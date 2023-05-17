https://ria.ru/20230517/tekhnologii-1872367093.html
Сотрудников кубанских предприятий обучили бережливым технологиям
Сотрудников кубанских предприятий обучили бережливым технологиям - РИА Новости, 17.05.2023
Сотрудников кубанских предприятий обучили бережливым технологиям
Более трех тысяч сотрудников предприятий Краснодарского края обучили бережливым технологиям в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщили... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:09
2023-05-17T13:09
2023-05-17T13:09
краснодарский край
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Более трех тысяч сотрудников предприятий Краснодарского края обучили бережливым технологиям в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации региона. По словам министра экономики края Алексея Юртаева, в контуре нацпроекта сейчас более 250 предприятий. Там, где уже завершилась активная фаза внедрения инструментов бережливого производства, эксперты продолжают сопровождать и консультировать участников. "Более трех тысяч сотрудников кубанских предприятий обучили бережливым технологиям. Обучение провели в рамках национального проекта "Производительность труда" для работников компаний-участников нацпроекта и региональных команд", - говорится в сообщении. Национальный проект "Производительность труда" реализуют на Кубани с 2018 года. Он включает в себя два проекта. "Системные меры поддержки" направлены на создание условий для повышения эффективности предприятий, а "Адресная поддержка" включает помощь экспертов по устранению потерь в производственном процессе и обучение сотрудников методам внедрения бережливых технологий, добавляют в пресс-службе. Отмечается, что за 2022 года экономический эффект от реализации нацпроекта "Производительность труда" в Краснодарском крае составил 48,5 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230516/kuban-1872275993.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Более трех тысяч сотрудников предприятий Краснодарского края обучили бережливым технологиям в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации региона.
По словам министра экономики края Алексея Юртаева, в контуре нацпроекта сейчас более 250 предприятий. Там, где уже завершилась активная фаза внедрения инструментов бережливого производства, эксперты продолжают сопровождать и консультировать участников.
"Более трех тысяч сотрудников кубанских предприятий обучили бережливым технологиям. Обучение провели в рамках национального проекта "Производительность труда" для работников компаний-участников нацпроекта и региональных команд", - говорится в сообщении.
Национальный проект "Производительность труда" реализуют на Кубани с 2018 года. Он включает в себя два проекта. "Системные меры поддержки" направлены на создание условий для повышения эффективности предприятий, а "Адресная поддержка" включает помощь экспертов по устранению потерь в производственном процессе и обучение сотрудников методам внедрения бережливых технологий, добавляют в пресс-службе.
Отмечается, что за 2022 года экономический эффект от реализации нацпроекта "Производительность труда" в Краснодарском крае составил 48,5 миллиардов рублей.
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