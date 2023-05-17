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Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 17.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:33 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/yasinovataya-1872334374.html
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 17.05.2023
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:33
2023-05-17T11:33
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11:10 - н.п. Орловка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ранее представительство сообщило, что в 9.55 украинские войска также выпустили по Ясиноватой 10 ракет из РСЗО. Мэр города Дмитрий Шевченко сообщал, что, по предварительным данным, в результате обстрела три человека получили ранения.
https://ria.ru/20230516/obstrel-1872220491.html
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Ясиноватой еще десять ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкДевушка во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ города Ясиноватая
Девушка во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ города Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Девушка во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ города Ясиноватая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11:10 - н.п. Орловка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Ранее представительство сообщило, что в 9.55 украинские войска также выпустили по Ясиноватой 10 ракет из РСЗО. Мэр города Дмитрий Шевченко сообщал, что, по предварительным данным, в результате обстрела три человека получили ранения.
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Украинские войска выпустили 18 снарядов по Ясиноватой и Донецку
16 мая, 17:44
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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