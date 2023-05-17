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Путин поручил представить предложения по поддержке строительства аквапарков - РИА Новости, 17.05.2023
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Туризм
 
15:22 17.05.2023 (обновлено: 17:58 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/turizm-1872414995.html
Путин поручил представить предложения по поддержке строительства аквапарков
Путин поручил представить предложения по поддержке строительства аквапарков - РИА Новости, 17.05.2023
Путин поручил представить предложения по поддержке строительства аквапарков
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о включении в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" мероприятий по поддержке... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:22
2023-05-17T17:58
туризм
россия
владимир путин
экономика
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о включении в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" мероприятий по поддержке строительства крупных аквапарков и детских парков развлечений, говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, которое прошло 2 мая. "Представить предложения о включении в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" мероприятий по поддержке строительства крупных круглогодичных аквапарков и детских парков развлечений", - говорится в документе, опубликованном в среду на сайте Кремля. Кабмину будет необходимо представить соответствующие предложения до 1 июля.
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россия, владимир путин, экономика, туризм, новости - туризм
Туризм, Россия, Владимир Путин, Экономика, Туризм, Новости - Туризм
Путин поручил представить предложения по поддержке строительства аквапарков

Путин поручил правительству представить предложения по поддержке строительства аквапарков

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о включении в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" мероприятий по поддержке строительства крупных аквапарков и детских парков развлечений, говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, которое прошло 2 мая.
"Представить предложения о включении в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" мероприятий по поддержке строительства крупных круглогодичных аквапарков и детских парков развлечений", - говорится в документе, опубликованном в среду на сайте Кремля.
Кабмину будет необходимо представить соответствующие предложения до 1 июля.
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