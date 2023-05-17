В США выгнали на улицу ветеранов ради заселения беженцев
Newsweek: нью-йоркские отели выселили ветеранов, чтобы разместить вместо них мигрантов
© AP Photo / Jeenah MoonНью-Йорк
© AP Photo / Jeenah Moon
Нью-Йорк. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Американские отели начали выселять ветеранов ради заселения мигрантов, написала обозреватель Newsweek Джулия Карбонаро.
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"Нью-йоркские отели выселяют бездомных ветеранов, чтобы разместить вместо них мигрантов. Обмен позволяет владельцам отелей получить дополнительную прибыль в среднем в размере ста долларов за ночь", — говорится в статье.
Журналистка рассказала о 20 ветеранах, которым сказали, что они "должны уехать". В ситуацию пришлось вмешаться правозащитникам, которые помогли расселить ветеранов в другие отели.
"В настоящее время администрация Байдена, губернатор Хокул (губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул. — Прим. Ред.), а также отсутствие планирования и коммуникации в Нью-Йорке привели к нынешнему кризису, который привел к перемещению местных ветеранов и, кто знает, скольких других людей, находящихся в группе риска", — заявил представитель благотворительного фонда Брайан Малер.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что правительство ожидает хаоса на границе с Мексикой после отмены законодательной нормы ("Раздел 42"), позволявшей депортировать мигрантов для борьбы с распространением коронавируса. Исторически рекордное число мигрантов прибыло на южную границу Штатов именно при администрации Байдена, превысив 2,3 миллиона человек в 2021 и 2022 годах. За 2023 финансовый год власти США сообщили о более чем 1,2 миллиона мигрантов.