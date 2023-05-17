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МВД объявило в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве Татарского - РИА Новости, 17.05.2023
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10:40 17.05.2023 (обновлено: 10:48 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/tatarskiy-1872320619.html
МВД объявило в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве Татарского
МВД объявило в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве Татарского - РИА Новости, 17.05.2023
МВД объявило в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве Татарского
МВД России объявило в розыск гражданина Украины Юрия Денисова, которого ФСБ назвала соучастником теракта в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский,... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T10:40
2023-05-17T10:48
владлен татарский
происшествия
россия
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск гражданина Украины Юрия Денисова, которого ФСБ назвала соучастником теракта в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, следует из ведомственной базы разыскиваемых.По данным ФСБ РФ, Денисов по заданию украинских спецслужб собирал сведения об образе жизни и местах посещения Фомина, а после теракта, 3 апреля, вылетел из России транзитом через Армению в Турцию."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос.Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки.
https://ria.ru/20230424/ubiystva-1867326825.html
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владлен татарский, происшествия, россия, взрыв в кафе в петербурге
Владлен Татарский, Происшествия, Россия, Взрыв в кафе в Петербурге
МВД объявило в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве Татарского

МВД объявило в розыск Юрия Денисова, подозреваемого в убийстве военкора Татарского

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНа месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости
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На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск гражданина Украины Юрия Денисова, которого ФСБ назвала соучастником теракта в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
По данным ФСБ РФ, Денисов по заданию украинских спецслужб собирал сведения об образе жизни и местах посещения Фомина, а после теракта, 3 апреля, вылетел из России транзитом через Армению в Турцию.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос.
Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки.
Сотрудники полиции у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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Владлен ТатарскийПроисшествияРоссияВзрыв в кафе в Петербурге
 
 
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