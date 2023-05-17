https://ria.ru/20230517/tutaev-1872493143.html

Для инвесторов ТОР "Тутаев" продлили срок действия льгот

Для инвесторов ТОР "Тутаев" продлили срок действия льгот - РИА Новости, 17.05.2023

Для инвесторов ТОР "Тутаев" продлили срок действия льгот

На территории опережающего развития "Тутаев" в Ярославской области продлен срок действия льгот для инвесторов, сообщило правительство региона. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T20:42

2023-05-17T20:42

2023-05-17T20:42

экономика

ярославская область

россия

тутаев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая - РИА Новости. На территории опережающего развития "Тутаев" в Ярославской области продлен срок действия льгот для инвесторов, сообщило правительство региона. По данным областного правительства, резиденты ТОР "Тутаев" смогут продолжать пользоваться льготами по уплате страховых взносов еще в течение 12 лет или до конца ее существования. Подчеркивается, что такое решение благодаря проделанной правительством области подготовительной работе принято правительством России. "ТОР "Тутаев" в нашем регионе была создана первой, в 2017 году, и развивается наиболее быстрыми темпами. Принятое решение о продлении срока действия льгот поможет нам привлечь дополнительные инвестиции, создать новые рабочие места, диверсифицировать структуру экономики моногорода и увеличить отчисления в бюджеты всех уровней", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Сообщается, что на ТОР "Тутаев" в тесном взаимодействии по решению множества возникающих вопросов с правительством области в настоящее время работают 10 предприятий-резидентов. Всего в Ярославской области действуют три территории опережающего развития – в Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме. "Господдержка компаний на территориях опережающего развития правительством области из регионального бюджета в 2022 году составила 243 миллиона рублей, а льготы по страховым взносам – 145 миллионов рублей", - говорится в сообщении областного правительства.

https://ria.ru/20230517/soglashenie-1872412835.html

https://ria.ru/20230502/tsfo-1869146635.html

ярославская область

россия

тутаев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ярославская область, россия, тутаев