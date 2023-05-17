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В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 17.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 17.05.2023 (обновлено: 14:55 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872400510.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 17.05.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении
Потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 360 военнослужащих и наемников, а также 14 единиц техники и склад боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:43
2023-05-17T14:55
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
в мире
константиновка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 360 военнослужащих и наемников, а также 14 единиц техники и склад боеприпасов, сообщили в среду в Минобороны РФ.По данным российского оборонного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Южной" группировки войск, нанесено поражение живой силе и технике противника в районе Константиновки и Красного в ДНР. Авиацией в районе Артемовска за сутки совершила семь самолетовылетов, а артиллеристы выполнили 64 огневые задачи."Общие потери противника на донецком направлении составили до 360-ти украинских военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица L-119 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении.Кроме того, в районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады украинской армии, а в районе Ступочек - радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
константиновка
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире, константиновка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, В мире, Константиновка, Донецкая Народная Республика
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: общие потери ВСУ на Донецком направлении составили до 360 военных и наемников

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" в зоне спецоперации
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 360 военнослужащих и наемников, а также 14 единиц техники и склад боеприпасов, сообщили в среду в Минобороны РФ.
По данным российского оборонного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Южной" группировки войск, нанесено поражение живой силе и технике противника в районе Константиновки и Красного в ДНР. Авиацией в районе Артемовска за сутки совершила семь самолетовылетов, а артиллеристы выполнили 64 огневые задачи.
"Общие потери противника на донецком направлении составили до 360-ти украинских военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица L-119 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады украинской армии, а в районе Ступочек - радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВ миреКонстантиновкаДонецкая Народная Республика
 
 
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