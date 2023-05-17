https://ria.ru/20230517/strategiya-1872409249.html
СМИ: российская тактика на Украине "сломала хребет генералам НАТО"
СМИ: российская тактика на Украине "сломала хребет генералам НАТО" - РИА Новости, 17.05.2023
СМИ: российская тактика на Украине "сломала хребет генералам НАТО"
Эффективная стратегия российских военных на Украине позволила не только освободить территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, но и исключить... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:58
2023-05-17T14:58
2023-05-17T18:52
в мире
запорожская область
владимир рогов
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Эффективная стратегия российских военных на Украине позволила не только освободить территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, но и исключить возможность контрнаступления ВСУ, считает автор ливанской газеты Al Binaa Мухаммад Садык аль-Хусейни.По его мнению, подход России к ведению боевых действий оказался эффективен для нанесения максимального урона как украинским силам, так и Западу.Особенно высоко аль-Хусейни оценил уничтожение российскими силами склада боеприпасов под Хмельницким и Николаевом."Стратегический ракетный удар по складам с западным вооружением сломал хребет генералам НАТО, руководившим переброской оружия, боеприпасов и военнослужащих для проведения контрнаступления, которое планировалось оперативными штабами в Варшаве, Львове и Николаеве. Российская армия окончательно и бесповоротно устранила возможность любого украинского контрнаступления, направленного на изменение баланса сил на местах", — заключил он.В среду глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что киевские власти оттягивают с контрнаступлением в Запорожской области из-за высоких рисков провала.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, владимир рогов
В мире, Запорожская область, Владимир Рогов
СМИ: российская тактика на Украине "сломала хребет генералам НАТО"
Al Binaa: стратегия России сломала хребет генералам НАТО и уничтожила контрнаступление ВСУ
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
Эффективная стратегия российских военных на Украине позволила не только освободить территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, но и исключить возможность контрнаступления ВСУ, считает автор ливанской газеты Al Binaa
Мухаммад Садык аль-Хусейни.
По его мнению, подход России к ведению боевых действий оказался эффективен для нанесения максимального урона как украинским силам, так и Западу.
«
"Российская армия использует уникальную стратегию. Она делит стратегический участок на несколько секторов, окружает каждый из них, а затем проводит операцию по их освобождению. Русские буквально заманивают натовское оружие и технику в эти сектора и уничтожают, причем стараются сделать это с наименьшими для себя человеческими потерями и материальным ущербом", — рассказал автор.
Особенно высоко аль-Хусейни оценил уничтожение российскими силами склада боеприпасов под Хмельницким и Николаевом.
"Стратегический ракетный удар по складам с западным вооружением сломал хребет генералам НАТО, руководившим переброской оружия, боеприпасов и военнослужащих для проведения контрнаступления, которое планировалось оперативными штабами в Варшаве, Львове и Николаеве. Российская армия окончательно и бесповоротно устранила возможность любого украинского контрнаступления, направленного на изменение баланса сил на местах", — заключил он.
В среду глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что киевские власти оттягивают с контрнаступлением в Запорожской области из-за высоких рисков провала.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> "Повели на убой". Американцы высказались о поставках F-16 Украине