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Число пострадавших при обстреле Ясиноватой возросло до восьми - РИА Новости, 17.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/yasinovataya-1872368696.html
Число пострадавших при обстреле Ясиноватой возросло до восьми
Число пострадавших при обстреле Ясиноватой возросло до восьми - РИА Новости, 17.05.2023
Число пострадавших при обстреле Ясиноватой возросло до восьми
Число пострадавших в результате обстрела Ясиноватой возросло до восьми, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:12
2023-05-17T13:12
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Ясиноватой возросло до восьми, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. Ранее сообщалось о пяти пострадавших. "Ясиноватая. Еще три человека получили ранения. Обстрел города продолжается. Общее количество раненых за текущий день - восемь человек", - написал Шевченко в телеграм-канале. Мэр Ясиноватой ранее сообщил, что в результате обстрела города повреждения получили многоквартирные дома, дома частного сектора, административные здания, социальные объекты, продуктовый магазин. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в среду утром украинские войска дважды обстреливали Ясиноватую из РСЗО, выпустив в общей сложности 20 ракет.
https://ria.ru/20230516/obstrel-1872275523.html
ясиноватая
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Число пострадавших при обстреле Ясиноватой возросло до восьми

Мэр Шевченко: число пострадавших при обстреле Ясиноватой возросло до восьми

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Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Ясиноватой возросло до восьми, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.
Ранее сообщалось о пяти пострадавших.
"Ясиноватая. Еще три человека получили ранения. Обстрел города продолжается. Общее количество раненых за текущий день - восемь человек", - написал Шевченко в телеграм-канале.
Мэр Ясиноватой ранее сообщил, что в результате обстрела города повреждения получили многоквартирные дома, дома частного сектора, административные здания, социальные объекты, продуктовый магазин.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в среду утром украинские войска дважды обстреливали Ясиноватую из РСЗО, выпустив в общей сложности 20 ракет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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