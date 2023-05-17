https://ria.ru/20230517/stavropole-1872407682.html
На Ставрополье запущен проект развития агролесомелиорации
На Ставрополье запущен проект развития агролесомелиорации - РИА Новости, 17.05.2023
На Ставрополье запущен проект развития агролесомелиорации
По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды края разработан проект... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:07
2023-05-17T15:07
2023-05-17T15:07
ставропольский край
владимир владимиров
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды края разработан проект подпрограммы "Развитие агролесомелиорации", который предлагается закрепить отдельным блоком в государственной краевой программе "Развитие сельского хозяйства".Как сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края, основными целями подпрограммы являются предоставление субсидии собственникам (пользователям) земельных участков на создание и восстановление лесных полос и как следствие – увеличение прироста объема производства сельхозпродукции, а также создание и ввод в эксплуатацию 70 гектаров мелиорируемых земель за счет создания новых лесных насаждений.Специалисты лесхозов произвели расчеты затрат на один гектар восстановления, которые составили один миллион рублей. Эти работы включают в себя вынос участков в натуру, раскорчевку, подготовку почвы, посадку саженцев и агротехнический уход за ними в течение первых пяти лет."Понимая важность экономической стабильности нашего аграрного региона, мы уже приступили к восстановлению лесных питомников в крае. На сегодня в лесхозах организованы 14 питомников на площади 69 гектаров, в которых в прошлом году выращено более 240 тысяч сеянцев и саженцев. Посадочный материал реализуется, в том числе, и сельскохозяйственным предприятиям – на создание лесных полос на собственных земельных участках", - сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды СК Роман Коврыга.Многие сельхозпредприятия края выражают готовность к проведению работы по созданию новых лесных полос. Такие работы могут быть выполнены подведомственными министерству лесхозами, которые обладают хорошей квалификацией и опытом работы по лесовосстановлению.
https://ria.ru/20230510/investitsii-1870837210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир владимиров, следственный комитет россии (ск рф)
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды края разработан проект подпрограммы "Развитие агролесомелиорации", который предлагается закрепить отдельным блоком в государственной краевой программе "Развитие сельского хозяйства".
Как сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края, основными целями подпрограммы являются предоставление субсидии собственникам (пользователям) земельных участков на создание и восстановление лесных полос и как следствие – увеличение прироста объема производства сельхозпродукции, а также создание и ввод в эксплуатацию 70 гектаров мелиорируемых земель за счет создания новых лесных насаждений.
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Специалисты лесхозов произвели расчеты затрат на один гектар восстановления, которые составили один миллион рублей. Эти работы включают в себя вынос участков в натуру, раскорчевку, подготовку почвы, посадку саженцев и агротехнический уход за ними в течение первых пяти лет.
"Понимая важность экономической стабильности нашего аграрного региона, мы уже приступили к восстановлению лесных питомников в крае. На сегодня в лесхозах организованы 14 питомников на площади 69 гектаров, в которых в прошлом году выращено более 240 тысяч сеянцев и саженцев. Посадочный материал реализуется, в том числе, и сельскохозяйственным предприятиям – на создание лесных полос на собственных земельных участках", - сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды СК
Роман Коврыга.
Многие сельхозпредприятия края выражают готовность к проведению работы по созданию новых лесных полос. Такие работы могут быть выполнены подведомственными министерству лесхозами, которые обладают хорошей квалификацией и опытом работы по лесовосстановлению.