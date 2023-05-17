https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872400510.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 17.05.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении

Потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 360 военнослужащих и наемников, а также 14 единиц техники и склад боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:43

2023-05-17T14:43

2023-05-17T14:55

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

в мире

константиновка

донецкая народная республика

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 360 военнослужащих и наемников, а также 14 единиц техники и склад боеприпасов, сообщили в среду в Минобороны РФ.По данным российского оборонного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Южной" группировки войск, нанесено поражение живой силе и технике противника в районе Константиновки и Красного в ДНР. Авиацией в районе Артемовска за сутки совершила семь самолетовылетов, а артиллеристы выполнили 64 огневые задачи."Общие потери противника на донецком направлении составили до 360-ти украинских военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица L-119 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении.Кроме того, в районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады украинской армии, а в районе Ступочек - радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

константиновка

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире, константиновка, донецкая народная республика