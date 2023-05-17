https://ria.ru/20230517/yaponiya-1872509883.html

Киссинджер предположил, когда Япония станет ядерной державой

Киссинджер предположил, когда Япония станет ядерной державой - РИА Новости, 17.05.2023

Киссинджер предположил, когда Япония станет ядерной державой

Япония может стать ядерной державой через пять лет, считает бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T23:26

2023-05-17T23:26

2023-05-17T23:26

в мире

япония

сша

токио

генри киссинджер

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Япония может стать ядерной державой через пять лет, считает бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Он добавил, что Япония всегда "хочет быть рядом" с США, однако экс-госсекретарь не исключает, что Токио может заключать сделки, не удобные для Вашингтона. "Я не думаю, что Япония намерена быть постоянным членом глобальной многосторонней системы, которая будет ее ограничивать", - добавил он. Киссинджер занимал пост госсекретаря в 1970-е годы. Является одним из авторов политики разрядки в отношениях с СССР. На протяжении последних десятилетий Киссинджер - один из наиболее влиятельных экспертов в вопросах внешней политики США.

https://ria.ru/20230517/nato-1872509275.html

япония

сша

токио

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, япония, сша, токио, генри киссинджер