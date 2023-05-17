https://ria.ru/20230517/zelenskiy-1872510799.html
Лидеры G7 планируют контакт с Зеленским на саммите, сообщили в Белом доме
Лидеры G7 планируют контакт с Зеленским на саммите, сообщили в Белом доме - РИА Новости, 17.05.2023
Лидеры G7 планируют контакт с Зеленским на саммите, сообщили в Белом доме
Лидеры G7 планируют контакт с Владимиром Зеленским в рамках саммита в Японии и прорабатывают его параметры, сказал советник президента США по национальной... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T23:41
2023-05-17T23:41
2023-05-17T23:41
в мире
япония
сша
владимир зеленский
украина
джейк салливан
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866663311_430:69:2887:1451_1920x0_80_0_0_ecc0ee148d5819a872d230946ed61df7.jpg
ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Лидеры G7 планируют контакт с Владимиром Зеленским в рамках саммита в Японии и прорабатывают его параметры, сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Салливан назвал конфликт на Украине одной из центральных тем встречи лидеров "большой семерки", которая собирается на этой неделе в японском городе Хиросима.
https://ria.ru/20230517/g7-1872463442.html
япония
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866663311_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_675484a5b576104c8482a9c0ed213f13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, сша, владимир зеленский, украина, джейк салливан, g7
В мире, Япония, США, Владимир Зеленский, Украина, Джейк Салливан, G7
Лидеры G7 планируют контакт с Зеленским на саммите, сообщили в Белом доме
В Белом доме сообщили, что лидеры G7 планируют контакт с Зеленским на саммите в Японии