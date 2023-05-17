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Путину доложат об ущербе от пожаров в Свердловской и Курганской областях

Путину доложат об ущербе от пожаров в Свердловской и Курганской областях - РИА Новости, 17.05.2023

Путину доложат об ущербе от пожаров в Свердловской и Курганской областях

Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС организовать работу по оценке ущерба от пожаров в Свердловской и Курганской областях и представить... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T13:57

2023-05-17T13:57

2023-05-17T13:57

происшествия

курганская область

свердловская область

владимир путин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС организовать работу по оценке ущерба от пожаров в Свердловской и Курганской областях и представить доклад до 1 июня, следует из сообщения на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России и органами исполнительной власти Курганской и Свердловской областей обеспечить организацию работ по оценке ущерба, причиненного в результате природных пожаров на территориях указанных субъектов Российской Федерации, прежде всего в отношении жилья и иного имущества граждан, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, включая лечебное исправительное учреждение ФСИН России (пгт Сосьва Свердловской области)", - говорится в сообщении. Доклад необходимо представить до 1 июня.

курганская область

свердловская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, курганская область, свердловская область, владимир путин