https://ria.ru/20230517/yasinovataya-1872335446.html

При обстреле Ясиноватой пострадали пять человек

При обстреле Ясиноватой пострадали пять человек - РИА Новости, 17.05.2023

При обстреле Ясиноватой пострадали пять человек

Многоквартирные дома, административные здания, соцобъекты, магазин получили повреждения в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, число раненых... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:39

2023-05-17T11:39

2023-05-17T11:44

ясиноватая

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg

ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Многоквартирные дома, административные здания, соцобъекты, магазин получили повреждения в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, число раненых возросло до пяти, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко."В результате очередного обстрела Ясиноватой повреждения получили многоквартирные дома, дома частного сектора, административные здания, социальные объекты, продуктовый магазин. Били фашисты по центру города "Градами". Не менее 10 снарядов. Ранения получили 5 человек (четыре мужчины и женщина)", - написал Шевченко в телеграм-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в среду утром украинские войска дважды обстреливали Ясиноватую из РСЗО, выпустив в общей сложности 20 ракет.

https://ria.ru/20230516/yasinovataya-1872200122.html

ясиноватая

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ясиноватая, происшествия