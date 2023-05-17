https://ria.ru/20230517/zelenskiy-1872510799.html

Лидеры G7 планируют контакт с Зеленским на саммите, сообщили в Белом доме

Лидеры G7 планируют контакт с Зеленским на саммите, сообщили в Белом доме - РИА Новости, 17.05.2023

Лидеры G7 планируют контакт с Зеленским на саммите, сообщили в Белом доме

Лидеры G7 планируют контакт с Владимиром Зеленским в рамках саммита в Японии и прорабатывают его параметры, сказал советник президента США по национальной... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T23:41

2023-05-17T23:41

2023-05-17T23:41

в мире

япония

сша

владимир зеленский

украина

джейк салливан

g7

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866663311_430:69:2887:1451_1920x0_80_0_0_ecc0ee148d5819a872d230946ed61df7.jpg

ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Лидеры G7 планируют контакт с Владимиром Зеленским в рамках саммита в Японии и прорабатывают его параметры, сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Салливан назвал конфликт на Украине одной из центральных тем встречи лидеров "большой семерки", которая собирается на этой неделе в японском городе Хиросима.

https://ria.ru/20230517/g7-1872463442.html

япония

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, сша, владимир зеленский, украина, джейк салливан, g7