https://ria.ru/20230518/afrika-1872629692.html

Страны Африки хотят добиться перемирия на Украине, пишут СМИ

Страны Африки хотят добиться перемирия на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2023

Страны Африки хотят добиться перемирия на Украине, пишут СМИ

Африканские страны, выступившие с мирной инициативой по Украине, перед тем как посетить Москву и Киев, хотят получить гарантии временного прекращения огня и... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:50

2023-05-18T13:50

2023-05-18T13:50

специальная военная операция на украине

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африка

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Африканские страны, выступившие с мирной инициативой по Украине, перед тем как посетить Москву и Киев, хотят получить гарантии временного прекращения огня и проведения нового референдума в Донбассе, сообщает издание Jeune Afrique со ссылкой на свои источники. Ранее генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор заявлял, что президент ЮАР Сирил Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы. Как заявил в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, после разговора президентов РФ и ЮАР решено, что ряд стран направят делегацию для решения украинского кризиса, даты приезда в РФ согласовываются. По информации издания, в рамках миротворческой миссии лидеры африканских государств сначала должны направиться в Киев, а затем в Москву. "Не может быть и речи о том, что они поедут туда ради туризма", - заявил Жан-Ив Оливье - французский бизнесмен и президент независимой некоммерческой организации Brazzaville Foundation, которая занимается подготовкой визита африканских лидеров в Россию и на Украину в рамках миротворческой миссии. Jeune Afrique утверждает, что посреднические усилия Оливье начались еще в декабре прошлого года, он "находится в контакте" с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. Инициативу стран Африки по разрешению украинского конфликта надо изучить, но в целом Москва поддерживает все инициативы, направленные на поиски урегулирования, заявил ранее журналистам в Москве Богданов. По информации издания, команда госсекретаря США Энтони Блинкена способствовала установлению связей между Оливье и Владимиром Зеленским. Французский бизнесмен, пишет издание, также "информировал" британское правительство о ходе подготовки миссии. При этом среди противников миротворческой инициативы издание упоминает Францию. Ранее Рамафоса заявил, что от лица стран Африки поговорил с Путиным и Зеленским и представил им мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве. Как указал Рамафоса, генсек ООН и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%.

https://ria.ru/20230518/kinzhal-1872467885.html

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https://ria.ru/20230518/donbass-1872393315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, украина, сирил рамафоса, африка