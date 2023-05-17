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В Британии рассказали, что случилось после подрыва Patriot в Киеве
В Британии рассказали, что случилось после подрыва Patriot в Киеве - РИА Новости, 17.05.2023
В Британии рассказали, что случилось после подрыва Patriot в Киеве
На Западе будут серьезнее относиться к российским источникам информации, после того как власти Соединенных Штатов подтвердили сообщения о повреждении комплексов РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T17:42
2023-05-17T17:42
2023-05-17T17:45
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пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. На Западе будут серьезнее относиться к российским источникам информации, после того как власти Соединенных Штатов подтвердили сообщения о повреждении комплексов Patriot в Киеве ракетным ударом. Об этом пишет обозреватель Express Том Уотлинг.По словам колумниста, многие ранее считали новость о ликвидации американской зенитки в украинской столице "очередной российской дезинформацией", но комментарий официального представителя США подорвал уверенность западной общественности в этом.Во вторник российское Министерство обороны сообщило о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" поразила американский зенитный комплекс Patriot в Киеве.В тот же день в Сети распространились видеозаписи из украинской столицы, на которых демонстрируется работа Patriot, пытавшихся отразить ракетный удар. На отдельных кадрах при этом показано, что спустя несколько минут после завершения залпа американских ЗРК и израсходования ими боекомплекта в районе их позиции следует мощный взрыв на земле.
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политика, сша, украина, россия, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Политика, США, Украина, Россия, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В Британии рассказали, что случилось после подрыва Patriot в Киеве
Express: Запад будет больше верить российским источникам после подрыва Patriot в Киеве
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
На Западе будут серьезнее относиться к российским источникам информации, после того как власти Соединенных Штатов подтвердили сообщения о повреждении комплексов Patriot в Киеве ракетным ударом. Об этом пишет
обозреватель Express Том Уотлинг.
По словам колумниста, многие ранее считали новость о ликвидации американской зенитки в украинской столице "очередной российской дезинформацией", но комментарий официального представителя США подорвал уверенность западной общественности в этом.
«
"Теперь информацию об уничтожении Patriot проверяют гораздо тщательнее", — подчеркнул британский журналист.
Во вторник российское Министерство обороны сообщило о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" поразила американский зенитный комплекс Patriot в Киеве.
В тот же день в Сети распространились видеозаписи из украинской столицы, на которых демонстрируется работа Patriot, пытавшихся отразить ракетный удар. На отдельных кадрах при этом показано, что спустя несколько минут после завершения залпа американских ЗРК и израсходования ими боекомплекта в районе их позиции следует мощный взрыв на земле.
"Тяжелый удар". В Киеве рассказали, что Россия сделала с западными HIMARS