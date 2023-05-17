https://ria.ru/20230517/zelenograd-1872337773.html

Бочкарев: в Зеленограде построят школу с ИТ-полигоном

Бочкарев: в Зеленограде построят школу с ИТ-полигоном - РИА Новости, 17.05.2023

Бочкарев: в Зеленограде построят школу с ИТ-полигоном

В районе Крюково Зеленограда построят школу с лабораторно-исследовательским комплексом и ИТ-полигоном, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:52

2023-05-17T11:52

2023-05-17T12:00

зеленоград

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

москва

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В районе Крюково Зеленограда построят школу с лабораторно-исследовательским комплексом и ИТ-полигоном, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В составе жилого комплекса в ЗелАО за счет средств инвестора будет построена школа на 550 мест. В четырехэтажном здании смогут обучаться дети с первого по 11-й класс", - приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы.Для младшей школы сделают универсальные кабинеты, кабинет иностранного языка, игровую и лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, добавил заммэра.Для учеников средней школы предусмотрены универсальные и специализированные кабинеты. Кроме того, будут оборудованы лабораторно-исследовательские комплексы: инженерный, академический, для изучения естествознания, а для занятий творчеством организуют универсальное пространство, указывается в сообщении.На прилегающей территории установят малые архитектурные формы, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники, а также выделят участок для выращивания полевых и овощных культур. Еще оборудуют площадки для подвижных и спортивных игр, сдачи нормативов ГТО и настольного тенниса. Также появятся легкоатлетическая беговая дорожка и площадка для проведения общешкольных мероприятий, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230502/moskva-1869094300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

зеленоград, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, москва