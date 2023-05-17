https://ria.ru/20230517/ukraina-1872341109.html

Херш заявил, что разведке США сложно донести до Байдена информацию о Киеве

Херш заявил, что разведке США сложно донести до Байдена информацию о Киеве - РИА Новости, 17.05.2023

Херш заявил, что разведке США сложно донести до Байдена информацию о Киеве

Разведка США понимает, что Владимир Зеленский хотел бы перенести боевые действия на территорию РФ, однако ей сложно добиться того, что ее информацию услышали в... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:00

2023-05-17T12:00

2023-05-17T12:05

в мире

москва

киев

сеймур херш

владимир зеленский

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850626093_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_90a87d1b8996749674679a990741880b.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Разведка США понимает, что Владимир Зеленский хотел бы перенести боевые действия на территорию РФ, однако ей сложно добиться того, что ее информацию услышали в Белом доме, заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. "Желание Зеленского перенести конфликт в Россию может быть непонятно президенту (Джо Байдену - ред.) и старшим помощникам по внешней политике в Белом доме, но оно понятно тем представителям американского разведывательного сообщества, которым трудно добиться того, чтобы их разведданные и оценки были услышаны в Овальном кабинете", - говорится в материале, опубликованном на странице журналиста на платформе Substack. Как утверждается в статье, люди, отвечающие за конфликт, не проявляют никакого интереса даже к временным переговорам о прекращении огня, которые могли бы "послужить прелюдией" к чему-то постоянному. По данным Херша, разговоры ведутся только о возможности наступления одной из сторон в конце весны или летом. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20230515/dokazatelstva-1872027409.html

https://ria.ru/20230504/ukraina-1869719673.html

москва

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, киев, сеймур херш, владимир зеленский, джо байден