https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872402191.html

Минобороны рассказало о потерях украинских военных на трех направлениях

Минобороны рассказало о потерях украинских военных на трех направлениях - РИА Новости, 17.05.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских военных на трех направлениях

Российские военные на южно-донецком, херсонском и запорожском направлениях за сутки уничтожили до 190 украинских военных, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:45

2023-05-17T14:45

2023-05-17T15:34

специальная военная операция на украине

украина

россия

донецкая народная республика

запорожье

херсонская область

безопасность

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Российские военные на южно-донецком, херсонском и запорожском направлениях за сутки уничтожили до 190 украинских военных, сообщили в среду в Минобороны России.По данным ведомства, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районе Павловки, Шевченко, Червоного, Великой Новоселки в ДНР, а также в Новоданиловке и Малой Токмачке на Запорожье."За сутки на данных направлениях потери противника составили до 150-ти украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, шесть автомобилей, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.В МО РФ добавили, что на херсонском направлении за сутки были уничтожены до 40 украинских военных, два броневика, две самоходки "Гвоздика" и гаубица "Мста-Б".

https://ria.ru/20230517/strategiya-1872409249.html

https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872405290.html

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россия

донецкая народная республика

запорожье

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны о потерях ВСУ на трех направлениях Российские военные на Южно-донецком, Херсонском и Запорожском направлениях за сутки уничтожили до 190 украинских военных, сообщили в среду в Минобороны России. По данным ведомства, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районе Павловки, Шевченко, Червоного, Великой Новоселки в ДНР, а также в Новоданиловке и Малой Токмачке на Запорожье. 2023-05-17T14:45 true PT5M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, донецкая народная республика, запорожье, херсонская область , безопасность