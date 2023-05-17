https://ria.ru/20230517/styuardessa-1872230839.html

Стюардесса назвала самую опасную обувь для перелетов

Стюардесса назвала самую опасную обувь для перелетов - РИА Новости, 17.05.2023

Стюардесса назвала самую опасную обувь для перелетов

Стюардесса рассказала, какую обувь пассажирам опасно носить на борту, сообщает The Sun. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T05:44

2023-05-17T05:44

2023-05-17T05:44

туризм

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Стюардесса рассказала, какую обувь пассажирам опасно носить на борту, сообщает The Sun. Андреа Фишбах, бортпроводница American Airlines, рекомендует отказаться при перелете от шлепанцев и туфель на каблуках. Во-первых, в самолете часто бывает прохладно и в такой обуви некомфортно. Берите с собой носки и кофту, советует она.Во-вторых, в шлепанцах неудобно быстро перемещаться по салону, что может стать необходимостью в аварийной ситуации. В-третьих, не ходите в шлепках в туалет: жидкость на его полу – не вода, говорит эксперт.Обувь с каблуками надо оставить дома, поскольку она неудобна в экстремальных ситуациях: например, если придется быстро покидать лайнер при аварии. Слетевшие туфли могут поранить других пассажиров или пробить надувной трап. Кроме того, обувь на каблуках чаще приходится снимать во время предполетного досмотра.Стюардесса объяснила, что бортпроводники переодеваются в балетки после взлета, а каблуки надевают только для приветствия пассажиров на борту и во время посадки. И перемещаться по лайнеру босиком тоже не стоит. "Чтобы избежать травм, обувь должна быть максимально удобной", – резюмирует стюардесса.

https://ria.ru/20230427/styuardessa-1867964004.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, american airlines, туризм, куда можно лететь