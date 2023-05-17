Цветущая Москва

Миллионы цветов украсили Москву с наступлением тепла.
Миллионы цветов украсили Москву с наступлением тепла.
Один из самых красивых цветников — на Воробьевых горах. К главному зданию МГУ ведет разноцветный ковер тюльпанов.
Один из самых красивых цветников — на Воробьевых горах. К главному зданию МГУ ведет разноцветный ковер тюльпанов.
На Хитровской площади распустились яблони Недзвецкого, удивляющие необычными пурпурными цветами.
На Хитровской площади распустились яблони Недзвецкого, удивляющие необычными пурпурными цветами.
Цветущая яблоня около главного здания МГУ.
Яблоня Недзвецкого на Хитровке.
И, конечно, привлекают внимание кусты сирени. Они сейчас пышно цветут по всему городу.
И, конечно, привлекают внимание кусты сирени. Они сейчас пышно цветут по всему городу.
Цветущий каштан на Ленинском проспекте.
Тюльпаны около МГУ имени М. В. Ломоносова.
Цветение яблонь в сквере перед Большим театром.
Цветение яблонь в сквере перед Большим театром.
Период цветения длится недолго, всего неделю-две. Не упустите момент!
Период цветения длится недолго, всего неделю-две. Не упустите момент!