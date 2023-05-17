https://ria.ru/20230517/styuardessa-1872230839.html
Стюардесса назвала самую опасную обувь для перелетов
Стюардесса назвала самую опасную обувь для перелетов - РИА Новости, 17.05.2023
Стюардесса назвала самую опасную обувь для перелетов
Стюардесса рассказала, какую обувь пассажирам опасно носить на борту, сообщает The Sun. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T05:44
2023-05-17T05:44
2023-05-17T05:44
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Стюардесса рассказала, какую обувь пассажирам опасно носить на борту, сообщает The Sun. Андреа Фишбах, бортпроводница American Airlines, рекомендует отказаться при перелете от шлепанцев и туфель на каблуках. Во-первых, в самолете часто бывает прохладно и в такой обуви некомфортно. Берите с собой носки и кофту, советует она.Во-вторых, в шлепанцах неудобно быстро перемещаться по салону, что может стать необходимостью в аварийной ситуации. В-третьих, не ходите в шлепках в туалет: жидкость на его полу – не вода, говорит эксперт.Обувь с каблуками надо оставить дома, поскольку она неудобна в экстремальных ситуациях: например, если придется быстро покидать лайнер при аварии. Слетевшие туфли могут поранить других пассажиров или пробить надувной трап. Кроме того, обувь на каблуках чаще приходится снимать во время предполетного досмотра.Стюардесса объяснила, что бортпроводники переодеваются в балетки после взлета, а каблуки надевают только для приветствия пассажиров на борту и во время посадки. И перемещаться по лайнеру босиком тоже не стоит. "Чтобы избежать травм, обувь должна быть максимально удобной", – резюмирует стюардесса.
https://ria.ru/20230427/styuardessa-1867964004.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, american airlines, туризм, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, American Airlines, Туризм, куда можно лететь
Стюардесса назвала самую опасную обувь для перелетов
The Sun: стюардесса назвала шлепанцы и туфли на каблуках опасной обувью в самолете
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
Стюардесса рассказала, какую обувь пассажирам опасно носить на борту, сообщает
The Sun.
Андреа Фишбах, бортпроводница American Airlines
, рекомендует отказаться при перелете от шлепанцев и туфель на каблуках. Во-первых, в самолете часто бывает прохладно и в такой обуви некомфортно. Берите с собой носки и кофту, советует она.
Во-вторых, в шлепанцах неудобно быстро перемещаться по салону, что может стать необходимостью в аварийной ситуации. В-третьих, не ходите в шлепках в туалет: жидкость на его полу – не вода, говорит эксперт.
Обувь с каблуками надо оставить дома, поскольку она неудобна в экстремальных ситуациях: например, если придется быстро покидать лайнер при аварии. Слетевшие туфли могут поранить других пассажиров или пробить надувной трап. Кроме того, обувь на каблуках чаще приходится снимать во время предполетного досмотра.
Стюардесса объяснила, что бортпроводники переодеваются в балетки после взлета, а каблуки надевают только для приветствия пассажиров на борту и во время посадки. И перемещаться по лайнеру босиком тоже не стоит. "Чтобы избежать травм, обувь должна быть максимально удобной", – резюмирует стюардесса.
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