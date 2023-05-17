Музею Пирсона не дали вернуть "скифское золото" в Крым
Руководству музея Пирсона в Нидерландах не дали вернуть "скифское золото" в Крым
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСкифское золото в экспозиции Национального музея имени Алдан-Маадыр"
Скифское золото в экспозиции Национального музея имени Алдан-Маадыр". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости. Руководству музея Алларда Пирсона, в котором экспонировались экспонаты из Крыма и были задержаны в нем в 2014 году, не дали вернуть коллекцию крымским музеям-владельцам несмотря на двухсторонние договоры музеев, сказала директор Восточно-крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина.
"Директор музея Алларда Пирсона, когда все это случилось, оказался достаточно порядочным человеком, музейщиком. Договор, как я не раз говорила, был подписан двухсторонний – подписи его и моя, он обязан был это (возвратить коллекцию) сделать, но ему не дали, это на их совести. Конечно, ценности должны были вернуться туда, откуда они их получили. Но политизация этой ситуации не дает никому из них выйти на тот международно-правовой уровень, который был когда-то в мире определен. Сейчас у них правил нет", - сказала Умрихина в ходе пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.
Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года постановил, что коллекция "скифского золота" должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу. Вынесение решения Верховного суда Нидерландов по делу запланировано на 15 сентября 2023 года.
В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.