https://ria.ru/20230517/trassa-1872290994.html

Овчинский: столичная компания поставила водоотводные лотки для трассы "Дон"

Овчинский: столичная компания поставила водоотводные лотки для трассы "Дон" - РИА Новости, 17.05.2023

Овчинский: столичная компания поставила водоотводные лотки для трассы "Дон"

Московский создатель композитных материалов - "Нанотехнологический центр композитов" (НЦК) поставил водоотводные композитные лотки для реконструкции трассы... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T07:14

2023-05-17T07:14

2023-05-17T07:17

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Московский создатель композитных материалов - "Нанотехнологический центр композитов" (НЦК) поставил водоотводные композитные лотки для реконструкции трассы "Дон", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Ранее более 18 километров композитных перильных ограждений и систем водоотведения предприятия монтировали на участке Центральной кольцевой автомобильной дороги ЦКАД-1, еще 9 километров перил и лотков — на участке ЦКАД-3, добавил Овчинский.Как указал глава департамента продаж НЦК Евгений Рафаилов, по сравнению с традиционными бетонными или металлическими системами отведения воды композитные водоотводные лотки имеют ряд преимуществ: малый вес, коррозионную стойкость, долговечность и упрощенную замену элементов конструкции."Планируется, что еще два километра материалов установят в ближайший месяц. Сейчас работы по реконструкции трассы ведутся круглосуточно с опережением сроков ввода объекта в эксплуатацию", — сказал Рафаилов.

https://ria.ru/20230217/moskva-1852608972.html

москва

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экономика, владислав овчинский, москва