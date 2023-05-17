https://ria.ru/20230517/zoloto-1872447709.html

Музею Пирсона не дали вернуть "скифское золото" в Крым

Музею Пирсона не дали вернуть "скифское золото" в Крым - РИА Новости, 17.05.2023

Музею Пирсона не дали вернуть "скифское золото" в Крым

Руководству музея Алларда Пирсона, в котором экспонировались экспонаты из Крыма и были задержаны в нем в 2014 году, не дали вернуть коллекцию крымским... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T17:00

2023-05-17T17:00

2023-05-17T17:00

культура

нидерланды

амстердам

украина

центральный музей тавриды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772783099_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f715f86e4b17068110bf48415875cc7b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости. Руководству музея Алларда Пирсона, в котором экспонировались экспонаты из Крыма и были задержаны в нем в 2014 году, не дали вернуть коллекцию крымским музеям-владельцам несмотря на двухсторонние договоры музеев, сказала директор Восточно-крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина. "Директор музея Алларда Пирсона, когда все это случилось, оказался достаточно порядочным человеком, музейщиком. Договор, как я не раз говорила, был подписан двухсторонний – подписи его и моя, он обязан был это (возвратить коллекцию) сделать, но ему не дали, это на их совести. Конечно, ценности должны были вернуться туда, откуда они их получили. Но политизация этой ситуации не дает никому из них выйти на тот международно-правовой уровень, который был когда-то в мире определен. Сейчас у них правил нет", - сказала Умрихина в ходе пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года постановил, что коллекция "скифского золота" должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу. Вынесение решения Верховного суда Нидерландов по делу запланировано на 15 сентября 2023 года. В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

https://ria.ru/20230210/zoloto-1851014540.html

https://ria.ru/20220530/melitopol-1791681352.html

нидерланды

амстердам

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нидерланды, амстердам, украина, центральный музей тавриды