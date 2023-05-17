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Овчинский: столичная компания поставила водоотводные лотки для трассы "Дон"
Овчинский: столичная компания поставила водоотводные лотки для трассы "Дон" - РИА Новости, 17.05.2023
Овчинский: столичная компания поставила водоотводные лотки для трассы "Дон"
Московский создатель композитных материалов - "Нанотехнологический центр композитов" (НЦК) поставил водоотводные композитные лотки для реконструкции трассы... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T07:14
2023-05-17T07:14
2023-05-17T07:17
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Московский создатель композитных материалов - "Нанотехнологический центр композитов" (НЦК) поставил водоотводные композитные лотки для реконструкции трассы "Дон", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Ранее более 18 километров композитных перильных ограждений и систем водоотведения предприятия монтировали на участке Центральной кольцевой автомобильной дороги ЦКАД-1, еще 9 километров перил и лотков — на участке ЦКАД-3, добавил Овчинский.Как указал глава департамента продаж НЦК Евгений Рафаилов, по сравнению с традиционными бетонными или металлическими системами отведения воды композитные водоотводные лотки имеют ряд преимуществ: малый вес, коррозионную стойкость, долговечность и упрощенную замену элементов конструкции."Планируется, что еще два километра материалов установят в ближайший месяц. Сейчас работы по реконструкции трассы ведутся круглосуточно с опережением сроков ввода объекта в эксплуатацию", — сказал Рафаилов.
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экономика, владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Владислав Овчинский, Москва
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Московский создатель композитных материалов - "Нанотехнологический центр композитов" (НЦК) поставил водоотводные композитные лотки для реконструкции трассы "Дон", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
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"Продукция НЦК востребована при реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе, связанных с ремонтом и строительством дорог. Например, компания поставила 4 километра водоотводных композитных лотков для реконструкции федеральной трассы М4 "Дон", из них 2 километра уже установлены", — отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Ранее более 18 километров композитных перильных ограждений и систем водоотведения предприятия монтировали на участке Центральной кольцевой автомобильной дороги ЦКАД-1, еще 9 километров перил и лотков — на участке ЦКАД-3, добавил Овчинский.
Как указал глава департамента продаж НЦК Евгений Рафаилов, по сравнению с традиционными бетонными или металлическими системами отведения воды композитные водоотводные лотки имеют ряд преимуществ: малый вес, коррозионную стойкость, долговечность и упрощенную замену элементов конструкции.
"Планируется, что еще два километра материалов установят в ближайший месяц. Сейчас работы по реконструкции трассы ведутся круглосуточно с опережением сроков ввода объекта в эксплуатацию", — сказал Рафаилов.
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