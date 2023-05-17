https://ria.ru/20230517/uzurpatsiya-1872325450.html

В Молдавии социалисты разработали постановление об "узурпации власти"

В Молдавии социалисты разработали постановление об "узурпации власти" - РИА Новости, 17.05.2023

В Молдавии социалисты разработали постановление об "узурпации власти"

Партия социалистов Молдавии разработала постановление об "узурпации власти" президентом Майей Санду и внесет его в парламент на следующей неделе, сообщил РИА... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T10:53

2023-05-17T10:53

2023-05-17T10:54

молдавия

в мире

майя санду

игорь додон

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КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии разработала постановление об "узурпации власти" президентом Майей Санду и внесет его в парламент на следующей неделе, сообщил РИА Новости лидер политсилы Игорь Додон."Мы сегодня приняли решение, мы подготовили проект постановления парламента об объявлении об узурпации власти со стороны Майи Санду и партии "Действие и солидарность"… Социалисты приняли это решение, разработали законопроект и на следующей неделе внесем его на заседание парламента", - заявил Додон.

https://ria.ru/20230516/deti-1872280495.html

молдавия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

молдавия, в мире, майя санду, игорь додон