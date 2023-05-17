https://ria.ru/20230517/ssha-1872317855.html
Лавров не исключил, что США бросят руководство Украины
Лавров не исключил, что США бросят руководство Украины - РИА Новости, 17.05.2023
Лавров не исключил, что США бросят руководство Украины
Кризис на Украине может закончиться тем, что США бросят нынешнее руководство Киева, когда оно перестанет быть нужным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T10:26
2023-05-17T10:26
2023-05-17T10:34
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Кризис на Украине может закончиться тем, что США бросят нынешнее руководство Киева, когда оно перестанет быть нужным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Соединенные Штаты бросили афганское руководство, на которое они полагались в ходе двадцатилетней оккупации этой страны... Надеюсь, что современные политические деятели обращают внимание на историю и как складываются отношения с гегемоном, который себя в таком качестве хочет всем навязывать", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Царьград". На уточняющий вопрос журналиста, может ли этим закончиться и украинский кризис, Лавров ответил: "Не исключаю". "Об этом много пишут политологи. Предсказывают, что всё это будет продолжаться пока оно нужно американцам. У власти эти люди будут находиться до тех пор, пока они им нужны", - пояснил он.
https://ria.ru/20230424/ssha-1867384999.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лавров не исключил, что США бросят руководство Украины
Лавров допустил, что США бросят киевское руководство, когда оно перестанет быть нужным