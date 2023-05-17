https://ria.ru/20230517/stikhi-1872329938.html

Сборник фронтовых стихов "ПоэZия русского лета" будет доступен на "Литрес"

Сборник фронтовых стихов "ПоэZия русского лета" будет доступен на "Литрес" - РИА Новости, 17.05.2023

Сборник фронтовых стихов "ПоэZия русского лета" будет доступен на "Литрес"

Сборник фронтовых стихотворений "ПоэZия русского лета" можно бесплатно читать в течение месяца на сайте "Литрес", он также доступен в книжных магазинах,... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:12

2023-05-17T11:12

2023-05-17T11:12

культура

украина

маргарита симоньян

литрес

эксмо

культура

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сборник фронтовых стихотворений "ПоэZия русского лета" можно бесплатно читать в течение месяца на сайте "Литрес", он также доступен в книжных магазинах, сообщила в телеграм-канале главред медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян. "Нашу книгу "ПоэZия русского лета" можно бесплатно читать в течение месяца на сайте "Литрес". А печатная версия, которую выпустило издательство "Эксмо", доступна в книжных магазинах. В сборник "ПоэZия русского лета" под редакцией RT вошли стихотворения 25 авторов, формирующих новую русскую фронтовую поэзию. Произведения посвящены событиям, происходящим на Украине с 2014 года.

https://ria.ru/20230511/sbornik-1871098248.html

украина

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, маргарита симоньян, литрес, эксмо, культура