https://ria.ru/20230517/yasinovataya-1872334374.html
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 17.05.2023
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:33
2023-05-17T11:33
2023-05-17T11:33
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11:10 - н.п. Орловка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ранее представительство сообщило, что в 9.55 украинские войска также выпустили по Ясиноватой 10 ракет из РСЗО. Мэр города Дмитрий Шевченко сообщал, что, по предварительным данным, в результате обстрела три человека получили ранения.
https://ria.ru/20230516/obstrel-1872220491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Ясиноватой еще десять ракет из РСЗО