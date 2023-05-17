https://ria.ru/20230517/zrk-1872461419.html

В Британии рассказали, что случилось после подрыва Patriot в Киеве

В Британии рассказали, что случилось после подрыва Patriot в Киеве - РИА Новости, 17.05.2023

В Британии рассказали, что случилось после подрыва Patriot в Киеве

На Западе будут серьезнее относиться к российским источникам информации, после того как власти Соединенных Штатов подтвердили сообщения о повреждении комплексов РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T17:42

2023-05-17T17:42

2023-05-17T17:45

политика

сша

украина

россия

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. На Западе будут серьезнее относиться к российским источникам информации, после того как власти Соединенных Штатов подтвердили сообщения о повреждении комплексов Patriot в Киеве ракетным ударом. Об этом пишет обозреватель Express Том Уотлинг.По словам колумниста, многие ранее считали новость о ликвидации американской зенитки в украинской столице "очередной российской дезинформацией", но комментарий официального представителя США подорвал уверенность западной общественности в этом.Во вторник российское Министерство обороны сообщило о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" поразила американский зенитный комплекс Patriot в Киеве.В тот же день в Сети распространились видеозаписи из украинской столицы, на которых демонстрируется работа Patriot, пытавшихся отразить ракетный удар. На отдельных кадрах при этом показано, что спустя несколько минут после завершения залпа американских ЗРК и израсходования ими боекомплекта в районе их позиции следует мощный взрыв на земле.

https://ria.ru/20230517/udar-1872422092.html

сша

украина

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политика, сша, украина, россия, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )