https://ria.ru/20230517/veterany-1872288028.html

В США выгнали на улицу ветеранов ради заселения беженцев

В США выгнали на улицу ветеранов ради заселения беженцев - РИА Новости, 17.05.2023

В США выгнали на улицу ветеранов ради заселения беженцев

Американские отели начали выселять ветеранов ради заселения мигрантов, написала обозреватель Newsweek Джулия Карбонаро. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T05:33

2023-05-17T05:33

2023-05-17T05:48

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сша

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Американские отели начали выселять ветеранов ради заселения мигрантов, написала обозреватель Newsweek Джулия Карбонаро.Журналистка рассказала о 20 ветеранах, которым сказали, что они "должны уехать". В ситуацию пришлось вмешаться правозащитникам, которые помогли расселить ветеранов в другие отели."В настоящее время администрация Байдена, губернатор Хокул (губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул. — Прим. Ред.), а также отсутствие планирования и коммуникации в Нью-Йорке привели к нынешнему кризису, который привел к перемещению местных ветеранов и, кто знает, скольких других людей, находящихся в группе риска", — заявил представитель благотворительного фонда Брайан Малер.Ранее президент США Джо Байден заявил, что правительство ожидает хаоса на границе с Мексикой после отмены законодательной нормы ("Раздел 42"), позволявшей депортировать мигрантов для борьбы с распространением коронавируса. Исторически рекордное число мигрантов прибыло на южную границу Штатов именно при администрации Байдена, превысив 2,3 миллиона человек в 2021 и 2022 годах. За 2023 финансовый год власти США сообщили о более чем 1,2 миллиона мигрантов.

https://ria.ru/20230512/tramp-1871440683.html

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Максим Горбачев

в мире, сша, нью-йорк (город), джо байден