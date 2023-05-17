https://ria.ru/20230517/strategiya-1872409249.html

СМИ: российская тактика на Украине "сломала хребет генералам НАТО"

СМИ: российская тактика на Украине "сломала хребет генералам НАТО" - РИА Новости, 17.05.2023

СМИ: российская тактика на Украине "сломала хребет генералам НАТО"

Эффективная стратегия российских военных на Украине позволила не только освободить территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, но и исключить... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:58

2023-05-17T14:58

2023-05-17T18:52

в мире

запорожская область

владимир рогов

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Эффективная стратегия российских военных на Украине позволила не только освободить территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, но и исключить возможность контрнаступления ВСУ, считает автор ливанской газеты Al Binaa Мухаммад Садык аль-Хусейни.По его мнению, подход России к ведению боевых действий оказался эффективен для нанесения максимального урона как украинским силам, так и Западу.Особенно высоко аль-Хусейни оценил уничтожение российскими силами склада боеприпасов под Хмельницким и Николаевом."Стратегический ракетный удар по складам с западным вооружением сломал хребет генералам НАТО, руководившим переброской оружия, боеприпасов и военнослужащих для проведения контрнаступления, которое планировалось оперативными штабами в Варшаве, Львове и Николаеве. Российская армия окончательно и бесповоротно устранила возможность любого украинского контрнаступления, направленного на изменение баланса сил на местах", — заключил он.В среду глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что киевские власти оттягивают с контрнаступлением в Запорожской области из-за высоких рисков провала.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230517/uboy-1872283173.html

запорожская область

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, запорожская область, владимир рогов