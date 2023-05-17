Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии социалисты разработали постановление об "узурпации власти" - РИА Новости, 17.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 17.05.2023 (обновлено: 10:54 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/uzurpatsiya-1872325450.html
В Молдавии социалисты разработали постановление об "узурпации власти"
В Молдавии социалисты разработали постановление об "узурпации власти" - РИА Новости, 17.05.2023
В Молдавии социалисты разработали постановление об "узурпации власти"
Партия социалистов Молдавии разработала постановление об "узурпации власти" президентом Майей Санду и внесет его в парламент на следующей неделе, сообщил РИА... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T10:53
2023-05-17T10:54
молдавия
в мире
майя санду
игорь додон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии разработала постановление об "узурпации власти" президентом Майей Санду и внесет его в парламент на следующей неделе, сообщил РИА Новости лидер политсилы Игорь Додон."Мы сегодня приняли решение, мы подготовили проект постановления парламента об объявлении об узурпации власти со стороны Майи Санду и партии "Действие и солидарность"… Социалисты приняли это решение, разработали законопроект и на следующей неделе внесем его на заседание парламента", - заявил Додон.
https://ria.ru/20230516/deti-1872280495.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, в мире, майя санду, игорь додон
Молдавия, В мире, Майя Санду, Игорь Додон
В Молдавии социалисты разработали постановление об "узурпации власти"

В Молдавии социалисты разработали постановление об "узурпации власти" президентом Санду

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии разработала постановление об "узурпации власти" президентом Майей Санду и внесет его в парламент на следующей неделе, сообщил РИА Новости лидер политсилы Игорь Додон.
"Мы сегодня приняли решение, мы подготовили проект постановления парламента об объявлении об узурпации власти со стороны Майи Санду и партии "Действие и солидарность"… Социалисты приняли это решение, разработали законопроект и на следующей неделе внесем его на заседание парламента", - заявил Додон.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
МИД отметил роль Молдавии в возвращении детей в Россию с Украины
16 мая, 23:54
 
МолдавияВ миреМайя СандуИгорь Додон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала