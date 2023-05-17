Херш заявил, что разведке США сложно донести до Байдена информацию о Киеве
Херш заявил, что разведке США сложно донести до Байдена информацию о намерениях Киева
© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Разведка США понимает, что Владимир Зеленский хотел бы перенести боевые действия на территорию РФ, однако ей сложно добиться того, что ее информацию услышали в Белом доме, заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
"Желание Зеленского перенести конфликт в Россию может быть непонятно президенту (Джо Байдену - ред.) и старшим помощникам по внешней политике в Белом доме, но оно понятно тем представителям американского разведывательного сообщества, которым трудно добиться того, чтобы их разведданные и оценки были услышаны в Овальном кабинете", - говорится в материале, опубликованном на странице журналиста на платформе Substack.
Как утверждается в статье, люди, отвечающие за конфликт, не проявляют никакого интереса даже к временным переговорам о прекращении огня, которые могли бы "послужить прелюдией" к чему-то постоянному. По данным Херша, разговоры ведутся только о возможности наступления одной из сторон в конце весны или летом.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.