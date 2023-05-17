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Стюардесса назвала самую опасную обувь для перелетов - РИА Новости, 17.05.2023
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Туризм
 
05:44 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/styuardessa-1872230839.html
Стюардесса назвала самую опасную обувь для перелетов
Стюардесса назвала самую опасную обувь для перелетов - РИА Новости, 17.05.2023
Стюардесса назвала самую опасную обувь для перелетов
Стюардесса рассказала, какую обувь пассажирам опасно носить на борту, сообщает The Sun. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T05:44
2023-05-17T05:44
туризм
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туризм
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Стюардесса рассказала, какую обувь пассажирам опасно носить на борту, сообщает The Sun. Андреа Фишбах, бортпроводница American Airlines, рекомендует отказаться при перелете от шлепанцев и туфель на каблуках. Во-первых, в самолете часто бывает прохладно и в такой обуви некомфортно. Берите с собой носки и кофту, советует она.Во-вторых, в шлепанцах неудобно быстро перемещаться по салону, что может стать необходимостью в аварийной ситуации. В-третьих, не ходите в шлепках в туалет: жидкость на его полу – не вода, говорит эксперт.Обувь с каблуками надо оставить дома, поскольку она неудобна в экстремальных ситуациях: например, если придется быстро покидать лайнер при аварии. Слетевшие туфли могут поранить других пассажиров или пробить надувной трап. Кроме того, обувь на каблуках чаще приходится снимать во время предполетного досмотра.Стюардесса объяснила, что бортпроводники переодеваются в балетки после взлета, а каблуки надевают только для приветствия пассажиров на борту и во время посадки. И перемещаться по лайнеру босиком тоже не стоит. "Чтобы избежать травм, обувь должна быть максимально удобной", – резюмирует стюардесса.
https://ria.ru/20230427/styuardessa-1867964004.html
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новости - туризм, american airlines, туризм, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, American Airlines, Туризм, куда можно лететь
Стюардесса назвала самую опасную обувь для перелетов

The Sun: стюардесса назвала шлепанцы и туфли на каблуках опасной обувью в самолете

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБортпроводница демонстрирует процедуры для обеспечения безопасности в салоне самолета авиакомпании "Победа"
Бортпроводница демонстрирует процедуры для обеспечения безопасности в салоне самолета авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Стюардесса рассказала, какую обувь пассажирам опасно носить на борту, сообщает The Sun.
Андреа Фишбах, бортпроводница American Airlines, рекомендует отказаться при перелете от шлепанцев и туфель на каблуках. Во-первых, в самолете часто бывает прохладно и в такой обуви некомфортно. Берите с собой носки и кофту, советует она.
Во-вторых, в шлепанцах неудобно быстро перемещаться по салону, что может стать необходимостью в аварийной ситуации. В-третьих, не ходите в шлепках в туалет: жидкость на его полу – не вода, говорит эксперт.
Обувь с каблуками надо оставить дома, поскольку она неудобна в экстремальных ситуациях: например, если придется быстро покидать лайнер при аварии. Слетевшие туфли могут поранить других пассажиров или пробить надувной трап. Кроме того, обувь на каблуках чаще приходится снимать во время предполетного досмотра.
Стюардесса объяснила, что бортпроводники переодеваются в балетки после взлета, а каблуки надевают только для приветствия пассажиров на борту и во время посадки. И перемещаться по лайнеру босиком тоже не стоит. "Чтобы избежать травм, обувь должна быть максимально удобной", – резюмирует стюардесса.
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