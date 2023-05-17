https://ria.ru/20230517/spetspredstavitel-1872327018.html

Спецпредставитель КНР по делам Евразии прибыл на Украину, пишут СМИ

Спецпредставитель КНР по делам Евразии прибыл на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2023

Спецпредставитель КНР по делам Евразии прибыл на Украину, пишут СМИ

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй уже находится на Украине, пока не известно, будет ли он встречаться с Владимиром Зеленским, передает агентство... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T10:59

2023-05-17T10:59

2023-05-17T10:59

специальная военная операция на украине

в мире

китай

украина

ли хуэй

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй уже находится на Украине, пока не известно, будет ли он встречаться с Владимиром Зеленским, передает агентство Блумберг. "Спецпредставитель КНР, как сообщается, находится на Украине... не ясно, будет ли он встречаться в Зеленским", - говорится в сообщении агентства. Ранее сообщалось, что Ли Хуэй должен был во вторник начать визит в Киев в рамках европейского турне в целях урегулирования конфликта на Украине. Как сообщало агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в украинских властях, Ли Хуэй будет в Киеве 16 и 17 мая. О запланированном турне спецпредставителя КНР ранее заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. По его словам, начиная с 15 мая, Ли Хуэй посетит пять стран - Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, чтобы обсудить политическое урегулирование украинского кризиса. На брифинге в понедельник Ван Вэньбинь в ответ на просьбу уточнить расписание турне спецпредставителя не предоставил конкретной программы поездки, добавив, что вся информация будет "своевременно опубликована". Как заявил ранее РИА Новости старший научный сотрудник Института финансов "Чунъян" Китайского народного университета Чжоу Жун, европейское турне Ли Хуэя не приведет к моментальному урегулированию кризиса, но позволит прояснить позиции всех сторон в отношении путей решения конфликта. Эксперт отметил, что в ходе визита Ли Хуэй ознакомится с позициями соответствующих сторон, и, прежде всего, позицией и отношением Украины к урегулированию кризиса. В конце апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса. Как заявил позже журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь, специальную делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй.

https://ria.ru/20230512/borrel-1871437059.html

https://ria.ru/20230517/konflikt-1872305675.html

китай

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, украина, ли хуэй, владимир зеленский