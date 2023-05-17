https://ria.ru/20230517/tsvetenie-1872343474.html

Цветущая Москва

Цветущая Москва - РИА Новости, 17.05.2023

Цветущая Москва

В столице начался самый красивый сезон, цветут черемуха и сирень, вишни и яблони. Торжество весны — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T13:03

2023-05-17T13:03

2023-05-17T14:07

фото

москва

весна

цветы

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В столице начался самый красивый сезон, цветут черемуха и сирень, вишни и яблони. Торжество весны — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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