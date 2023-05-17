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Басманный суд Москвы завел страницу ВКонтакте - РИА Новости, 17.05.2023
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19:48 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/sud-1872482091.html
Басманный суд Москвы завел страницу ВКонтакте
Басманный суд Москвы завел страницу ВКонтакте - РИА Новости, 17.05.2023
Басманный суд Москвы завел страницу ВКонтакте
Басманный суд Москвы первым из районных судов завел официальную страницу Вконтакте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T19:48
2023-05-17T19:48
происшествия
москва
whatsapp inc.
московский городской суд
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы первым из районных судов завел официальную страницу Вконтакте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова. На официальной странице в ВК, как пояснила Буравцова, будут публиковаться новости по делам, рассматриваемым в суде. Ранее ведомство располагало лишь чатом в WhatsApp. Это первый Московский районный суд, который создал страницу Вконтакте. До этого новости в данной соцсети публиковала лишь высшая инстанция Московский городской суд.
https://ria.ru/20230509/whatsapp-1870663000.html
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Наталья Макарова
Наталья Макарова
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РИА Новости
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5
4.7
96
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происшествия, москва, whatsapp inc., московский городской суд
Происшествия, Москва, WhatsApp Inc., Московский городской суд
Басманный суд Москвы завел страницу ВКонтакте

Басманный суд первым из районных судов Москвы завел страницу ВКонтакте

© АГН "Москва"Вход в здание Басманного суда
Вход в здание Басманного суда - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© АГН "Москва"
Вход в здание Басманного суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы первым из районных судов завел официальную страницу Вконтакте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.
На официальной странице в ВК, как пояснила Буравцова, будут публиковаться новости по делам, рассматриваемым в суде. Ранее ведомство располагало лишь чатом в WhatsApp.
Это первый Московский районный суд, который создал страницу Вконтакте. До этого новости в данной соцсети публиковала лишь высшая инстанция Московский городской суд.
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