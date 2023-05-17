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При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 17.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:07 17.05.2023 (обновлено: 11:30 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/yasinovataya-1872328881.html
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали три человека
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 17.05.2023
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали три человека
Три человека, по предварительным данным, получили ранения в результате обстрела Ясиноватой, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:07
2023-05-17T11:30
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, получили ранения в результате обстрела Ясиноватой, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. "В результате обстрела Ясиноватой, по предварительной информации, ранения получили три человека", - написал Шевченко в телеграм-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в среду утром украинские войска выпустили по Ясиноватой 10 ракет из РСЗО.
https://ria.ru/20230516/obstrel-1872220491.html
ясиноватая
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ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали три человека

Мэр Ясиноватой заявил, что при обстреле города со стороны ВСУ пострадали три человека

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Ясиноватой в ДНР
Последствия обстрела Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела Ясиноватой в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, получили ранения в результате обстрела Ясиноватой, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.
"В результате обстрела Ясиноватой, по предварительной информации, ранения получили три человека", - написал Шевченко в телеграм-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в среду утром украинские войска выпустили по Ясиноватой 10 ракет из РСЗО.
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Украинские войска выпустили 18 снарядов по Ясиноватой и Донецку
16 мая, 17:44
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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