https://ria.ru/20230517/trevoga-1872282390.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.05.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в южных и центральных регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T01:13

2023-05-17T01:13

2023-05-17T01:38

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в южных и центральных регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным карты, тревога звучит в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Ранее воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины, включая Киевскую область. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230516/nalet-1872277652.html

https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872123031.html

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в мире, украина, киев, вооруженные силы рф