https://ria.ru/20230517/tatarskiy-1872320619.html

МВД объявило в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве Татарского

МВД объявило в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве Татарского - РИА Новости, 17.05.2023

МВД объявило в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве Татарского

МВД России объявило в розыск гражданина Украины Юрия Денисова, которого ФСБ назвала соучастником теракта в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский,... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T10:40

2023-05-17T10:40

2023-05-17T10:48

владлен татарский

происшествия

россия

взрыв в кафе в петербурге

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск гражданина Украины Юрия Денисова, которого ФСБ назвала соучастником теракта в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, следует из ведомственной базы разыскиваемых.По данным ФСБ РФ, Денисов по заданию украинских спецслужб собирал сведения об образе жизни и местах посещения Фомина, а после теракта, 3 апреля, вылетел из России транзитом через Армению в Турцию."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос.Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки.

https://ria.ru/20230424/ubiystva-1867326825.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владлен татарский, происшествия, россия, взрыв в кафе в петербурге