https://ria.ru/20230517/turizm-1872414995.html
Путин поручил представить предложения по поддержке строительства аквапарков
Путин поручил представить предложения по поддержке строительства аквапарков - РИА Новости, 17.05.2023
Путин поручил представить предложения по поддержке строительства аквапарков
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о включении в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" мероприятий по поддержке... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:22
2023-05-17T15:22
2023-05-17T17:58
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о включении в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" мероприятий по поддержке строительства крупных аквапарков и детских парков развлечений, говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, которое прошло 2 мая. "Представить предложения о включении в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" мероприятий по поддержке строительства крупных круглогодичных аквапарков и детских парков развлечений", - говорится в документе, опубликованном в среду на сайте Кремля. Кабмину будет необходимо представить соответствующие предложения до 1 июля.
https://ria.ru/20221222/akvapark-1840447941.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика, туризм, новости - туризм
Туризм, Россия, Владимир Путин, Экономика, Туризм, Новости - Туризм
Путин поручил представить предложения по поддержке строительства аквапарков
Путин поручил правительству представить предложения по поддержке строительства аквапарков