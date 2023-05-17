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Для инвесторов ТОР "Тутаев" продлили срок действия льгот - РИА Новости, 17.05.2023
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20:42 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/tutaev-1872493143.html
Для инвесторов ТОР "Тутаев" продлили срок действия льгот
Для инвесторов ТОР "Тутаев" продлили срок действия льгот - РИА Новости, 17.05.2023
Для инвесторов ТОР "Тутаев" продлили срок действия льгот
На территории опережающего развития "Тутаев" в Ярославской области продлен срок действия льгот для инвесторов, сообщило правительство региона. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T20:42
2023-05-17T20:42
экономика
ярославская область
россия
тутаев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая - РИА Новости. На территории опережающего развития "Тутаев" в Ярославской области продлен срок действия льгот для инвесторов, сообщило правительство региона. По данным областного правительства, резиденты ТОР "Тутаев" смогут продолжать пользоваться льготами по уплате страховых взносов еще в течение 12 лет или до конца ее существования. Подчеркивается, что такое решение благодаря проделанной правительством области подготовительной работе принято правительством России. "ТОР "Тутаев" в нашем регионе была создана первой, в 2017 году, и развивается наиболее быстрыми темпами. Принятое решение о продлении срока действия льгот поможет нам привлечь дополнительные инвестиции, создать новые рабочие места, диверсифицировать структуру экономики моногорода и увеличить отчисления в бюджеты всех уровней", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Сообщается, что на ТОР "Тутаев" в тесном взаимодействии по решению множества возникающих вопросов с правительством области в настоящее время работают 10 предприятий-резидентов. Всего в Ярославской области действуют три территории опережающего развития – в Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме. "Господдержка компаний на территориях опережающего развития правительством области из регионального бюджета в 2022 году составила 243 миллиона рублей, а льготы по страховым взносам – 145 миллионов рублей", - говорится в сообщении областного правительства.
https://ria.ru/20230517/soglashenie-1872412835.html
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ярославская область
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экономика, ярославская область, россия, тутаев
Экономика, Ярославская область, Россия, Тутаев

Для инвесторов ТОР "Тутаев" продлили срок действия льгот

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВид на город Тутаев в Ярославской области
Вид на город Тутаев в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Артем Житенев
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Вид на город Тутаев в Ярославской области. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая - РИА Новости. На территории опережающего развития "Тутаев" в Ярославской области продлен срок действия льгот для инвесторов, сообщило правительство региона.
По данным областного правительства, резиденты ТОР "Тутаев" смогут продолжать пользоваться льготами по уплате страховых взносов еще в течение 12 лет или до конца ее существования. Подчеркивается, что такое решение благодаря проделанной правительством области подготовительной работе принято правительством России.
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"ТОР "Тутаев" в нашем регионе была создана первой, в 2017 году, и развивается наиболее быстрыми темпами. Принятое решение о продлении срока действия льгот поможет нам привлечь дополнительные инвестиции, создать новые рабочие места, диверсифицировать структуру экономики моногорода и увеличить отчисления в бюджеты всех уровней", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Ярославской области Михаила Евраева.
Сообщается, что на ТОР "Тутаев" в тесном взаимодействии по решению множества возникающих вопросов с правительством области в настоящее время работают 10 предприятий-резидентов. Всего в Ярославской области действуют три территории опережающего развития – в Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме.
"Господдержка компаний на территориях опережающего развития правительством области из регионального бюджета в 2022 году составила 243 миллиона рублей, а льготы по страховым взносам – 145 миллионов рублей", - говорится в сообщении областного правительства.

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