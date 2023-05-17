https://ria.ru/20230517/yasinovataya-1872368696.html
Число пострадавших при обстреле Ясиноватой возросло до восьми
Число пострадавших при обстреле Ясиноватой возросло до восьми - РИА Новости, 17.05.2023
Число пострадавших при обстреле Ясиноватой возросло до восьми
Число пострадавших в результате обстрела Ясиноватой возросло до восьми, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:12
2023-05-17T13:12
2023-05-17T13:12
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841877888_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d3bfdc91f007272b16058f9f92b5e64.jpg
ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Ясиноватой возросло до восьми, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. Ранее сообщалось о пяти пострадавших. "Ясиноватая. Еще три человека получили ранения. Обстрел города продолжается. Общее количество раненых за текущий день - восемь человек", - написал Шевченко в телеграм-канале. Мэр Ясиноватой ранее сообщил, что в результате обстрела города повреждения получили многоквартирные дома, дома частного сектора, административные здания, социальные объекты, продуктовый магазин. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в среду утром украинские войска дважды обстреливали Ясиноватую из РСЗО, выпустив в общей сложности 20 ракет.
https://ria.ru/20230516/obstrel-1872275523.html
ясиноватая
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841877888_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfef28f1c966624498cee47cc7e96030.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Число пострадавших при обстреле Ясиноватой возросло до восьми
Мэр Шевченко: число пострадавших при обстреле Ясиноватой возросло до восьми