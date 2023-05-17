https://ria.ru/20230517/zakharova-1872311861.html

Захарова прокомментировала вступление Украины в киберцентр НАТО

Захарова прокомментировала вступление Украины в киберцентр НАТО - РИА Новости, 17.05.2023

Захарова прокомментировала вступление Украины в киберцентр НАТО

Вступление Украины в киберцентр НАТО лишь оформило сложившуюся "смычку" Киева и альянса, которые осуществляют кибератаки против российских граждан, к числу этих РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T10:01

2023-05-17T10:01

2023-05-17T10:01

украина

мария захарова

нато

в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вступление Украины в киберцентр НАТО лишь оформило сложившуюся "смычку" Киева и альянса, которые осуществляют кибератаки против российских граждан, к числу этих атак относятся телефонное мошенничество и телефонный терроризм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Во вторник МИД Украины сообщил, что Киев официально вступил в киберцентр НАТО, расположенный в Таллине. "Все, что у НАТО имеет вот это расширение "защита" - "киберзащита" или другая какая-то "защита", "информационная защита", - это читается все наоборот. Это структура нападения. Вся эта история про "киберзащиту" - это история про те самые возможности ведения кибервойн, кибернападения и кибератак, с которыми мы с вами в нашем быту и работе сталкиваемся ежедневно. 2022 год продемонстрировал…, что такое есть кибервойны. Когда вы получаете анонимные сообщения с угрозами, с этим сталкивалось огромное количество людей, когда вы получаете звонки от людей, которые представляются сотрудниками банков, представителями правоохранительных органов, предлагают вам провести манипуляции с вашими персональными данными. Иногда якобы от учреждений здравоохранения, иногда от социальных служб, иногда якобы от ваших родственников", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Она напомнила, что "еще пару лет назад мы все были абсолютно уверены, что это просто мошенники", которые объединяются в банды исключительно для нечестного зарабатывания денег, однако со временем стало понятно, что такая деятельность может быть организована только на государственном уровне. Причем даже Украина в одиночку не справилась бы с подобными задачами. Захарова напомнила также о масштабном телефонном терроризме, организованном против российских учреждений и аэропортов в 2022 году. "Все это было аффилировано именно с этим масштабным кибернаступлением, которое мы видим, аффилировано с киевским режимом и с натовскими структурами… Это огромное количество людей, это огромные технические, технологические возможности. Это огромные материальные влияния, это все оплачивается из очень щедрых бюджетов. Когда мы слышим новости, что киевский режим присоединился в той или иной форме к натовскому взаимодействию в киберсреде - все, это просто смычка, она состоялась… Это сложнейшие схемы, по которым выстраивалась эта разветвленная сетка кибернападения…, чтобы полностью спрятать все концы в воду. Все это готовилось очень долго. Это безусловно все аффилируется с НАТО, где аккумулируются средства и возможности всех стран-членов, и огромные деньги выделяются на это", - заявила Захарова.

https://ria.ru/20230517/oon-1872308329.html

https://ria.ru/20230501/zvonok-1868637518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, мария захарова, нато, в мире