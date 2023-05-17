https://ria.ru/20230517/zarplaty-1872406294.html
В России рост зарплат в реальном выражении составил около трех процентов
В России рост зарплат в реальном выражении составил около трех процентов - РИА Новости, 17.05.2023
В России рост зарплат в реальном выражении составил около трех процентов
Рост заработных плат в реальном выражении составил по итогам 2022 года около 3%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:53
2023-05-17T14:53
2023-05-17T15:01
михаил мишустин
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Рост заработных плат в реальном выражении составил по итогам 2022 года около 3%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В ходе совещания с правительством президент РФ Владимир Путин поинтересовался данными по росту зарплат в России."Мы смотрели пока предварительные данные, в реальном - около трех, а в номинальном - примерно 13%. Это год", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230515/imuschestvo-1871865916.html
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михаил мишустин, россия, экономика, владимир путин
Михаил Мишустин, Россия, Экономика, Владимир Путин
В России рост зарплат в реальном выражении составил около трех процентов
Мишустин сообщил, что рост зарплат в реальном выражении составил около трех процентов