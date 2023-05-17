https://ria.ru/20230517/yasinovataya-1872334374.html

Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую

Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 17.05.2023

Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую

Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:33

2023-05-17T11:33

2023-05-17T11:33

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11:10 - н.п. Орловка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ранее представительство сообщило, что в 9.55 украинские войска также выпустили по Ясиноватой 10 ракет из РСЗО. Мэр города Дмитрий Шевченко сообщал, что, по предварительным данным, в результате обстрела три человека получили ранения.

https://ria.ru/20230516/obstrel-1872220491.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия