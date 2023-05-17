https://ria.ru/20230517/vostok-1872409849.html
Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 150 украинских военных
Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 150 украинских военных - РИА Новости, 17.05.2023
Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 150 украинских военных
Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 150 украинских военных и 9 единиц техники, сообщили в среду в... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:00
2023-05-17T15:00
2023-05-17T15:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857466299_648:394:3071:1757_1920x0_80_0_0_ba5d8c5d9045698caa60b5c33fcbea0a.jpg
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 150 украинских военных и 9 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России. По данным ведомства, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районе Павловки, Шевченко, Червоного, Великой Новоселки в ДНР, а также в Новоданиловке и Малой Токмачке на Запорожье. "За сутки на данных направлениях потери противника составили до 150-ти украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, шесть автомобилей, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны. В МО РФ добавили, что на херсонском направлении за сутки были уничтожены до 40 украинских военных, два броневика, две самоходки "Гвоздика" и гаубица "Мста-Б".
https://ria.ru/20230517/vooruzheniya-1872201116.html
донецкая народная республика
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857466299_662:242:3071:2048_1920x0_80_0_0_3cf88b420bb2c7893ab582676571102d.jpg
Минобороны о потерях ВСУ на трех направлениях
Российские военные на Южно-донецком, Херсонском и Запорожском направлениях за сутки уничтожили до 190 украинских военных, сообщили в среду в Минобороны России. По данным ведомства, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районе Павловки, Шевченко, Червоного, Великой Новоселки в ДНР, а также в Новоданиловке и Малой Токмачке на Запорожье.
2023-05-17T15:00
true
PT5M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 150 украинских военных
Минобороны: группировка "Восток" уничтожила за сутки до 150 украинских военных