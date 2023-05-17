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Бочкарев: в Зеленограде построят школу с ИТ-полигоном - РИА Новости, 17.05.2023
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11:52 17.05.2023 (обновлено: 12:00 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/zelenograd-1872337773.html
Бочкарев: в Зеленограде построят школу с ИТ-полигоном
Бочкарев: в Зеленограде построят школу с ИТ-полигоном - РИА Новости, 17.05.2023
Бочкарев: в Зеленограде построят школу с ИТ-полигоном
В районе Крюково Зеленограда построят школу с лабораторно-исследовательским комплексом и ИТ-полигоном, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:52
2023-05-17T12:00
зеленоград
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
москва
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В районе Крюково Зеленограда построят школу с лабораторно-исследовательским комплексом и ИТ-полигоном, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В составе жилого комплекса в ЗелАО за счет средств инвестора будет построена школа на 550 мест. В четырехэтажном здании смогут обучаться дети с первого по 11-й класс", - приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы.Для младшей школы сделают универсальные кабинеты, кабинет иностранного языка, игровую и лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, добавил заммэра.Для учеников средней школы предусмотрены универсальные и специализированные кабинеты. Кроме того, будут оборудованы лабораторно-исследовательские комплексы: инженерный, академический, для изучения естествознания, а для занятий творчеством организуют универсальное пространство, указывается в сообщении.На прилегающей территории установят малые архитектурные формы, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники, а также выделят участок для выращивания полевых и овощных культур. Еще оборудуют площадки для подвижных и спортивных игр, сдачи нормативов ГТО и настольного тенниса. Также появятся легкоатлетическая беговая дорожка и площадка для проведения общешкольных мероприятий, добавляется в сообщении.
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зеленоград, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, москва
Зеленоград, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы, Москва

Бочкарев: в Зеленограде построят школу с ИТ-полигоном

© МоскомархитектураПроект школы с лабораториями и ИТ-полигоном в Зеленограде
Проект школы с лабораториями и ИТ-полигоном в Зеленограде
© Москомархитектура
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В районе Крюково Зеленограда построят школу с лабораторно-исследовательским комплексом и ИТ-полигоном, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"В составе жилого комплекса в ЗелАО за счет средств инвестора будет построена школа на 550 мест. В четырехэтажном здании смогут обучаться дети с первого по 11-й класс", - приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы.
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Для младшей школы сделают универсальные кабинеты, кабинет иностранного языка, игровую и лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, добавил заммэра.
Для учеников средней школы предусмотрены универсальные и специализированные кабинеты. Кроме того, будут оборудованы лабораторно-исследовательские комплексы: инженерный, академический, для изучения естествознания, а для занятий творчеством организуют универсальное пространство, указывается в сообщении.
«
"В составе учебного заведения также запроектирован ИТ-полигон, в котором дети смогут изучать основы программирования, моделирования, обработки материалов и разработки устройств. Помимо этого, в школе появятся многофункциональный библиотечный центр, кабинеты психолога и логопеда", - отмечается в нем.
На прилегающей территории установят малые архитектурные формы, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники, а также выделят участок для выращивания полевых и овощных культур. Еще оборудуют площадки для подвижных и спортивных игр, сдачи нормативов ГТО и настольного тенниса. Также появятся легкоатлетическая беговая дорожка и площадка для проведения общешкольных мероприятий, добавляется в сообщении.
 
ЗеленоградАндрей БочкаревСтройкомплекс МосквыМосква
 
 
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