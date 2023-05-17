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На выплаты погорельцам в Тюменской области направят 175 миллионов рублей
На выплаты погорельцам в Тюменской области направят 175 миллионов рублей - РИА Новости, 17.05.2023
На выплаты погорельцам в Тюменской области направят 175 миллионов рублей
Тюменской области на выплаты погорельцам потребуется около 175 миллионов рублей, деньги есть, поддержка в этом смысле пока не нужна, заявил глава региона... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:24
2023-05-17T14:24
2023-05-17T15:14
тюменская область
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 17 мая – РИА Новости. Тюменской области на выплаты погорельцам потребуется около 175 миллионов рублей, деньги есть, поддержка в этом смысле пока не нужна, заявил глава региона Александр Моор на совещании при президенте РФ.По словам Моора, из-за перехода природных пожаров на населенные пункты в регионе полностью сгорели 30 жилых домов, 74 дачи и более 200 надворных построек, частично повреждены 30 домов и 31 надворная постройка."По нашим оценкам, сумма выплат составит порядка 175 миллионов рублей, необходимые средства в резервном фонде и бюджете есть, поддержка в этом смысле нам пока не нужна", - заявил Моор.Губернатор пояснил, что потерявшие единственное жилье в Тюменском районе получат выплаты из расчета 72 тысячи рублей за квадратный метр, по 250 тысяч рублей за сгоревшие бани и по 50 тысяч за хозпостройки. За дачи выплата составит 350 тысяч рублей. Помимо этого, все погорельцы получили по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды.В регионе с 3 апреля введен противопожарный режим, с 7 мая на всей территории области установлен режим чрезвычайной ситуации. С 6 мая велось наращивание сил и средств - привлечены дополнительно 349 сотрудников Авиалесоохраны и МЧС из других регионов и 25 единиц техники, 5 вертолетов и Ил-76. Сейчас ситуация с природными пожарами контролируемая, сил и средств достаточно, угрозы населённым пунктам нет.
https://ria.ru/20230517/putin-1872380092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тюменская область, происшествия
Тюменская область, Происшествия
На выплаты погорельцам в Тюменской области направят 175 миллионов рублей
Тюменский губернатор заявил, что на выплаты погорельцам потребуются 175 миллионов рублей
ТЮМЕНЬ, 17 мая – РИА Новости. Тюменской области на выплаты погорельцам потребуется около 175 миллионов рублей, деньги есть, поддержка в этом смысле пока не нужна, заявил глава региона Александр Моор на совещании при президенте РФ.
По словам Моора, из-за перехода природных пожаров на населенные пункты в регионе полностью сгорели 30 жилых домов, 74 дачи и более 200 надворных построек, частично повреждены 30 домов и 31 надворная постройка.
"По нашим оценкам, сумма выплат составит порядка 175 миллионов рублей, необходимые средства в резервном фонде и бюджете есть, поддержка в этом смысле нам пока не нужна", - заявил Моор.
Губернатор пояснил, что потерявшие единственное жилье в Тюменском районе
получат выплаты из расчета 72 тысячи рублей за квадратный метр, по 250 тысяч рублей за сгоревшие бани и по 50 тысяч за хозпостройки. За дачи выплата составит 350 тысяч рублей. Помимо этого, все погорельцы получили по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды.
В регионе с 3 апреля введен противопожарный режим, с 7 мая на всей территории области установлен режим чрезвычайной ситуации. С 6 мая велось наращивание сил и средств - привлечены дополнительно 349 сотрудников Авиалесоохраны и МЧС
из других регионов и 25 единиц техники, 5 вертолетов и Ил-76
. Сейчас ситуация с природными пожарами контролируемая, сил и средств достаточно, угрозы населённым пунктам нет.
Путин попросил главу МЧС доложить о борьбе с пожарами и паводками