https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872348771.html

В Рязанской области запустили программу реабилитации бойцов спецоперации

В Рязанской области запустили программу реабилитации бойцов спецоперации - РИА Новости, 17.05.2023

В Рязанской области запустили программу реабилитации бойцов спецоперации

Комплексная программа семейной реабилитации участников специальной военной операции действует в Рязанской области, сообщила в среду пресс-служба правительства... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:16

2023-05-17T12:16

2023-05-17T12:16

надежные люди

общество

рязанская область

афганистан

павел малков

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РЯЗАНЬ, 17 мая – РИА Новости. Комплексная программа семейной реабилитации участников специальной военной операции действует в Рязанской области, сообщила в среду пресс-служба правительства региона. "Программа комплексной реабилитации рассчитана на несколько этапов. Она предполагает дополнительное обучение медицинских и социальных работников, организацию работы с семьями военнослужащих, когда они еще находятся на фронте. И в дальнейшем – совместный семейный отдых и реабилитация", - говорится в сообщении. Отмечается, что реабилитация будет проводиться на базе многопрофильного центра "Сосновый бор", проходить ее смогут до 4 тысяч человек ежегодно. Акцент сделан на семейной реабилитации, когда вернувшиеся бойцы восстанавливаются в окружении близких и в сопровождении медиков, психологов. "Ее (программу - ред.) разрабатывали совместно со специалистами и с использованием опыта помощи тем, кто прошел Афганистан, Чечню и другие горячие точки. Собрали лучшие методики физического восстановления и социально-психологической реабилитации", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Павла Малкова. По его словам, в центре будет доступно более 130 различных услуг по оздоровлению. Программа предусматривает также сопровождение семьи участников СВО после завершения основного этапа комплексной реабилитации. По запросу предоставляются услуги психологов, тренеров по адаптивному спорту, реабилитологов. В перспективе "Сосновый бор" может стать межрегиональной площадкой для разработки и апробации новых передовых технологий, подчеркнул Малков.

https://ria.ru/20230505/svo-1869937226.html

https://ria.ru/20230502/reabilitatsiya-1869078463.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, рязанская область, афганистан, павел малков