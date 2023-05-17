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Товарооборот России и Белоруссии вырос до 45 миллиардов долларов - РИА Новости, 17.05.2023
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12:55 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/tovarooborot-1872361011.html
Товарооборот России и Белоруссии вырос до 45 миллиардов долларов
Товарооборот России и Белоруссии вырос до 45 миллиардов долларов - РИА Новости, 17.05.2023
Товарооборот России и Белоруссии вырос до 45 миллиардов долларов
Товарооборот России и Белоруссии в 2022 году вырос до 45 миллиардов долларов и продолжает расти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:55
2023-05-17T12:55
союзное государство
экономика
белоруссия
сергей лавров
сергей алейник
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Товарооборот России и Белоруссии в 2022 году вырос до 45 миллиардов долларов и продолжает расти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Это для нас остается одной из приоритетных задач. Результаты совместной работы на этом направлении уже находят отражение в показателях роста взаимной торговли, которая в прошлом году достигла рекордного объема около 45 миллиардов долларов и продолжает в текущем году увеличиваться", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником.
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экономика, белоруссия, сергей лавров, сергей алейник, россия, цены на нефть
Союзное государство, Экономика, Белоруссия, Сергей Лавров, Сергей Алейник, Россия, Цены на нефть
Товарооборот России и Белоруссии вырос до 45 миллиардов долларов

Лавров: товарооборот России и Белоруссии вырос до 45 миллиардов долларов в 2022 году

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Товарооборот России и Белоруссии в 2022 году вырос до 45 миллиардов долларов и продолжает расти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это для нас остается одной из приоритетных задач. Результаты совместной работы на этом направлении уже находят отражение в показателях роста взаимной торговли, которая в прошлом году достигла рекордного объема около 45 миллиардов долларов и продолжает в текущем году увеличиваться", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником.
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Союзное государствоЭкономикаБелоруссияСергей ЛавровСергей АлейникРоссияЦены на нефть
 
 
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