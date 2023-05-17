https://ria.ru/20230517/tatarskiy-1872320619.html
МВД объявило в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве Татарского
МВД объявило в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве Татарского - РИА Новости, 17.05.2023
МВД объявило в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве Татарского
МВД России объявило в розыск гражданина Украины Юрия Денисова, которого ФСБ назвала соучастником теракта в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский,... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T10:40
2023-05-17T10:40
2023-05-17T10:48
владлен татарский
происшествия
россия
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск гражданина Украины Юрия Денисова, которого ФСБ назвала соучастником теракта в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, следует из ведомственной базы разыскиваемых.По данным ФСБ РФ, Денисов по заданию украинских спецслужб собирал сведения об образе жизни и местах посещения Фомина, а после теракта, 3 апреля, вылетел из России транзитом через Армению в Турцию."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос.Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки.
https://ria.ru/20230424/ubiystva-1867326825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владлен татарский, происшествия, россия, взрыв в кафе в петербурге
Владлен Татарский, Происшествия, Россия, Взрыв в кафе в Петербурге
МВД объявило в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве Татарского
МВД объявило в розыск Юрия Денисова, подозреваемого в убийстве военкора Татарского