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Товарооборот России и Белоруссии вырос до 45 миллиардов долларов

Товарооборот России и Белоруссии вырос до 45 миллиардов долларов - РИА Новости, 17.05.2023

Товарооборот России и Белоруссии вырос до 45 миллиардов долларов

Товарооборот России и Белоруссии в 2022 году вырос до 45 миллиардов долларов и продолжает расти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:55

2023-05-17T12:55

2023-05-17T12:55

союзное государство

экономика

белоруссия

сергей лавров

сергей алейник

россия

цены на нефть

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Товарооборот России и Белоруссии в 2022 году вырос до 45 миллиардов долларов и продолжает расти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Это для нас остается одной из приоритетных задач. Результаты совместной работы на этом направлении уже находят отражение в показателях роста взаимной торговли, которая в прошлом году достигла рекордного объема около 45 миллиардов долларов и продолжает в текущем году увеличиваться", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником.

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экономика, белоруссия, сергей лавров, сергей алейник, россия, цены на нефть