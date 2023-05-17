https://ria.ru/20230517/ssha-1872317855.html

Лавров не исключил, что США бросят руководство Украины

Лавров не исключил, что США бросят руководство Украины - РИА Новости, 17.05.2023

Лавров не исключил, что США бросят руководство Украины

Кризис на Украине может закончиться тем, что США бросят нынешнее руководство Киева, когда оно перестанет быть нужным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T10:26

2023-05-17T10:26

2023-05-17T10:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

сергей лавров

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Кризис на Украине может закончиться тем, что США бросят нынешнее руководство Киева, когда оно перестанет быть нужным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Соединенные Штаты бросили афганское руководство, на которое они полагались в ходе двадцатилетней оккупации этой страны... Надеюсь, что современные политические деятели обращают внимание на историю и как складываются отношения с гегемоном, который себя в таком качестве хочет всем навязывать", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Царьград". На уточняющий вопрос журналиста, может ли этим закончиться и украинский кризис, Лавров ответил: "Не исключаю". "Об этом много пишут политологи. Предсказывают, что всё это будет продолжаться пока оно нужно американцам. У власти эти люди будут находиться до тех пор, пока они им нужны", - пояснил он.

https://ria.ru/20230424/ssha-1867384999.html

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сша

афганистан

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Кирилл Волков

в мире, украина, сша, сергей лавров, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия