18 мая на международной продовольственной выставке Sial в Шанхае, в этом году под эгидой Российского экспортного центра в выставке участвуют 64 компании, сообщает РЭЦ (входит в группу ВЭБ.РФ)."Российский экспортный центр с 2018 года принимает участие в выставке SIAL, организует для российских компаний из сферы АПК национальную экспозицию под брендом Made in Russia и оказывает поддержку в режиме одного окна. Для наших компаний, как крупных, так и сегмента МСП, выставка уже стала традиционной площадкой для расширения международных связей и поиска новых возможностей для бизнеса", — отметила управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ Татьяна Ан.На стенде Made in Russia российские компании представят посетителям кондитерские изделия, печенье, мороженое, крупу, каши быстрого приготовления, муку, полуфабрикаты, мясо, птицу, рыбную продукцию, овощные консервы, мед, соусы и специи, растительное масло, минеральную воду и сок, молоко, чай, кофе и другую продукцию.Участники коллективной экспозиции проведут более 400 деловых переговоров с потенциальными партнерами из-за рубежа.Также 18 мая на полях выставки Sial China 2023 стартовала деловая миссия рыбной промышленности в КНР. В ней участвуют порядка 10 ведущих российских компаний рыбной промышленности. Планируется более 100 деловых встреч с крупнейшими дистрибьюторами Китая.
https://ria.ru/20230512/ekspozitsiya-1871266544.html
китай
шанхай
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китай, шанхай, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Китай, Шанхай, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Более 60 компаний представят агропродукцию Made in Russia на Sial в Китае

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Масштабная национальная экспозиция под брендом Made in Russia открылась 18 мая на международной продовольственной выставке Sial в Шанхае, в этом году под эгидой Российского экспортного центра в выставке участвуют 64 компании, сообщает РЭЦ (входит в группу ВЭБ.РФ).
"Российский экспортный центр с 2018 года принимает участие в выставке SIAL, организует для российских компаний из сферы АПК национальную экспозицию под брендом Made in Russia и оказывает поддержку в режиме одного окна. Для наших компаний, как крупных, так и сегмента МСП, выставка уже стала традиционной площадкой для расширения международных связей и поиска новых возможностей для бизнеса", — отметила управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ Татьяна Ан.
На стенде Made in Russia российские компании представят посетителям кондитерские изделия, печенье, мороженое, крупу, каши быстрого приготовления, муку, полуфабрикаты, мясо, птицу, рыбную продукцию, овощные консервы, мед, соусы и специи, растительное масло, минеральную воду и сок, молоко, чай, кофе и другую продукцию.
Участники коллективной экспозиции проведут более 400 деловых переговоров с потенциальными партнерами из-за рубежа.
Также 18 мая на полях выставки Sial China 2023 стартовала деловая миссия рыбной промышленности в КНР. В ней участвуют порядка 10 ведущих российских компаний рыбной промышленности. Планируется более 100 деловых встреч с крупнейшими дистрибьюторами Китая.
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РЭЦ: крупную российскую экспозицию откроют на выставке Iran Oil Show 2023
12 мая, 12:46
 
КитайШанхайРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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