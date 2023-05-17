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Более 100 человек записались на курсы русского языка в Камеруне

Более 100 человек записались на курсы русского языка в Камеруне - РИА Новости, 17.05.2023

Более 100 человек записались на курсы русского языка в Камеруне

В Республике Камерун более ста человек начали изучение русского языка на курсах Центра открытого образования, созданного в этом году в Дуале по инициативе... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:18

2023-05-17T11:18

2023-05-17T11:34

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Республике Камерун более ста человек начали изучение русского языка на курсах Центра открытого образования, созданного в этом году в Дуале по инициативе Минпросвещения России, сообщили в пресс-службе центра.Первые слушатели курса русского языка в Центре открытого образования в Республике Камерун в течение трех недель посещали очные занятия в режиме интенсива. Обучение проводили преподаватели Института русского языка РУДН. По завершении курса обучающиеся прошли сертификационное тестирование по русскому языку как иностранному, подтвердив элементарный уровень владения языком, рассказали специалисты центра.Центр открытого образования создан в этом году в Дуале (Республика Камерун) по инициативе Минпросвещения России. У истоков центра стояли специалисты Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы.Партнером со стороны Камеруна является организация "Социальная поддержка туризма и образования". Ее глава, Симон Дюпон, также отметил своевременность открытия такого центра.Студентам, которые ранее уже начали изучение русского языка на цифровом подготовительном факультете Института русского языка РУДН, была предложена продвинутая программа подготовки и предоставлена возможность сдать тестирование на базовый уровень.Особое место в программе работы Центра занимает сотрудничество с русской международной школой "Галактика". Российские преподаватели проводили занятия для детей младшего и среднего школьного возраста, уже владеющих русским языком и продолжающих его изучение.Работа центра не ограничивается исключительно организацией занятий по русскому языку. Для его посетителей прошли тематические мероприятия, которые позволили ближе познакомиться с историей и культурой России, поделились в пресс-службе центра.Проект по созданию Центра открытого образования в Камеруне реализован в рамках масштабной деятельности Минпросвещения России по поддержке и продвижению русского языка в зарубежных странах и направлен на развитие и сохранение взаимовыгодного и долгосрочного гуманитарного сотрудничества Российской Федерации и африканских стран.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, камерун, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), рудн