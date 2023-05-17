https://ria.ru/20230517/ssha-1872476278.html
Байден пообещал поддерживать контакты по бюджету во время саммита G7
Байден пообещал поддерживать контакты по бюджету во время саммита G7 - РИА Новости, 17.05.2023
Байден пообещал поддерживать контакты по бюджету во время саммита G7
Президент США Джо БАйден заявил в среду, что во время предстоящей поездки в Японию на саммит G7 будет поддерживать постоянный контакт со своей командой по... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T19:01
2023-05-17T19:01
2023-05-17T19:01
в мире
сша
g7
джо байден
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Президент США Джо БАйден заявил в среду, что во время предстоящей поездки в Японию на саммит G7 будет поддерживать постоянный контакт со своей командой по переговорам о недопущению дефолта. "Я буду поддерживать постоянный контакт с моей командой во время поездки на G7", - сказал Байден журналистам, подтвердив, что для продолжения переговоров по потолку госдолга созданы группы представителей обеих сторон, которым предстоит "встретиться и урегулировать разногласия". Он сообщил, что первая встреча в таком формате уже прошла накануне вечером и вновь состоится в среду. По словам Байдена, "переговоры с лидерами конгресса продолжатся в предстоящие дни и будут идти до тех пор, пока мы не выработаем соглашение". Байден выразил надежду, что в предстоящее воскресенье, когда он вернется из поездки в Японию, он проведет пресс-конференцию по этой теме. Президент США вновь подчеркнул, что уверен в том, что соглашение о бюджете будет достигнуто и Америка не окажется в дефолте. Позднее в среду Байден покинет Вашингтон и направится в Японию для участия в саммите Большой Семерки. Ранее из-за бюджетного кризиса он отменил визит в Папуа Новую Гвинею и Австралию, где должен был провести четырехсторонний саммит с лидерами Австралии, Индии и Японии.
https://ria.ru/20230515/ssha-1872029743.html
https://ria.ru/20230513/ekonomika-1871297276.html
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в мире, сша, g7, джо байден
В мире, США, G7, Джо Байден
Байден пообещал поддерживать контакты по бюджету во время саммита G7
Байден заверил, что во время саммита G7 продолжит контакты по переговорам о бюджете
ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Президент США Джо БАйден заявил в среду, что во время предстоящей поездки в Японию на саммит G7 будет поддерживать постоянный контакт со своей командой по переговорам о недопущению дефолта.
"Я буду поддерживать постоянный контакт с моей командой во время поездки на G7", - сказал Байден журналистам, подтвердив, что для продолжения переговоров по потолку госдолга созданы группы представителей обеих сторон, которым предстоит "встретиться и урегулировать разногласия". Он сообщил, что первая встреча в таком формате уже прошла накануне вечером и вновь состоится в среду.
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По словам Байдена, "переговоры с лидерами конгресса продолжатся в предстоящие дни и будут идти до тех пор, пока мы не выработаем соглашение".
Байден выразил надежду, что в предстоящее воскресенье, когда он вернется из поездки в Японию, он проведет пресс-конференцию по этой теме. Президент США вновь подчеркнул, что уверен в том, что соглашение о бюджете будет достигнуто и Америка
не окажется в дефолте.
Позднее в среду Байден покинет Вашингтон
и направится в Японию для участия в саммите Большой Семерки. Ранее из-за бюджетного кризиса он отменил визит в Папуа Новую Гвинею и Австралию
, где должен был провести четырехсторонний саммит с лидерами Австралии, Индии
и Японии.
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