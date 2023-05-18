Рейтинг@Mail.ru
Страны Африки хотят добиться перемирия на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/afrika-1872629692.html
Страны Африки хотят добиться перемирия на Украине, пишут СМИ
Страны Африки хотят добиться перемирия на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2023
Страны Африки хотят добиться перемирия на Украине, пишут СМИ
Африканские страны, выступившие с мирной инициативой по Украине, перед тем как посетить Москву и Киев, хотят получить гарантии временного прекращения огня и... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:50
2023-05-18T13:50
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сирил рамафоса
африка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Африканские страны, выступившие с мирной инициативой по Украине, перед тем как посетить Москву и Киев, хотят получить гарантии временного прекращения огня и проведения нового референдума в Донбассе, сообщает издание Jeune Afrique со ссылкой на свои источники. Ранее генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор заявлял, что президент ЮАР Сирил Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы. Как заявил в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, после разговора президентов РФ и ЮАР решено, что ряд стран направят делегацию для решения украинского кризиса, даты приезда в РФ согласовываются. По информации издания, в рамках миротворческой миссии лидеры африканских государств сначала должны направиться в Киев, а затем в Москву. "Не может быть и речи о том, что они поедут туда ради туризма", - заявил Жан-Ив Оливье - французский бизнесмен и президент независимой некоммерческой организации Brazzaville Foundation, которая занимается подготовкой визита африканских лидеров в Россию и на Украину в рамках миротворческой миссии. Jeune Afrique утверждает, что посреднические усилия Оливье начались еще в декабре прошлого года, он "находится в контакте" с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. Инициативу стран Африки по разрешению украинского конфликта надо изучить, но в целом Москва поддерживает все инициативы, направленные на поиски урегулирования, заявил ранее журналистам в Москве Богданов. По информации издания, команда госсекретаря США Энтони Блинкена способствовала установлению связей между Оливье и Владимиром Зеленским. Французский бизнесмен, пишет издание, также "информировал" британское правительство о ходе подготовки миссии. При этом среди противников миротворческой инициативы издание упоминает Францию. Ранее Рамафоса заявил, что от лица стран Африки поговорил с Путиным и Зеленским и представил им мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве. Как указал Рамафоса, генсек ООН и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%.
https://ria.ru/20230518/kinzhal-1872467885.html
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872420295.html
https://ria.ru/20230518/donbass-1872393315.html
россия
украина
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сирил рамафоса, африка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сирил Рамафоса, Африка
Страны Африки хотят добиться перемирия на Украине, пишут СМИ

Jeune Afrique: страны Африки хотят добиться перемирия на Украине и референдума в Донбассе

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Африканские страны, выступившие с мирной инициативой по Украине, перед тем как посетить Москву и Киев, хотят получить гарантии временного прекращения огня и проведения нового референдума в Донбассе, сообщает издание Jeune Afrique со ссылкой на свои источники.
Ранее генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор заявлял, что президент ЮАР Сирил Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы.
Как заявил в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, после разговора президентов РФ и ЮАР решено, что ряд стран направят делегацию для решения украинского кризиса, даты приезда в РФ согласовываются.
По информации издания, в рамках миротворческой миссии лидеры африканских государств сначала должны направиться в Киев, а затем в Москву.
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
"Миллионы долларов впустую". Киев подставил западных союзников
Вчера, 08:00
"Не может быть и речи о том, что они поедут туда ради туризма", - заявил Жан-Ив Оливье - французский бизнесмен и президент независимой некоммерческой организации Brazzaville Foundation, которая занимается подготовкой визита африканских лидеров в Россию и на Украину в рамках миротворческой миссии.
Jeune Afrique утверждает, что посреднические усилия Оливье начались еще в декабре прошлого года, он "находится в контакте" с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым.
Инициативу стран Африки по разрешению украинского конфликта надо изучить, но в целом Москва поддерживает все инициативы, направленные на поиски урегулирования, заявил ранее журналистам в Москве Богданов.
По информации издания, команда госсекретаря США Энтони Блинкена способствовала установлению связей между Оливье и Владимиром Зеленским. Французский бизнесмен, пишет издание, также "информировал" британское правительство о ходе подготовки миссии. При этом среди противников миротворческой инициативы издание упоминает Францию.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Такого от Зеленского не ждали. Президента Украины обвинили в помощи России
Вчера, 08:00
Ранее Рамафоса заявил, что от лица стран Африки поговорил с Путиным и Зеленским и представил им мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве. Как указал Рамафоса, генсек ООН и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Президент РФ в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%.
240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан выдвигается на позицию на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
"Они пойдут ва-банк". К чему готовятся в зоне украинского контрнаступления
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСирил РамафосаАфрика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала