https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872405290.html

Киев потерял более 180 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

Киев потерял более 180 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 17.05.2023

Киев потерял более 180 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки свыше 180 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:52

2023-05-17T14:52

2023-05-17T14:52

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки свыше 180 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. "На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Ольшана, Петропавловка и Масютовка Харьковской области. В районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области, Розовка, Стельмаховка и Новоселовское Луганской народной республики пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки потери противника составили до 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", - сказали в ведомстве. На купянском и краснолиманском направлениях, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики. "Подразделениями 252-го мотострелкового полка в районе населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики отражены две атаки штурмовых групп войск Украины при поддержке двух танков. Уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих и один танк. Всего на краснолиманском направлении за сутки уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-30", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20230517/ssha-1872317855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, киев, харьковская область