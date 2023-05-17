https://ria.ru/20230517/sud-1872482091.html
Басманный суд Москвы завел страницу ВКонтакте
Басманный суд Москвы завел страницу ВКонтакте - РИА Новости, 17.05.2023
Басманный суд Москвы завел страницу ВКонтакте
Басманный суд Москвы первым из районных судов завел официальную страницу Вконтакте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T19:48
2023-05-17T19:48
2023-05-17T19:48
происшествия
москва
whatsapp inc.
московский городской суд
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы первым из районных судов завел официальную страницу Вконтакте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова. На официальной странице в ВК, как пояснила Буравцова, будут публиковаться новости по делам, рассматриваемым в суде. Ранее ведомство располагало лишь чатом в WhatsApp. Это первый Московский районный суд, который создал страницу Вконтакте. До этого новости в данной соцсети публиковала лишь высшая инстанция Московский городской суд.
https://ria.ru/20230509/whatsapp-1870663000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, whatsapp inc., московский городской суд
Происшествия, Москва, WhatsApp Inc., Московский городской суд
Басманный суд Москвы завел страницу ВКонтакте
Басманный суд первым из районных судов Москвы завел страницу ВКонтакте