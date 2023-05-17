https://ria.ru/20230517/ukraina-1872316230.html

Украина не вступит в НАТО до окончания конфликта, заявила премьер Эстонии

Украина не вступит в НАТО до окончания конфликта, заявила премьер Эстонии - РИА Новости, 17.05.2023

Украина не вступит в НАТО до окончания конфликта, заявила премьер Эстонии

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока продолжается конфликт, но заявку Киева нельзя игнорировать. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T10:19

2023-05-17T10:19

2023-05-17T10:19

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока продолжается конфликт, но заявку Киева нельзя игнорировать. "Украина не может вступить в НАТО, когда продолжается война. Но мы не можем игнорировать заявку (Киева - ред.)", - заявила Каллас в интервью газете Financial Times. Премьер Эстонии также считает необходимым поставить Украине больше боеприпасов дальнего радиуса действия. "Они (Киев - ред.) не хотят атаковать Россию. Но, чтобы защищаться, им нужно оружие, которое действует дальше", - заявила она. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на помощи Киеву. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киев не устроит никакое другое решение саммита НАТО, намеченного на 11-12 июля в Вильнюсе, кроме приглашения в альянс.

https://ria.ru/20230419/nato-1866303221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, эстония, кая каллас, нато, ситуация в днр и лнр