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"Деловые Линии" договорились о постройке логистического центра в Татарстане - РИА Новости, 17.05.2023
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12:14 17.05.2023 (обновлено: 12:24 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/stroyka-1872344557.html
"Деловые Линии" договорились о постройке логистического центра в Татарстане
"Деловые Линии" договорились о постройке логистического центра в Татарстане - РИА Новости, 17.05.2023
"Деловые Линии" договорились о постройке логистического центра в Татарстане
Новый логистический терминал при поддержке правительства Республики Татарстан будет развернут на территории индустриального парка "Тура 2.0", девелопером... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:14
2023-05-17T12:24
пресс-релизы
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МОСКВА, 17 мая - Пресс-служба ГК "Деловые Линии". Новый логистический терминал при поддержке правительства Республики Татарстан будет развернут на территории индустриального парка "Тура 2.0", девелопером проекта "Деловых Линий" выбрана группа компаний "Ромекс".Завершить строительство планируется в течение 14 месяцев. Общая площадь осваиваемой территории составит порядка 15 гектаров, а помещения комплекса займут не менее 40 тысяч квадратных метров, что позволит обрабатывать порядка 25 миллионов килограммов груза ежемесячно."Новый комплекс формата build-to-suit будет отвечать всем нашим запросам. Благодаря поддержке правительства Татарстана проект позволит не только оптимизировать логистику в регионе, но и разгрузит другие наши терминалы, а также создаст новые рабочие места в Республике. С учетом высокой динамики развития электронной торговли появление комплекса станет дополнительной "точкой роста" торгового и грузооборота", - сказал генеральный директор "Деловых Линий" Фарид Мадани в рамках трехсторонней встречи, которая прошла в Казани."Мы активно используем все имеющиеся инструменты, направленные на поддержку инвесторов и привлечение инвестиций. Работа с инвесторами является для нас регулярной и системной. Группа компаний "Ромекс" имеет опыт строительства оптово-распределительных центров в Татарстане. В нынешних условиях создание логистических комплексов является оправданным и экономически обоснованным. Что касается развития логистики и грузоперевозок, то это направление является для Татарстана одним из приоритетных. Со своей стороны, мы заинтересованы в дальнейшем тесном сотрудничестве – и по уже реализуемым проектам, и новым идеям", - приводятся в сообщении слова Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова."Мы ставим для себя жесткие сроки, в наших интересах реализовать складской комплекс по всем существующим стандартам, подтвердив тем самым свои намерения продолжать партнерство и с "Деловыми Линиями", и в регионе. Благодаря всесторонней поддержке правительства Республики Татарстан, мы продолжаем развивать наше сотрудничество, и это будет уже шестой объект на территории субъекта федерации. Инвестируя в строительство 2,8 миллиарда рублей, мы намерены передать объект партнерам уже через 14 месяцев", – отметил президент группы компаний "Ромекс" Алексей Прокопенко.У "Деловых Линий" уже пять терминалов в Татарстане: два в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Кроме того, в 2021 году группа компаний стала членом Экспертного совета Центра электронной торговли в Татарстане и развивает бизнес Республики на российских и мировых онлайн-платформах, используя свой опыт работы с крупными маркетплейсами.ГК "Деловые Линии" — основана в 2001 году. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Лидер среди транспортных компаний по размеру собственного автопарка: насчитывает порядка 4 тысяч машин ведущих мировых и российских производителей.РЕКЛАМАООО "Деловые Линии"; ИНН 7826156685erid: 4CQwVszH9pSapxFouhe
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4.7
96
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7 495 645-6601
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пресс-релизы
Пресс-релизы

"Деловые Линии" договорились о постройке логистического центра в Татарстане

© Фото : Пресс-служба Раис Республики ТатарстанВстреча Раиса Республики Татарстан Рустам Минниханова с Генеральным директором группы компаний "Деловые Линии" Фаридом Мадани
Встреча Раиса Республики Татарстан Рустам Минниханова с Генеральным директором группы компаний Деловые Линии Фаридом Мадани - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : Пресс-служба Раис Республики Татарстан
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МОСКВА, 17 мая - Пресс-служба ГК "Деловые Линии". Новый логистический терминал при поддержке правительства Республики Татарстан будет развернут на территории индустриального парка "Тура 2.0", девелопером проекта "Деловых Линий" выбрана группа компаний "Ромекс".
Завершить строительство планируется в течение 14 месяцев. Общая площадь осваиваемой территории составит порядка 15 гектаров, а помещения комплекса займут не менее 40 тысяч квадратных метров, что позволит обрабатывать порядка 25 миллионов килограммов груза ежемесячно.
"Новый комплекс формата build-to-suit будет отвечать всем нашим запросам. Благодаря поддержке правительства Татарстана проект позволит не только оптимизировать логистику в регионе, но и разгрузит другие наши терминалы, а также создаст новые рабочие места в Республике. С учетом высокой динамики развития электронной торговли появление комплекса станет дополнительной "точкой роста" торгового и грузооборота", - сказал генеральный директор "Деловых Линий" Фарид Мадани в рамках трехсторонней встречи, которая прошла в Казани.
"Мы активно используем все имеющиеся инструменты, направленные на поддержку инвесторов и привлечение инвестиций. Работа с инвесторами является для нас регулярной и системной. Группа компаний "Ромекс" имеет опыт строительства оптово-распределительных центров в Татарстане. В нынешних условиях создание логистических комплексов является оправданным и экономически обоснованным. Что касается развития логистики и грузоперевозок, то это направление является для Татарстана одним из приоритетных. Со своей стороны, мы заинтересованы в дальнейшем тесном сотрудничестве – и по уже реализуемым проектам, и новым идеям", - приводятся в сообщении слова Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.
"Мы ставим для себя жесткие сроки, в наших интересах реализовать складской комплекс по всем существующим стандартам, подтвердив тем самым свои намерения продолжать партнерство и с "Деловыми Линиями", и в регионе. Благодаря всесторонней поддержке правительства Республики Татарстан, мы продолжаем развивать наше сотрудничество, и это будет уже шестой объект на территории субъекта федерации. Инвестируя в строительство 2,8 миллиарда рублей, мы намерены передать объект партнерам уже через 14 месяцев", – отметил президент группы компаний "Ромекс" Алексей Прокопенко.
У "Деловых Линий" уже пять терминалов в Татарстане: два в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Кроме того, в 2021 году группа компаний стала членом Экспертного совета Центра электронной торговли в Татарстане и развивает бизнес Республики на российских и мировых онлайн-платформах, используя свой опыт работы с крупными маркетплейсами.
ГК "Деловые Линии" — основана в 2001 году. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Лидер среди транспортных компаний по размеру собственного автопарка: насчитывает порядка 4 тысяч машин ведущих мировых и российских производителей.
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ООО "Деловые Линии"; ИНН 7826156685
erid: 4CQwVszH9pSapxFouhe
 
Пресс-релизы
 
 
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