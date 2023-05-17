https://ria.ru/20230517/ssha-1872476278.html

Байден пообещал поддерживать контакты по бюджету во время саммита G7

Байден пообещал поддерживать контакты по бюджету во время саммита G7 - РИА Новости, 17.05.2023

Байден пообещал поддерживать контакты по бюджету во время саммита G7

Президент США Джо БАйден заявил в среду, что во время предстоящей поездки в Японию на саммит G7 будет поддерживать постоянный контакт со своей командой по... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T19:01

2023-05-17T19:01

2023-05-17T19:01

в мире

сша

g7

джо байден

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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Президент США Джо БАйден заявил в среду, что во время предстоящей поездки в Японию на саммит G7 будет поддерживать постоянный контакт со своей командой по переговорам о недопущению дефолта. "Я буду поддерживать постоянный контакт с моей командой во время поездки на G7", - сказал Байден журналистам, подтвердив, что для продолжения переговоров по потолку госдолга созданы группы представителей обеих сторон, которым предстоит "встретиться и урегулировать разногласия". Он сообщил, что первая встреча в таком формате уже прошла накануне вечером и вновь состоится в среду. По словам Байдена, "переговоры с лидерами конгресса продолжатся в предстоящие дни и будут идти до тех пор, пока мы не выработаем соглашение". Байден выразил надежду, что в предстоящее воскресенье, когда он вернется из поездки в Японию, он проведет пресс-конференцию по этой теме. Президент США вновь подчеркнул, что уверен в том, что соглашение о бюджете будет достигнуто и Америка не окажется в дефолте. Позднее в среду Байден покинет Вашингтон и направится в Японию для участия в саммите Большой Семерки. Ранее из-за бюджетного кризиса он отменил визит в Папуа Новую Гвинею и Австралию, где должен был провести четырехсторонний саммит с лидерами Австралии, Индии и Японии.

https://ria.ru/20230515/ssha-1872029743.html

https://ria.ru/20230513/ekonomika-1871297276.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, g7, джо байден