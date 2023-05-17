Спецпредставитель КНР по делам Евразии прибыл на Украину, пишут СМИ
Блумберг: спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй уже находится на Украине
Ли Хуэй. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй уже находится на Украине, пока не известно, будет ли он встречаться с Владимиром Зеленским, передает агентство Блумберг.
"Спецпредставитель КНР, как сообщается, находится на Украине... не ясно, будет ли он встречаться в Зеленским", - говорится в сообщении агентства.
Ранее сообщалось, что Ли Хуэй должен был во вторник начать визит в Киев в рамках европейского турне в целях урегулирования конфликта на Украине. Как сообщало агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в украинских властях, Ли Хуэй будет в Киеве 16 и 17 мая.
На брифинге в понедельник Ван Вэньбинь в ответ на просьбу уточнить расписание турне спецпредставителя не предоставил конкретной программы поездки, добавив, что вся информация будет "своевременно опубликована".
Как заявил ранее РИА Новости старший научный сотрудник Института финансов "Чунъян" Китайского народного университета Чжоу Жун, европейское турне Ли Хуэя не приведет к моментальному урегулированию кризиса, но позволит прояснить позиции всех сторон в отношении путей решения конфликта. Эксперт отметил, что в ходе визита Ли Хуэй ознакомится с позициями соответствующих сторон, и, прежде всего, позицией и отношением Украины к урегулированию кризиса.
В конце апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса. Как заявил позже журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь, специальную делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй.