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В США выгнали на улицу ветеранов ради заселения беженцев - РИА Новости, 17.05.2023
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05:33 17.05.2023 (обновлено: 05:48 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/veterany-1872288028.html
В США выгнали на улицу ветеранов ради заселения беженцев
В США выгнали на улицу ветеранов ради заселения беженцев - РИА Новости, 17.05.2023
В США выгнали на улицу ветеранов ради заселения беженцев
Американские отели начали выселять ветеранов ради заселения мигрантов, написала обозреватель Newsweek Джулия Карбонаро. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T05:33
2023-05-17T05:48
в мире
сша
нью-йорк (город)
джо байден
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Американские отели начали выселять ветеранов ради заселения мигрантов, написала обозреватель Newsweek Джулия Карбонаро.Журналистка рассказала о 20 ветеранах, которым сказали, что они "должны уехать". В ситуацию пришлось вмешаться правозащитникам, которые помогли расселить ветеранов в другие отели."В настоящее время администрация Байдена, губернатор Хокул (губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул. — Прим. Ред.), а также отсутствие планирования и коммуникации в Нью-Йорке привели к нынешнему кризису, который привел к перемещению местных ветеранов и, кто знает, скольких других людей, находящихся в группе риска", — заявил представитель благотворительного фонда Брайан Малер.Ранее президент США Джо Байден заявил, что правительство ожидает хаоса на границе с Мексикой после отмены законодательной нормы ("Раздел 42"), позволявшей депортировать мигрантов для борьбы с распространением коронавируса. Исторически рекордное число мигрантов прибыло на южную границу Штатов именно при администрации Байдена, превысив 2,3 миллиона человек в 2021 и 2022 годах. За 2023 финансовый год власти США сообщили о более чем 1,2 миллиона мигрантов.
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в мире, сша, нью-йорк (город), джо байден
В мире, США, Нью-Йорк (город), Джо Байден
В США выгнали на улицу ветеранов ради заселения беженцев

Newsweek: нью-йоркские отели выселили ветеранов, чтобы разместить вместо них мигрантов

© AP Photo / Jeenah MoonНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Jeenah Moon
Нью-Йорк. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Американские отели начали выселять ветеранов ради заселения мигрантов, написала обозреватель Newsweek Джулия Карбонаро.
«

"Нью-йоркские отели выселяют бездомных ветеранов, чтобы разместить вместо них мигрантов. Обмен позволяет владельцам отелей получить дополнительную прибыль в среднем в размере ста долларов за ночь", — говорится в статье.

Журналистка рассказала о 20 ветеранах, которым сказали, что они "должны уехать". В ситуацию пришлось вмешаться правозащитникам, которые помогли расселить ветеранов в другие отели.
"В настоящее время администрация Байдена, губернатор Хокул (губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул. — Прим. Ред.), а также отсутствие планирования и коммуникации в Нью-Йорке привели к нынешнему кризису, который привел к перемещению местных ветеранов и, кто знает, скольких других людей, находящихся в группе риска", — заявил представитель благотворительного фонда Брайан Малер.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что правительство ожидает хаоса на границе с Мексикой после отмены законодательной нормы ("Раздел 42"), позволявшей депортировать мигрантов для борьбы с распространением коронавируса. Исторически рекордное число мигрантов прибыло на южную границу Штатов именно при администрации Байдена, превысив 2,3 миллиона человек в 2021 и 2022 годах. За 2023 финансовый год власти США сообщили о более чем 1,2 миллиона мигрантов.
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