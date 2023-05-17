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Украина не вступит в НАТО до окончания конфликта, заявила премьер Эстонии - РИА Новости, 17.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:19 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/ukraina-1872316230.html
Украина не вступит в НАТО до окончания конфликта, заявила премьер Эстонии
Украина не вступит в НАТО до окончания конфликта, заявила премьер Эстонии - РИА Новости, 17.05.2023
Украина не вступит в НАТО до окончания конфликта, заявила премьер Эстонии
Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока продолжается конфликт, но заявку Киева нельзя игнорировать. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T10:19
2023-05-17T10:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эстония
кая каллас
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока продолжается конфликт, но заявку Киева нельзя игнорировать. "Украина не может вступить в НАТО, когда продолжается война. Но мы не можем игнорировать заявку (Киева - ред.)", - заявила Каллас в интервью газете Financial Times. Премьер Эстонии также считает необходимым поставить Украине больше боеприпасов дальнего радиуса действия. "Они (Киев - ред.) не хотят атаковать Россию. Но, чтобы защищаться, им нужно оружие, которое действует дальше", - заявила она. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на помощи Киеву. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киев не устроит никакое другое решение саммита НАТО, намеченного на 11-12 июля в Вильнюсе, кроме приглашения в альянс.
https://ria.ru/20230419/nato-1866303221.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эстония, Кая Каллас, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украина не вступит в НАТО до окончания конфликта, заявила премьер Эстонии

Премьер Эстонии Каллас: Украина не сможет стать членом НАТО, пока продолжается конфликт

CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja KallasПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja Kallas
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока продолжается конфликт, но заявку Киева нельзя игнорировать.
"Украина не может вступить в НАТО, когда продолжается война. Но мы не можем игнорировать заявку (Киева - ред.)", - заявила Каллас в интервью газете Financial Times.
Премьер Эстонии также считает необходимым поставить Украине больше боеприпасов дальнего радиуса действия. "Они (Киев - ред.) не хотят атаковать Россию. Но, чтобы защищаться, им нужно оружие, которое действует дальше", - заявила она.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на помощи Киеву. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киев не устроит никакое другое решение саммита НАТО, намеченного на 11-12 июля в Вильнюсе, кроме приглашения в альянс.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭстонияКая КалласНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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