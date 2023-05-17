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"Деловые Линии" договорились о постройке логистического центра в Татарстане

"Деловые Линии" договорились о постройке логистического центра в Татарстане - РИА Новости, 17.05.2023

"Деловые Линии" договорились о постройке логистического центра в Татарстане

Новый логистический терминал при поддержке правительства Республики Татарстан будет развернут на территории индустриального парка "Тура 2.0", девелопером... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:14

2023-05-17T12:14

2023-05-17T12:24

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МОСКВА, 17 мая - Пресс-служба ГК "Деловые Линии". Новый логистический терминал при поддержке правительства Республики Татарстан будет развернут на территории индустриального парка "Тура 2.0", девелопером проекта "Деловых Линий" выбрана группа компаний "Ромекс".Завершить строительство планируется в течение 14 месяцев. Общая площадь осваиваемой территории составит порядка 15 гектаров, а помещения комплекса займут не менее 40 тысяч квадратных метров, что позволит обрабатывать порядка 25 миллионов килограммов груза ежемесячно."Новый комплекс формата build-to-suit будет отвечать всем нашим запросам. Благодаря поддержке правительства Татарстана проект позволит не только оптимизировать логистику в регионе, но и разгрузит другие наши терминалы, а также создаст новые рабочие места в Республике. С учетом высокой динамики развития электронной торговли появление комплекса станет дополнительной "точкой роста" торгового и грузооборота", - сказал генеральный директор "Деловых Линий" Фарид Мадани в рамках трехсторонней встречи, которая прошла в Казани."Мы активно используем все имеющиеся инструменты, направленные на поддержку инвесторов и привлечение инвестиций. Работа с инвесторами является для нас регулярной и системной. Группа компаний "Ромекс" имеет опыт строительства оптово-распределительных центров в Татарстане. В нынешних условиях создание логистических комплексов является оправданным и экономически обоснованным. Что касается развития логистики и грузоперевозок, то это направление является для Татарстана одним из приоритетных. Со своей стороны, мы заинтересованы в дальнейшем тесном сотрудничестве – и по уже реализуемым проектам, и новым идеям", - приводятся в сообщении слова Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова."Мы ставим для себя жесткие сроки, в наших интересах реализовать складской комплекс по всем существующим стандартам, подтвердив тем самым свои намерения продолжать партнерство и с "Деловыми Линиями", и в регионе. Благодаря всесторонней поддержке правительства Республики Татарстан, мы продолжаем развивать наше сотрудничество, и это будет уже шестой объект на территории субъекта федерации. Инвестируя в строительство 2,8 миллиарда рублей, мы намерены передать объект партнерам уже через 14 месяцев", – отметил президент группы компаний "Ромекс" Алексей Прокопенко.У "Деловых Линий" уже пять терминалов в Татарстане: два в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Кроме того, в 2021 году группа компаний стала членом Экспертного совета Центра электронной торговли в Татарстане и развивает бизнес Республики на российских и мировых онлайн-платформах, используя свой опыт работы с крупными маркетплейсами.ГК "Деловые Линии" — основана в 2001 году. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Лидер среди транспортных компаний по размеру собственного автопарка: насчитывает порядка 4 тысяч машин ведущих мировых и российских производителей.РЕКЛАМАООО "Деловые Линии"; ИНН 7826156685erid: 4CQwVszH9pSapxFouhe

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы