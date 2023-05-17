https://ria.ru/20230517/yasinovataya-1872368696.html

Число пострадавших при обстреле Ясиноватой возросло до восьми

Число пострадавших при обстреле Ясиноватой возросло до восьми - РИА Новости, 17.05.2023

Число пострадавших при обстреле Ясиноватой возросло до восьми

Число пострадавших в результате обстрела Ясиноватой возросло до восьми, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T13:12

2023-05-17T13:12

2023-05-17T13:12

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Ясиноватой возросло до восьми, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. Ранее сообщалось о пяти пострадавших. "Ясиноватая. Еще три человека получили ранения. Обстрел города продолжается. Общее количество раненых за текущий день - восемь человек", - написал Шевченко в телеграм-канале. Мэр Ясиноватой ранее сообщил, что в результате обстрела города повреждения получили многоквартирные дома, дома частного сектора, административные здания, социальные объекты, продуктовый магазин. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в среду утром украинские войска дважды обстреливали Ясиноватую из РСЗО, выпустив в общей сложности 20 ракет.

https://ria.ru/20230516/obstrel-1872275523.html

ясиноватая

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк