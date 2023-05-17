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Киев потерял более 180 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 17.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:52 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872405290.html
Киев потерял более 180 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
Киев потерял более 180 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 17.05.2023
Киев потерял более 180 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки свыше 180 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:52
2023-05-17T14:52
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
киев
харьковская область
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки свыше 180 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. "На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Ольшана, Петропавловка и Масютовка Харьковской области. В районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области, Розовка, Стельмаховка и Новоселовское Луганской народной республики пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки потери противника составили до 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", - сказали в ведомстве. На купянском и краснолиманском направлениях, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики. "Подразделениями 252-го мотострелкового полка в районе населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики отражены две атаки штурмовых групп войск Украины при поддержке двух танков. Уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих и один танк. Всего на краснолиманском направлении за сутки уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-30", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20230517/ssha-1872317855.html
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в мире, луганская народная республика, киев, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Киев, Харьковская область
Киев потерял более 180 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны: Киев потерял более 180 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки свыше 180 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Ольшана, Петропавловка и Масютовка Харьковской области. В районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области, Розовка, Стельмаховка и Новоселовское Луганской народной республики пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки потери противника составили до 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", - сказали в ведомстве.
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На купянском и краснолиманском направлениях, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики.
"Подразделениями 252-го мотострелкового полка в районе населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики отражены две атаки штурмовых групп войск Украины при поддержке двух танков. Уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих и один танк. Всего на краснолиманском направлении за сутки уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-30", - отметили в министерстве.
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