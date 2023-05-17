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Умер Виктор Галлуччи

Умер Виктор Галлуччи - РИА Новости, 17.05.2023

Умер Виктор Галлуччи

Актер Виктор Галлуччи умер в 81 год, пишет Mirror. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T17:43

2023-05-17T17:43

2023-05-17T17:43

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Актер Виктор Галлуччи умер в 81 год, пишет Mirror. Причина смерти не называется. Галлуччи появился в 900 эпизодах "Чисто английского убийства" в роли Тома Бейкера, благодаря чему попал в Книгу рекордов Гиннесса. Новые сезоны культового шоу выходили с 1984 по 2010 год. В ноябре планировалось провести специальное мероприятие о воссоединении актеров сериала. По данным Mirror, оно все же состоится и будет посвящено памяти покойного актера. Галлуччи также известен по ролям в проектах "Почему бы не остаться на завтрак?", "Джейн и потерянный город" и другим.

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости