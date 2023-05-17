https://ria.ru/20230517/turizm-1872414995.html

Путин поручил представить предложения по поддержке строительства аквапарков

Путин поручил представить предложения по поддержке строительства аквапарков - РИА Новости, 17.05.2023

Путин поручил представить предложения по поддержке строительства аквапарков

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о включении в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" мероприятий по поддержке... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T15:22

2023-05-17T15:22

2023-05-17T17:58

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о включении в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" мероприятий по поддержке строительства крупных аквапарков и детских парков развлечений, говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, которое прошло 2 мая. "Представить предложения о включении в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" мероприятий по поддержке строительства крупных круглогодичных аквапарков и детских парков развлечений", - говорится в документе, опубликованном в среду на сайте Кремля. Кабмину будет необходимо представить соответствующие предложения до 1 июля.

https://ria.ru/20221222/akvapark-1840447941.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, экономика, туризм, новости - туризм