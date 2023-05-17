https://ria.ru/20230517/stroitelstvo-1872474520.html
Современный дом для пожилых откроется в Тульской области в 2024 году
Современный дом для пожилых откроется в Тульской области в 2024 году - РИА Новости, 17.05.2023
Современный дом для пожилых откроется в Тульской области в 2024 году
Дом для пожилых "Забота", в строительство которого вложено два миллиарда рублей, откроется в Тульской области в 2024 году, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T18:50
2023-05-17T18:50
2023-05-17T18:50
тульская область
алексей дюмин
чернский район
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ТУЛА, 17 мая — РИА Новости. Дом для пожилых "Забота", в строительство которого вложено два миллиарда рублей, откроется в Тульской области в 2024 году, сообщил РИА Новости представитель правительства региона."Красивский дом "Забота" строится в рамках нацпроекта "Демография". Строительство началось в мае 2020 года и должно завершиться осенью этого года. И уже со следующего года он примет первых проживающих. Это очень нужный и востребованный проект. Наша задача – приблизить и другие учреждения подобного типа к новому стандарту оказания социальных услуг, который будет создан здесь", – отметил губернатор Алексей Дюмин, который посетил в среду строящийся объект в Чернском районе.Общая площадь дома для пожилых – порядка 20 тысяч квадратных метров. Здание состоит из трех блоков – двух жилых на 240 человек и административного, где будут располагаться медицинские кабинеты для первоочередного осмотра, карантинный изолятор, стоматологический кабинет, помещения для занятий лечебной физкультурой, актовый зал с возможностью просмотра кинофильмов, библиотека, пищеблок и парикмахерская. Заключены госконтракты на закупку оборудования и мебели на сумму более 90 миллионов рублей. Из регионального бюджета выделено порядка 190 миллионов рублей на строительство дороги к дому для пожилых.Как отмечают в правительстве, на территории дома для пожилых "Забота" также создадут условия для прохождения комплексной социальной реабилитации участников СВО.Применяемые практики системы долговременного ухода за пожилыми людьми, использующиеся в доме "Забота", планируются распространять во всех субъектах РФ.
https://ria.ru/20230503/onkotsentr-1869491169.html
чернский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей дюмин, чернский район
Тульская область, Алексей Дюмин, Чернский район
ТУЛА, 17 мая — РИА Новости. Дом для пожилых "Забота", в строительство которого вложено два миллиарда рублей, откроется в Тульской области в 2024 году, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"Красивский дом "Забота" строится в рамках нацпроекта "Демография". Строительство началось в мае 2020 года и должно завершиться осенью этого года. И уже со следующего года он примет первых проживающих. Это очень нужный и востребованный проект. Наша задача – приблизить и другие учреждения подобного типа к новому стандарту оказания социальных услуг, который будет создан здесь", – отметил губернатор Алексей Дюмин
, который посетил в среду строящийся объект в Чернском районе
.
Общая площадь дома для пожилых – порядка 20 тысяч квадратных метров. Здание состоит из трех блоков – двух жилых на 240 человек и административного, где будут располагаться медицинские кабинеты для первоочередного осмотра, карантинный изолятор, стоматологический кабинет, помещения для занятий лечебной физкультурой, актовый зал с возможностью просмотра кинофильмов, библиотека, пищеблок и парикмахерская. Заключены госконтракты на закупку оборудования и мебели на сумму более 90 миллионов рублей. Из регионального бюджета выделено порядка 190 миллионов рублей на строительство дороги к дому для пожилых.
Как отмечают в правительстве, на территории дома для пожилых "Забота" также создадут условия для прохождения комплексной социальной реабилитации участников СВО.
Применяемые практики системы долговременного ухода за пожилыми людьми, использующиеся в доме "Забота", планируются распространять во всех субъектах РФ
.
Дюмин: новый онкоцентр сдадут в Туле раньше срока