https://ria.ru/20230517/stikhi-1872329938.html
Сборник фронтовых стихов "ПоэZия русского лета" будет доступен на "Литрес"
Сборник фронтовых стихов "ПоэZия русского лета" будет доступен на "Литрес" - РИА Новости, 17.05.2023
Сборник фронтовых стихов "ПоэZия русского лета" будет доступен на "Литрес"
Сборник фронтовых стихотворений "ПоэZия русского лета" можно бесплатно читать в течение месяца на сайте "Литрес", он также доступен в книжных магазинах,... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:12
2023-05-17T11:12
2023-05-17T11:12
культура
украина
маргарита симоньян
литрес
эксмо
культура
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сборник фронтовых стихотворений "ПоэZия русского лета" можно бесплатно читать в течение месяца на сайте "Литрес", он также доступен в книжных магазинах, сообщила в телеграм-канале главред медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян. "Нашу книгу "ПоэZия русского лета" можно бесплатно читать в течение месяца на сайте "Литрес". А печатная версия, которую выпустило издательство "Эксмо", доступна в книжных магазинах. В сборник "ПоэZия русского лета" под редакцией RT вошли стихотворения 25 авторов, формирующих новую русскую фронтовую поэзию. Произведения посвящены событиям, происходящим на Украине с 2014 года.
https://ria.ru/20230511/sbornik-1871098248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, маргарита симоньян, литрес, эксмо, культура
Культура, Украина, Маргарита Симоньян, ЛитРес, Эксмо, Культура
Сборник фронтовых стихов "ПоэZия русского лета" будет доступен на "Литрес"
Сборник фронтовых стихов "ПоэZия русского лета" будет месяц бесплатно доступен на "Литрес"