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В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 17.05.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении
Потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 360 военнослужащих и наемников, а также 14 единиц техники и склад боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:43
2023-05-17T14:43
2023-05-17T14:55
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
в мире
константиновка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 360 военнослужащих и наемников, а также 14 единиц техники и склад боеприпасов, сообщили в среду в Минобороны РФ.По данным российского оборонного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Южной" группировки войск, нанесено поражение живой силе и технике противника в районе Константиновки и Красного в ДНР. Авиацией в районе Артемовска за сутки совершила семь самолетовылетов, а артиллеристы выполнили 64 огневые задачи."Общие потери противника на донецком направлении составили до 360-ти украинских военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица L-119 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении.Кроме того, в районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады украинской армии, а в районе Ступочек - радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире, константиновка, донецкая народная республика
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В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: общие потери ВСУ на Донецком направлении составили до 360 военных и наемников