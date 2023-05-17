https://ria.ru/20230517/yasinovataya-1872328881.html

При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали три человека

При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 17.05.2023

При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали три человека

Три человека, по предварительным данным, получили ранения в результате обстрела Ясиноватой, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:07

2023-05-17T11:07

2023-05-17T11:30

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, получили ранения в результате обстрела Ясиноватой, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. "В результате обстрела Ясиноватой, по предварительной информации, ранения получили три человека", - написал Шевченко в телеграм-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в среду утром украинские войска выпустили по Ясиноватой 10 ракет из РСЗО.

https://ria.ru/20230516/obstrel-1872220491.html

ясиноватая

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия