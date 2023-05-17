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При обстреле Ясиноватой пострадали пять человек - РИА Новости, 17.05.2023
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11:39 17.05.2023 (обновлено: 11:44 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/yasinovataya-1872335446.html
При обстреле Ясиноватой пострадали пять человек
При обстреле Ясиноватой пострадали пять человек - РИА Новости, 17.05.2023
При обстреле Ясиноватой пострадали пять человек
Многоквартирные дома, административные здания, соцобъекты, магазин получили повреждения в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, число раненых... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:39
2023-05-17T11:44
ясиноватая
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Многоквартирные дома, административные здания, соцобъекты, магазин получили повреждения в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, число раненых возросло до пяти, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко."В результате очередного обстрела Ясиноватой повреждения получили многоквартирные дома, дома частного сектора, административные здания, социальные объекты, продуктовый магазин. Били фашисты по центру города "Градами". Не менее 10 снарядов. Ранения получили 5 человек (четыре мужчины и женщина)", - написал Шевченко в телеграм-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в среду утром украинские войска дважды обстреливали Ясиноватую из РСЗО, выпустив в общей сложности 20 ракет.
https://ria.ru/20230516/yasinovataya-1872200122.html
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ясиноватая, происшествия
Ясиноватая, Происшествия
При обстреле Ясиноватой пострадали пять человек

При обстреле Ясиноватой пострадали пять человек, повреждены дома

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Многоквартирные дома, административные здания, соцобъекты, магазин получили повреждения в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, число раненых возросло до пяти, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.
"В результате очередного обстрела Ясиноватой повреждения получили многоквартирные дома, дома частного сектора, административные здания, социальные объекты, продуктовый магазин. Били фашисты по центру города "Градами". Не менее 10 снарядов. Ранения получили 5 человек (четыре мужчины и женщина)", - написал Шевченко в телеграм-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в среду утром украинские войска дважды обстреливали Ясиноватую из РСЗО, выпустив в общей сложности 20 ракет.
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Украинские войска сбросили два боеприпаса с беспилотника на Ясиноватую
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