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Киссинджер предположил, когда Япония станет ядерной державой
Киссинджер предположил, когда Япония станет ядерной державой - РИА Новости, 17.05.2023
Киссинджер предположил, когда Япония станет ядерной державой
Япония может стать ядерной державой через пять лет, считает бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T23:26
2023-05-17T23:26
2023-05-17T23:26
в мире
япония
сша
токио
генри киссинджер
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Япония может стать ядерной державой через пять лет, считает бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Он добавил, что Япония всегда "хочет быть рядом" с США, однако экс-госсекретарь не исключает, что Токио может заключать сделки, не удобные для Вашингтона. "Я не думаю, что Япония намерена быть постоянным членом глобальной многосторонней системы, которая будет ее ограничивать", - добавил он. Киссинджер занимал пост госсекретаря в 1970-е годы. Является одним из авторов политики разрядки в отношениях с СССР. На протяжении последних десятилетий Киссинджер - один из наиболее влиятельных экспертов в вопросах внешней политики США.
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, сша, токио, генри киссинджер
В мире, Япония, США, Токио, Генри Киссинджер
Киссинджер предположил, когда Япония станет ядерной державой
Бывший госсекретарь США Киссинджер: Япония может стать ядерной державой через пять лет