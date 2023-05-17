https://ria.ru/20230517/vostok-1872409849.html

Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 150 украинских военных

Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 150 украинских военных - РИА Новости, 17.05.2023

Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 150 украинских военных

Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 150 украинских военных и 9 единиц техники, сообщили в среду в... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T15:00

2023-05-17T15:00

2023-05-17T15:33

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 150 украинских военных и 9 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России. По данным ведомства, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районе Павловки, Шевченко, Червоного, Великой Новоселки в ДНР, а также в Новоданиловке и Малой Токмачке на Запорожье. "За сутки на данных направлениях потери противника составили до 150-ти украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, шесть автомобилей, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны. В МО РФ добавили, что на херсонском направлении за сутки были уничтожены до 40 украинских военных, два броневика, две самоходки "Гвоздика" и гаубица "Мста-Б".

https://ria.ru/20230517/vooruzheniya-1872201116.html

донецкая народная республика

запорожская область

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Минобороны о потерях ВСУ на трех направлениях Российские военные на Южно-донецком, Херсонском и Запорожском направлениях за сутки уничтожили до 190 украинских военных, сообщили в среду в Минобороны России. По данным ведомства, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районе Павловки, Шевченко, Червоного, Великой Новоселки в ДНР, а также в Новоданиловке и Малой Токмачке на Запорожье. 2023-05-17T15:00 true PT5M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы рф