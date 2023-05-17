Рейтинг@Mail.ru
Херш заявил, что разведке США сложно донести до Байдена информацию о Киеве - РИА Новости, 17.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 17.05.2023 (обновлено: 12:05 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/ukraina-1872341109.html
Херш заявил, что разведке США сложно донести до Байдена информацию о Киеве
Херш заявил, что разведке США сложно донести до Байдена информацию о Киеве - РИА Новости, 17.05.2023
Херш заявил, что разведке США сложно донести до Байдена информацию о Киеве
Разведка США понимает, что Владимир Зеленский хотел бы перенести боевые действия на территорию РФ, однако ей сложно добиться того, что ее информацию услышали в... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:00
2023-05-17T12:05
в мире
москва
киев
сеймур херш
владимир зеленский
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850626093_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_90a87d1b8996749674679a990741880b.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Разведка США понимает, что Владимир Зеленский хотел бы перенести боевые действия на территорию РФ, однако ей сложно добиться того, что ее информацию услышали в Белом доме, заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. "Желание Зеленского перенести конфликт в Россию может быть непонятно президенту (Джо Байдену - ред.) и старшим помощникам по внешней политике в Белом доме, но оно понятно тем представителям американского разведывательного сообщества, которым трудно добиться того, чтобы их разведданные и оценки были услышаны в Овальном кабинете", - говорится в материале, опубликованном на странице журналиста на платформе Substack. Как утверждается в статье, люди, отвечающие за конфликт, не проявляют никакого интереса даже к временным переговорам о прекращении огня, которые могли бы "послужить прелюдией" к чему-то постоянному. По данным Херша, разговоры ведутся только о возможности наступления одной из сторон в конце весны или летом. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20230515/dokazatelstva-1872027409.html
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869719673.html
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850626093_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_9a439ac393f78575f5b1cd69a398e897.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, киев, сеймур херш, владимир зеленский, джо байден
В мире, Москва, Киев, Сеймур Херш, Владимир Зеленский, Джо Байден
Херш заявил, что разведке США сложно донести до Байдена информацию о Киеве

Херш заявил, что разведке США сложно донести до Байдена информацию о намерениях Киева

© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Разведка США понимает, что Владимир Зеленский хотел бы перенести боевые действия на территорию РФ, однако ей сложно добиться того, что ее информацию услышали в Белом доме, заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
"Желание Зеленского перенести конфликт в Россию может быть непонятно президенту (Джо Байдену - ред.) и старшим помощникам по внешней политике в Белом доме, но оно понятно тем представителям американского разведывательного сообщества, которым трудно добиться того, чтобы их разведданные и оценки были услышаны в Овальном кабинете", - говорится в материале, опубликованном на странице журналиста на платформе Substack.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
У разведки не было доказательств связи Трампа с Россией, заявил Минюст США
15 мая, 23:21
Как утверждается в статье, люди, отвечающие за конфликт, не проявляют никакого интереса даже к временным переговорам о прекращении огня, которые могли бы "послужить прелюдией" к чему-то постоянному. По данным Херша, разговоры ведутся только о возможности наступления одной из сторон в конце весны или летом.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Разведка США прокомментировала планы Украины по контрнаступлению
4 мая, 17:00
 
В миреМоскваКиевСеймур ХершВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала