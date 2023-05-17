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Цветущая Москва - РИА Новости, 17.05.2023
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13:03 17.05.2023 (обновлено: 14:07 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/tsvetenie-1872343474.html
Цветущая Москва
Цветущая Москва - РИА Новости, 17.05.2023
Цветущая Москва
В столице начался самый красивый сезон, цветут черемуха и сирень, вишни и яблони. Торжество весны — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 17.05.2023
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фото
москва
весна
цветы
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В столице начался самый красивый сезон, цветут черемуха и сирень, вишни и яблони. Торжество весны — в фотоленте Ria.ru.
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60
353
60
фото, фото, москва, весна, цветы
Фото, Москва, Весна, Цветы

Цветущая Москва

Читать ria.ru в
В столице начался самый красивый сезон, цветут черемуха и сирень, вишни и яблони. Торжество весны — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Миллионы цветов украсили Москву с наступлением тепла.

Девушка фотографирует тюльпаны около МГУ им. М. В. Ломоносова в Москве

Миллионы цветов украсили Москву с наступлением тепла.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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1 из 10
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Один из самых красивых цветников — на Воробьевых горах. К главному зданию МГУ ведет разноцветный ковер тюльпанов.

Тюльпаны около МГУ им. М. В. Ломоносова в Москве

Один из самых красивых цветников — на Воробьевых горах. К главному зданию МГУ ведет разноцветный ковер тюльпанов.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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2 из 10
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанк

На Хитровской площади распустились яблони Недзвецкого, удивляющие необычными пурпурными цветами.

Молодые люди фотографируются у цветущей яблони на Хитровской площади Москвы

На Хитровской площади распустились яблони Недзвецкого, удивляющие необычными пурпурными цветами.

© РИА Новости / Мария Девахина
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3 из 10
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Цветущая яблоня около главного здания МГУ.

Цветущая яблоня около МГУ им. М. В. Ломоносова в Москве

Цветущая яблоня около главного здания МГУ.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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4 из 10
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанк

Яблоня Недзвецкого на Хитровке.

Цветущая яблоня на Хитровской площади Москвы

Яблоня Недзвецкого на Хитровке.

© РИА Новости / Мария Девахина
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5 из 10
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

И, конечно, привлекают внимание кусты сирени. Они сейчас пышно цветут по всему городу.

Девушка с телефоном у цветущего куста сирени в Москве

И, конечно, привлекают внимание кусты сирени. Они сейчас пышно цветут по всему городу.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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6 из 10
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Цветущий каштан на Ленинском проспекте.

Цветущий каштан на Ленинском проспекте в Москве

Цветущий каштан на Ленинском проспекте.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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7 из 10
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Тюльпаны около МГУ имени М. В. Ломоносова.

Тюльпаны около МГУ им. М. В. Ломоносова в Москве

Тюльпаны около МГУ имени М. В. Ломоносова.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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8 из 10
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Цветение яблонь в сквере перед Большим театром.

Цветение яблонь в сквере перед Большим театром в Москве

Цветение яблонь в сквере перед Большим театром.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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9 из 10
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Период цветения длится недолго, всего неделю-две. Не упустите момент!

Молодой человек фотографирует ветку сирени в Москве

Период цветения длится недолго, всего неделю-две. Не упустите момент!

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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