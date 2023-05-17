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Умер Виктор Галлуччи - РИА Новости, 17.05.2023
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Культура
 
17:43 17.05.2023
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Умер Виктор Галлуччи
Умер Виктор Галлуччи - РИА Новости, 17.05.2023
Умер Виктор Галлуччи
Актер Виктор Галлуччи умер в 81 год, пишет Mirror. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T17:43
2023-05-17T17:43
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Актер Виктор Галлуччи умер в 81 год, пишет Mirror. Причина смерти не называется. Галлуччи появился в 900 эпизодах "Чисто английского убийства" в роли Тома Бейкера, благодаря чему попал в Книгу рекордов Гиннесса. Новые сезоны культового шоу выходили с 1984 по 2010 год. В ноябре планировалось провести специальное мероприятие о воссоединении актеров сериала. По данным Mirror, оно все же состоится и будет посвящено памяти покойного актера. Галлуччи также известен по ролям в проектах "Почему бы не остаться на завтрак?", "Джейн и потерянный город" и другим.
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Умер Виктор Галлуччи

Звезда сериала "Чисто английское убийство" Виктор Галлуччи умер в 81 год

© Thames Television (1984 – 2010)Кадр из сериала "Чисто английское убийство"
Кадр из сериала Чисто английское убийство
© Thames Television (1984 – 2010)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Актер Виктор Галлуччи умер в 81 год, пишет Mirror.
Причина смерти не называется.
Галлуччи появился в 900 эпизодах "Чисто английского убийства" в роли Тома Бейкера, благодаря чему попал в Книгу рекордов Гиннесса. Новые сезоны культового шоу выходили с 1984 по 2010 год. В ноябре планировалось провести специальное мероприятие о воссоединении актеров сериала. По данным Mirror, оно все же состоится и будет посвящено памяти покойного актера.
Галлуччи также известен по ролям в проектах "Почему бы не остаться на завтрак?", "Джейн и потерянный город" и другим.
 
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