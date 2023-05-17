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Минобороны рассказало о потерях украинских военных на трех направлениях - РИА Новости, 17.05.2023
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14:45 17.05.2023 (обновлено: 15:34 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872402191.html
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на трех направлениях
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на трех направлениях - РИА Новости, 17.05.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на трех направлениях
Российские военные на южно-донецком, херсонском и запорожском направлениях за сутки уничтожили до 190 украинских военных, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:45
2023-05-17T15:34
специальная военная операция на украине
украина
россия
донецкая народная республика
запорожье
херсонская область
безопасность
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Российские военные на южно-донецком, херсонском и запорожском направлениях за сутки уничтожили до 190 украинских военных, сообщили в среду в Минобороны России.По данным ведомства, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районе Павловки, Шевченко, Червоного, Великой Новоселки в ДНР, а также в Новоданиловке и Малой Токмачке на Запорожье."За сутки на данных направлениях потери противника составили до 150-ти украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, шесть автомобилей, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.В МО РФ добавили, что на херсонском направлении за сутки были уничтожены до 40 украинских военных, два броневика, две самоходки "Гвоздика" и гаубица "Мста-Б".
https://ria.ru/20230517/strategiya-1872409249.html
https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872405290.html
украина
россия
донецкая народная республика
запорожье
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Минобороны о потерях ВСУ на трех направлениях
Российские военные на Южно-донецком, Херсонском и Запорожском направлениях за сутки уничтожили до 190 украинских военных, сообщили в среду в Минобороны России. По данным ведомства, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районе Павловки, Шевченко, Червоного, Великой Новоселки в ДНР, а также в Новоданиловке и Малой Токмачке на Запорожье.
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украина, россия, донецкая народная республика, запорожье, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожье, Херсонская область , Безопасность
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на трех направлениях

ВСУ потеряли до 190 солдат на Запорожском, Херсонском и Южнодонецком направлениях

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Российские военные на южно-донецком, херсонском и запорожском направлениях за сутки уничтожили до 190 украинских военных, сообщили в среду в Минобороны России.
По данным ведомства, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районе Павловки, Шевченко, Червоного, Великой Новоселки в ДНР, а также в Новоданиловке и Малой Токмачке на Запорожье.
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"За сутки на данных направлениях потери противника составили до 150-ти украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, шесть автомобилей, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
В МО РФ добавили, что на херсонском направлении за сутки были уничтожены до 40 украинских военных, два броневика, две самоходки "Гвоздика" и гаубица "Мста-Б".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожьеХерсонская областьБезопасность
 
 
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