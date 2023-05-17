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Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 150 украинских военных - РИА Новости, 17.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:00 17.05.2023 (обновлено: 15:33 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/vostok-1872409849.html
Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 150 украинских военных
Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 150 украинских военных - РИА Новости, 17.05.2023
Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 150 украинских военных
Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 150 украинских военных и 9 единиц техники, сообщили в среду в... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:00
2023-05-17T15:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 150 украинских военных и 9 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России. По данным ведомства, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районе Павловки, Шевченко, Червоного, Великой Новоселки в ДНР, а также в Новоданиловке и Малой Токмачке на Запорожье. "За сутки на данных направлениях потери противника составили до 150-ти украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, шесть автомобилей, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны. В МО РФ добавили, что на херсонском направлении за сутки были уничтожены до 40 украинских военных, два броневика, две самоходки "Гвоздика" и гаубица "Мста-Б".
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донецкая народная республика
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Минобороны о потерях ВСУ на трех направлениях
Российские военные на Южно-донецком, Херсонском и Запорожском направлениях за сутки уничтожили до 190 украинских военных, сообщили в среду в Минобороны России. По данным ведомства, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районе Павловки, Шевченко, Червоного, Великой Новоселки в ДНР, а также в Новоданиловке и Малой Токмачке на Запорожье.
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донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 150 украинских военных

Минобороны: группировка "Восток" уничтожила за сутки до 150 украинских военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 150 украинских военных и 9 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России.
По данным ведомства, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районе Павловки, Шевченко, Червоного, Великой Новоселки в ДНР, а также в Новоданиловке и Малой Токмачке на Запорожье.
"За сутки на данных направлениях потери противника составили до 150-ти украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, шесть автомобилей, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
В МО РФ добавили, что на херсонском направлении за сутки были уничтожены до 40 украинских военных, два броневика, две самоходки "Гвоздика" и гаубица "Мста-Б".
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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