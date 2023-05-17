https://ria.ru/20230517/tekhnologii-1872367093.html

Сотрудников кубанских предприятий обучили бережливым технологиям

Сотрудников кубанских предприятий обучили бережливым технологиям - РИА Новости, 17.05.2023

Сотрудников кубанских предприятий обучили бережливым технологиям

Более трех тысяч сотрудников предприятий Краснодарского края обучили бережливым технологиям в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщили... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T13:09

2023-05-17T13:09

2023-05-17T13:09

краснодарский край

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Более трех тысяч сотрудников предприятий Краснодарского края обучили бережливым технологиям в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации региона. По словам министра экономики края Алексея Юртаева, в контуре нацпроекта сейчас более 250 предприятий. Там, где уже завершилась активная фаза внедрения инструментов бережливого производства, эксперты продолжают сопровождать и консультировать участников. "Более трех тысяч сотрудников кубанских предприятий обучили бережливым технологиям. Обучение провели в рамках национального проекта "Производительность труда" для работников компаний-участников нацпроекта и региональных команд", - говорится в сообщении. Национальный проект "Производительность труда" реализуют на Кубани с 2018 года. Он включает в себя два проекта. "Системные меры поддержки" направлены на создание условий для повышения эффективности предприятий, а "Адресная поддержка" включает помощь экспертов по устранению потерь в производственном процессе и обучение сотрудников методам внедрения бережливых технологий, добавляют в пресс-службе. Отмечается, что за 2022 года экономический эффект от реализации нацпроекта "Производительность труда" в Краснодарском крае составил 48,5 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230516/kuban-1872275993.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

краснодарский край