https://ria.ru/20230517/vyplaty-1872392634.html

На выплаты погорельцам в Тюменской области направят 175 миллионов рублей

На выплаты погорельцам в Тюменской области направят 175 миллионов рублей - РИА Новости, 17.05.2023

На выплаты погорельцам в Тюменской области направят 175 миллионов рублей

Тюменской области на выплаты погорельцам потребуется около 175 миллионов рублей, деньги есть, поддержка в этом смысле пока не нужна, заявил глава региона... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:24

2023-05-17T14:24

2023-05-17T15:14

тюменская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870349461_8:0:1992:1116_1920x0_80_0_0_4a2113fb6b53c2d46a5286e7088943ef.jpg

ТЮМЕНЬ, 17 мая – РИА Новости. Тюменской области на выплаты погорельцам потребуется около 175 миллионов рублей, деньги есть, поддержка в этом смысле пока не нужна, заявил глава региона Александр Моор на совещании при президенте РФ.По словам Моора, из-за перехода природных пожаров на населенные пункты в регионе полностью сгорели 30 жилых домов, 74 дачи и более 200 надворных построек, частично повреждены 30 домов и 31 надворная постройка."По нашим оценкам, сумма выплат составит порядка 175 миллионов рублей, необходимые средства в резервном фонде и бюджете есть, поддержка в этом смысле нам пока не нужна", - заявил Моор.Губернатор пояснил, что потерявшие единственное жилье в Тюменском районе получат выплаты из расчета 72 тысячи рублей за квадратный метр, по 250 тысяч рублей за сгоревшие бани и по 50 тысяч за хозпостройки. За дачи выплата составит 350 тысяч рублей. Помимо этого, все погорельцы получили по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды.В регионе с 3 апреля введен противопожарный режим, с 7 мая на всей территории области установлен режим чрезвычайной ситуации. С 6 мая велось наращивание сил и средств - привлечены дополнительно 349 сотрудников Авиалесоохраны и МЧС из других регионов и 25 единиц техники, 5 вертолетов и Ил-76. Сейчас ситуация с природными пожарами контролируемая, сил и средств достаточно, угрозы населённым пунктам нет.

https://ria.ru/20230517/putin-1872380092.html

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тюменская область, происшествия