Киев потерял более 180 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны: Киев потерял более 180 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки свыше 180 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Ольшана, Петропавловка и Масютовка Харьковской области. В районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области, Розовка, Стельмаховка и Новоселовское Луганской народной республики пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки потери противника составили до 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", - сказали в ведомстве.
На купянском и краснолиманском направлениях, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики.
"Подразделениями 252-го мотострелкового полка в районе населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики отражены две атаки штурмовых групп войск Украины при поддержке двух танков. Уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих и один танк. Всего на краснолиманском направлении за сутки уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-30", - отметили в министерстве.