https://ria.ru/20230517/stroitelstvo-1872474520.html

Современный дом для пожилых откроется в Тульской области в 2024 году

Современный дом для пожилых откроется в Тульской области в 2024 году - РИА Новости, 17.05.2023

Современный дом для пожилых откроется в Тульской области в 2024 году

Дом для пожилых "Забота", в строительство которого вложено два миллиарда рублей, откроется в Тульской области в 2024 году, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T18:50

2023-05-17T18:50

2023-05-17T18:50

тульская область

алексей дюмин

чернский район

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ТУЛА, 17 мая — РИА Новости. Дом для пожилых "Забота", в строительство которого вложено два миллиарда рублей, откроется в Тульской области в 2024 году, сообщил РИА Новости представитель правительства региона."Красивский дом "Забота" строится в рамках нацпроекта "Демография". Строительство началось в мае 2020 года и должно завершиться осенью этого года. И уже со следующего года он примет первых проживающих. Это очень нужный и востребованный проект. Наша задача – приблизить и другие учреждения подобного типа к новому стандарту оказания социальных услуг, который будет создан здесь", – отметил губернатор Алексей Дюмин, который посетил в среду строящийся объект в Чернском районе.Общая площадь дома для пожилых – порядка 20 тысяч квадратных метров. Здание состоит из трех блоков – двух жилых на 240 человек и административного, где будут располагаться медицинские кабинеты для первоочередного осмотра, карантинный изолятор, стоматологический кабинет, помещения для занятий лечебной физкультурой, актовый зал с возможностью просмотра кинофильмов, библиотека, пищеблок и парикмахерская. Заключены госконтракты на закупку оборудования и мебели на сумму более 90 миллионов рублей. Из регионального бюджета выделено порядка 190 миллионов рублей на строительство дороги к дому для пожилых.Как отмечают в правительстве, на территории дома для пожилых "Забота" также создадут условия для прохождения комплексной социальной реабилитации участников СВО.Применяемые практики системы долговременного ухода за пожилыми людьми, использующиеся в доме "Забота", планируются распространять во всех субъектах РФ.

https://ria.ru/20230503/onkotsentr-1869491169.html

чернский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей дюмин, чернский район