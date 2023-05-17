https://ria.ru/20230517/stavropole-1872407682.html

На Ставрополье запущен проект развития агролесомелиорации

На Ставрополье запущен проект развития агролесомелиорации - РИА Новости, 17.05.2023

На Ставрополье запущен проект развития агролесомелиорации

По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды края разработан проект... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T15:07

2023-05-17T15:07

2023-05-17T15:07

ставропольский край

владимир владимиров

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872410975_14:0:778:430_1920x0_80_0_0_e105e5a6f8b85f4aaa54086b7941236b.jpg

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды края разработан проект подпрограммы "Развитие агролесомелиорации", который предлагается закрепить отдельным блоком в государственной краевой программе "Развитие сельского хозяйства".Как сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края, основными целями подпрограммы являются предоставление субсидии собственникам (пользователям) земельных участков на создание и восстановление лесных полос и как следствие – увеличение прироста объема производства сельхозпродукции, а также создание и ввод в эксплуатацию 70 гектаров мелиорируемых земель за счет создания новых лесных насаждений.Специалисты лесхозов произвели расчеты затрат на один гектар восстановления, которые составили один миллион рублей. Эти работы включают в себя вынос участков в натуру, раскорчевку, подготовку почвы, посадку саженцев и агротехнический уход за ними в течение первых пяти лет."Понимая важность экономической стабильности нашего аграрного региона, мы уже приступили к восстановлению лесных питомников в крае. На сегодня в лесхозах организованы 14 питомников на площади 69 гектаров, в которых в прошлом году выращено более 240 тысяч сеянцев и саженцев. Посадочный материал реализуется, в том числе, и сельскохозяйственным предприятиям – на создание лесных полос на собственных земельных участках", - сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды СК Роман Коврыга.Многие сельхозпредприятия края выражают готовность к проведению работы по созданию новых лесных полос. Такие работы могут быть выполнены подведомственными министерству лесхозами, которые обладают хорошей квалификацией и опытом работы по лесовосстановлению.

https://ria.ru/20230510/investitsii-1870837210.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров, следственный комитет россии (ск рф)