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На выплаты погорельцам в Тюменской области направят 175 миллионов рублей - РИА Новости, 17.05.2023
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14:24 17.05.2023 (обновлено: 15:14 17.05.2023)
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На выплаты погорельцам в Тюменской области направят 175 миллионов рублей
На выплаты погорельцам в Тюменской области направят 175 миллионов рублей - РИА Новости, 17.05.2023
На выплаты погорельцам в Тюменской области направят 175 миллионов рублей
Тюменской области на выплаты погорельцам потребуется около 175 миллионов рублей, деньги есть, поддержка в этом смысле пока не нужна, заявил глава региона... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:24
2023-05-17T15:14
тюменская область
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 17 мая – РИА Новости. Тюменской области на выплаты погорельцам потребуется около 175 миллионов рублей, деньги есть, поддержка в этом смысле пока не нужна, заявил глава региона Александр Моор на совещании при президенте РФ.По словам Моора, из-за перехода природных пожаров на населенные пункты в регионе полностью сгорели 30 жилых домов, 74 дачи и более 200 надворных построек, частично повреждены 30 домов и 31 надворная постройка."По нашим оценкам, сумма выплат составит порядка 175 миллионов рублей, необходимые средства в резервном фонде и бюджете есть, поддержка в этом смысле нам пока не нужна", - заявил Моор.Губернатор пояснил, что потерявшие единственное жилье в Тюменском районе получат выплаты из расчета 72 тысячи рублей за квадратный метр, по 250 тысяч рублей за сгоревшие бани и по 50 тысяч за хозпостройки. За дачи выплата составит 350 тысяч рублей. Помимо этого, все погорельцы получили по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды.В регионе с 3 апреля введен противопожарный режим, с 7 мая на всей территории области установлен режим чрезвычайной ситуации. С 6 мая велось наращивание сил и средств - привлечены дополнительно 349 сотрудников Авиалесоохраны и МЧС из других регионов и 25 единиц техники, 5 вертолетов и Ил-76. Сейчас ситуация с природными пожарами контролируемая, сил и средств достаточно, угрозы населённым пунктам нет.
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Варвара Скокшина
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тюменская область, происшествия
Тюменская область, Происшествия
На выплаты погорельцам в Тюменской области направят 175 миллионов рублей

Тюменский губернатор заявил, что на выплаты погорельцам потребуются 175 миллионов рублей

© МЧС России по Тюменской областиНа месте пожара в тюменском поселке
На месте пожара в тюменском поселке
© МЧС России по Тюменской области
На месте пожара в тюменском поселке. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 17 мая – РИА Новости. Тюменской области на выплаты погорельцам потребуется около 175 миллионов рублей, деньги есть, поддержка в этом смысле пока не нужна, заявил глава региона Александр Моор на совещании при президенте РФ.
По словам Моора, из-за перехода природных пожаров на населенные пункты в регионе полностью сгорели 30 жилых домов, 74 дачи и более 200 надворных построек, частично повреждены 30 домов и 31 надворная постройка.
"По нашим оценкам, сумма выплат составит порядка 175 миллионов рублей, необходимые средства в резервном фонде и бюджете есть, поддержка в этом смысле нам пока не нужна", - заявил Моор.
Губернатор пояснил, что потерявшие единственное жилье в Тюменском районе получат выплаты из расчета 72 тысячи рублей за квадратный метр, по 250 тысяч рублей за сгоревшие бани и по 50 тысяч за хозпостройки. За дачи выплата составит 350 тысяч рублей. Помимо этого, все погорельцы получили по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды.
В регионе с 3 апреля введен противопожарный режим, с 7 мая на всей территории области установлен режим чрезвычайной ситуации. С 6 мая велось наращивание сил и средств - привлечены дополнительно 349 сотрудников Авиалесоохраны и МЧС из других регионов и 25 единиц техники, 5 вертолетов и Ил-76. Сейчас ситуация с природными пожарами контролируемая, сил и средств достаточно, угрозы населённым пунктам нет.
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