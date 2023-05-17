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Киссинджер предположил, когда Япония станет ядерной державой - РИА Новости, 17.05.2023
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23:26 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/yaponiya-1872509883.html
Киссинджер предположил, когда Япония станет ядерной державой
Киссинджер предположил, когда Япония станет ядерной державой - РИА Новости, 17.05.2023
Киссинджер предположил, когда Япония станет ядерной державой
Япония может стать ядерной державой через пять лет, считает бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T23:26
2023-05-17T23:26
в мире
япония
сша
токио
генри киссинджер
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Япония может стать ядерной державой через пять лет, считает бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Он добавил, что Япония всегда "хочет быть рядом" с США, однако экс-госсекретарь не исключает, что Токио может заключать сделки, не удобные для Вашингтона. "Я не думаю, что Япония намерена быть постоянным членом глобальной многосторонней системы, которая будет ее ограничивать", - добавил он. Киссинджер занимал пост госсекретаря в 1970-е годы. Является одним из авторов политики разрядки в отношениях с СССР. На протяжении последних десятилетий Киссинджер - один из наиболее влиятельных экспертов в вопросах внешней политики США.
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в мире, япония, сша, токио, генри киссинджер
В мире, Япония, США, Токио, Генри Киссинджер
Киссинджер предположил, когда Япония станет ядерной державой

Бывший госсекретарь США Киссинджер: Япония может стать ядерной державой через пять лет

© AP Photo / Nick UtБывший государственный секретарь США Генри Киссинджер
Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Nick Ut
Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Япония может стать ядерной державой через пять лет, считает бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
«
"Есть четкое представление, куда они (японцы - ред.) идут; она (Япония – ред.) движется к тому, чтобы стать ядерной державой через пять лет", - сказал Киссинджер в интервью британской газете Economist.
Он добавил, что Япония всегда "хочет быть рядом" с США, однако экс-госсекретарь не исключает, что Токио может заключать сделки, не удобные для Вашингтона.
"Я не думаю, что Япония намерена быть постоянным членом глобальной многосторонней системы, которая будет ее ограничивать", - добавил он.
Киссинджер занимал пост госсекретаря в 1970-е годы. Является одним из авторов политики разрядки в отношениях с СССР. На протяжении последних десятилетий Киссинджер - один из наиболее влиятельных экспертов в вопросах внешней политики США.
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
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