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Лавров не исключил, что США бросят руководство Украины - РИА Новости, 17.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:26 17.05.2023 (обновлено: 10:34 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/ssha-1872317855.html
Лавров не исключил, что США бросят руководство Украины
Лавров не исключил, что США бросят руководство Украины - РИА Новости, 17.05.2023
Лавров не исключил, что США бросят руководство Украины
Кризис на Украине может закончиться тем, что США бросят нынешнее руководство Киева, когда оно перестанет быть нужным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T10:26
2023-05-17T10:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
сергей лавров
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Кризис на Украине может закончиться тем, что США бросят нынешнее руководство Киева, когда оно перестанет быть нужным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Соединенные Штаты бросили афганское руководство, на которое они полагались в ходе двадцатилетней оккупации этой страны... Надеюсь, что современные политические деятели обращают внимание на историю и как складываются отношения с гегемоном, который себя в таком качестве хочет всем навязывать", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Царьград". На уточняющий вопрос журналиста, может ли этим закончиться и украинский кризис, Лавров ответил: "Не исключаю". "Об этом много пишут политологи. Предсказывают, что всё это будет продолжаться пока оно нужно американцам. У власти эти люди будут находиться до тех пор, пока они им нужны", - пояснил он.
https://ria.ru/20230424/ssha-1867384999.html
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в мире, украина, сша, сергей лавров, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Сергей Лавров, Афганистан, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия
Лавров не исключил, что США бросят руководство Украины

Лавров допустил, что США бросят киевское руководство, когда оно перестанет быть нужным

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Кризис на Украине может закончиться тем, что США бросят нынешнее руководство Киева, когда оно перестанет быть нужным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Соединенные Штаты бросили афганское руководство, на которое они полагались в ходе двадцатилетней оккупации этой страны... Надеюсь, что современные политические деятели обращают внимание на историю и как складываются отношения с гегемоном, который себя в таком качестве хочет всем навязывать", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Царьград".
На уточняющий вопрос журналиста, может ли этим закончиться и украинский кризис, Лавров ответил: "Не исключаю".
"Об этом много пишут политологи. Предсказывают, что всё это будет продолжаться пока оно нужно американцам. У власти эти люди будут находиться до тех пор, пока они им нужны", - пояснил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАСергей ЛавровАфганистанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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