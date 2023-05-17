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При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали три человека
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 17.05.2023
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали три человека
Три человека, по предварительным данным, получили ранения в результате обстрела Ясиноватой, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:07
2023-05-17T11:07
2023-05-17T11:30
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, получили ранения в результате обстрела Ясиноватой, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. "В результате обстрела Ясиноватой, по предварительной информации, ранения получили три человека", - написал Шевченко в телеграм-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в среду утром украинские войска выпустили по Ясиноватой 10 ракет из РСЗО.
https://ria.ru/20230516/obstrel-1872220491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали три человека
Мэр Ясиноватой заявил, что при обстреле города со стороны ВСУ пострадали три человека