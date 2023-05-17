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Лидеры G7 планируют контакт с Зеленским на саммите, сообщили в Белом доме - РИА Новости, 17.05.2023
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23:41 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/zelenskiy-1872510799.html
Лидеры G7 планируют контакт с Зеленским на саммите, сообщили в Белом доме
Лидеры G7 планируют контакт с Зеленским на саммите, сообщили в Белом доме - РИА Новости, 17.05.2023
Лидеры G7 планируют контакт с Зеленским на саммите, сообщили в Белом доме
Лидеры G7 планируют контакт с Владимиром Зеленским в рамках саммита в Японии и прорабатывают его параметры, сказал советник президента США по национальной... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T23:41
2023-05-17T23:41
в мире
япония
сша
владимир зеленский
украина
джейк салливан
g7
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Лидеры G7 планируют контакт с Владимиром Зеленским в рамках саммита в Японии и прорабатывают его параметры, сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Салливан назвал конфликт на Украине одной из центральных тем встречи лидеров "большой семерки", которая собирается на этой неделе в японском городе Хиросима.
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в мире, япония, сша, владимир зеленский, украина, джейк салливан, g7
В мире, Япония, США, Владимир Зеленский, Украина, Джейк Салливан, G7
Лидеры G7 планируют контакт с Зеленским на саммите, сообщили в Белом доме

В Белом доме сообщили, что лидеры G7 планируют контакт с Зеленским на саммите в Японии

© AP Photo / Andrew HarnikЛоготип саммита G7 в Японии
Логотип саммита G7 в Японии - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Логотип саммита G7 в Японии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Лидеры G7 планируют контакт с Владимиром Зеленским в рамках саммита в Японии и прорабатывают его параметры, сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«
"Я думаю, что мы ожидаем взаимодействие того или иного рода между лидерами G7 и президентом Зеленским. Параметры еще прорабатываются", - сообщил он журналистам.
Салливан назвал конфликт на Украине одной из центральных тем встречи лидеров "большой семерки", которая собирается на этой неделе в японском городе Хиросима.
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В миреЯпонияСШАВладимир ЗеленскийУкраинаДжейк СалливанG7
 
 
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