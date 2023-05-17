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Путину доложат об ущербе от пожаров в Свердловской и Курганской областях - РИА Новости, 17.05.2023
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13:57 17.05.2023
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Путину доложат об ущербе от пожаров в Свердловской и Курганской областях
Путину доложат об ущербе от пожаров в Свердловской и Курганской областях - РИА Новости, 17.05.2023
Путину доложат об ущербе от пожаров в Свердловской и Курганской областях
Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС организовать работу по оценке ущерба от пожаров в Свердловской и Курганской областях и представить... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:57
2023-05-17T13:57
происшествия
курганская область
свердловская область
владимир путин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС организовать работу по оценке ущерба от пожаров в Свердловской и Курганской областях и представить доклад до 1 июня, следует из сообщения на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России и органами исполнительной власти Курганской и Свердловской областей обеспечить организацию работ по оценке ущерба, причиненного в результате природных пожаров на территориях указанных субъектов Российской Федерации, прежде всего в отношении жилья и иного имущества граждан, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, включая лечебное исправительное учреждение ФСИН России (пгт Сосьва Свердловской области)", - говорится в сообщении. Доклад необходимо представить до 1 июня.
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происшествия, курганская область, свердловская область, владимир путин
Происшествия, Курганская область, Свердловская область, Владимир Путин
Путину доложат об ущербе от пожаров в Свердловской и Курганской областях

Путину представят доклад об ущербе от пожаров в Свердловской и Курганской областях

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛюди во время тушения пожара в лесном массиве недалеко от поселка Ключевск Свердловской области
Люди во время тушения пожара в лесном массиве недалеко от поселка Ключевск Свердловской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Люди во время тушения пожара в лесном массиве недалеко от поселка Ключевск Свердловской области
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС организовать работу по оценке ущерба от пожаров в Свердловской и Курганской областях и представить доклад до 1 июня, следует из сообщения на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России и органами исполнительной власти Курганской и Свердловской областей обеспечить организацию работ по оценке ущерба, причиненного в результате природных пожаров на территориях указанных субъектов Российской Федерации, прежде всего в отношении жилья и иного имущества граждан, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, включая лечебное исправительное учреждение ФСИН России (пгт Сосьва Свердловской области)", - говорится в сообщении.
Доклад необходимо представить до 1 июня.
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